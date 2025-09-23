Podle Světové zdravotnické organizace se na chronických nemocech podílejí nejenom nedostatek pohybu, špatná strava a drogy, jako je alkohol, ale nově i nedostatek spánku. Ukazuje se tedy, jak je kvalita spánku pro tělo důležitá?
Určitě a už i v Česku si lékaři uvědomují, jak je spánek důležitý. Ještě před třiceti lety tady bylo pět spánkových laboratoři, kdežto kupříkladu v Německu 100. Zatímco tam jich už moc nepřibylo, u nás jich je nyní 70. Výzkum spánku neustále probíhá, přibývají vědomosti i znalosti o spánku. (Podle studie publikované v časopisu European Heart Journal mají lidé, kteří denně spí v průměru méně než 6 hodin, o 9 % vyšší riziko kardiovaskulárních problémů. Dokázalo to osmileté sledování bezmála 120 tisíc lidí ve věku od 35 do 70 let žijících ve 21 zemích světa s různou ekonomickou úrovní, pozn. red.)
Ale on se o významu spánku může každý přesvědčit na vlastní kůži – pokud se dobře vyspíme, jsme výkonnější, než když máme deficit spánku. A druhá věc je, že spánek má velký vliv i na vnitřní orgány, jež jsou nezbytné pro život, ať už jde o mozek, srdce nebo cévy.
Pacienti, kteří trpí těžkou spánkovou apnoí, mají krátký a silný krk. Někteří mají dokonce obvod krku stejný jako některé slečny pas.