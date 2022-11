Hypnózou se dá léčit tréma, fóbie i pocit na zvracení, říká psychoterapeutka

Co se s člověkem, kterého uvedete do hypnózy, vlastně děje?

Dostává se do změněného stavu vědomí. Trochu to známe všichni. Někdy se hypnóza přirovnává k předspánkovému stavu. Třeba při usínání ještě slyšíme, že v kuchyni někdo mluví, ještě reflektujeme, co se děje, ale úplně tam nejsme. Náš mozek funguje na určitých frekvencích. Pokud jsme ve stresu, frekvence jsou velmi rychlé a říkáme jim beta. Pak existuje alfa, což je stav hlubší relaxace. Poslední výzkumy ukazují, že se lze během hypnózy dostat dál do gama a théta vln, které jsou ještě hlubší a léčivější. Obdobný způsob hlubokého odpočinku zažíváme při spánku.

V hypnóze školíme i zubaře. Ti pak dokážou úzkostlivé pacienty a děti krásně zklidnit.