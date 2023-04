Strach z nemocí vás nesmí ovládat. Jak poznat hypochondrii

Hvězdní hypochondři Bavič Josef Alois Náhlovský (†72) se za svou slabinu nestyděl. Sám se nazýval profesionálním hypochondrem a mudrováním nad svým zdravím dokázal pobavit davy lidí. „Kdybych měl vyjmenovat všechny nemoci, kterými trpím, nestačila by mi na to slovní zásoba,“ říkal s humorem sobě vlastním. Když pak bylo poslednímu žijícímu Krušnohorci opravdu ouvej, skoro nikdo to vlastně nebral vážně. Po celkovém selhání organismu spojeném s několika skutečnými zdravotními problémy zemřel loni 7. dubna. I přes své skuhrání se ale rval jako lev, v nemocnici bojoval o život dlouhé tři týdny. Americká modelka Kendall Jennerová (27) propadne panice ve chvíli, kdy je ve stresu a má hodně práce. „Okamžitě cítím, jak ze mě odchází život. Někdy to přisuzuji anémii, jindy chřipce a pak zase premenstruačnímu syndromu,“ přiznává s tím, že ve skutečnosti je jen přepracovaná. Herečka Abigail Breslinová (26) se netají tím, že trpí panickou hrůzou z chorob. „Covid byl pro mě peklo. Každou minutu jsem cítila koronavirus za svými zády,“ říká. Zakázala si proto sledovat lékařské pořady v televizi. Okamžitě je totiž přesvědčená, že má všechny nemoci, o kterých se tam mluví. Ačkoli si herečka Lena Dunhamová (36) prošla mnoha skutečnými zdravotními trably, je spousta těch, které si umí dokonale vsugerovat. Naštěstí to bere s humorem. „Musím. Teď o svém strachu z nemocí píšu články a natáčím podcasty. Lidi mi rozumí a smějí se. A to mi pomáhá,“ tvrdí.