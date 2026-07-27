K létu neodmyslitelně patří meloun. Většina lidí ho považuje za zdravou a osvěžující svačinu, která pomáhá doplnit tekutiny během horkých dnů. U pacientů se srdečním selháním ale může jeho nadměrná konzumace způsobit vážné komplikace.
Upozornil na to na svém facebookovém profilu přednosta Všeobecné interní kliniky Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka. Podle něj se lékaři každé léto setkávají s pacienty, kteří si dopřejí velké množství melounu a následně se jejich zdravotní stav zhorší.
„Na Všeobecné interní klinice Fakultní nemocnice Brno se v letních měsících opakovaně setkáváme s pacienty se srdečním selháním, kteří si dopřejí někdy až celý meloun.“
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Problém není meloun. Problém je množství
Meloun obsahuje přibližně 90 procent vody. Kdo ho během krátké doby sní několik kilogramů, přijme zároveň velké množství tekutin. Zatímco zdravý organismus si s tím většinou poradí, u lidí se srdečním selháním může dojít k přetížení oběhového systému.
„Srdce už nemusí zvládnout zvýšený objem tekutin. Ty se začnou hromadit v organismu, objeví se otoky, rychlý nárůst hmotnosti, zhorší se dušnost a někdy je nutná hospitalizace,“ vysvětluje profesor Ludka.
Potraviny, které obsahují hodně vody
Do denního příjmu tekutin se započítávají také některé potraviny. Patří mezi ně například:
U většiny lidí nepředstavují žádné riziko. Pacienti se srdečním selháním by je ale měli započítávat do celkového denního příjmu tekutin a řídit se doporučením svého lékaře.
Nejde přitom jen o meloun. Podobný problém podle něj může vzniknout také při nadměrném pití minerálních vod, limonád nebo piva během horkých dnů.
Do příjmu tekutin se počítá i jídlo
Lidé se srdečním selháním obvykle dostávají od lékařů doporučení, kolik tekutin mohou za den přijmout. Mnozí si ale neuvědomují, že do tohoto limitu se započítávají nejen nápoje, ale také potraviny s vysokým obsahem vody.
„Patří mezi ně právě meloun, ale také například polévky, okurky nebo některé druhy ovoce,“ upozorňuje profesor Ludka.
Meloun si odpírat nemusí
Podle profesora Ludky není důvod meloun z jídelníčku úplně vyřazovat. Rozhodující je především střídmost.
„Neznamená to, že by si lidé se srdečním selháním nemohli dát meloun. Mohou. Jen s rozumem. Jeden nebo dva plátky jsou něco úplně jiného než celý meloun během odpoledne.“
Na závěr přidává jednoduché doporučení, které svým pacientům opakuje každé léto:
„Nehlídejte jen to, co pijete. Hlídejte i to, co jíte a co obsahuje vodu.“
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Jak poznat, že se v těle hromadí tekutiny
Pacienti se srdečním selháním by měli zpozornět, pokud se během několika dnů objeví rychlý nárůst hmotnosti, otoky kotníků nebo nohou, zhoršující se dušnost či výrazná únava.
V takovém případě je vhodné co nejdříve kontaktovat ošetřujícího lékaře.
Co je srdeční selhání
Srdeční selhání je chronické onemocnění, při kterém srdce nedokáže pumpovat krev tak účinně, jak organismus potřebuje. Tělo pak není dostatečně zásobováno kyslíkem a živinami a v organismu se mohou hromadit tekutiny.
Mezi nejčastější příznaky patří: