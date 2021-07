Olga zhubla 20 kilo: Zmrzku si dám za odměnu, říká

„Vždycky, když jsem se podívala do zrcadla, říkala jsem si, že takhle fakt už ne. Neměla jsem vůbec žádné sebevědomí. Navíc jsem funěla do schodů jako sentinel, měla jsem vysoký tlak a bývala jsem věčně upocená. A v mé konfekční velikosti číslo 52 to s oblečením nebyla žádná hitparáda. Nosila jsem kalhoty, dlouhá volná trička, a zahalovala tak svoje přebytečná kila,“ vzpomíná Olga, která nebyla nikdy úplně štíhlá a už ve škole výrazně „přečnívala“.

“V mládí jsem kvůli tomu vyzkoušela spoustu diet, pila jsem různé zaručeně hubnoucí koktejly, dokonce jsem užívala i léky na hubnutí. Před šesti lety jsem držela krabičkovou dietu a podařilo se mi shodit 20 kilo, jenomže to bylo v létě, hodně jsme grilovali a já jsem se zase rozjedla. A znovu jsem nabrala. Faktem je, že k radikálnímu hubnutí mě zase tak nic moc nenutilo, třeba bývalý manžel mi vždycky tvrdil, že mu moje postava nevadí a má mě rád takovou, jaká jsem. Ale já najednou měla 113 kilo, což už bylo vážně neúnosné,“ přiznává osmačtyřicetiletá žena, která se rozhodla, že zhubne.

Zvýšený cukr a hodně tuku mě vyděsilo

„Na Facebooku jsem zjistila, že Nutriadapt nabízí zdarma vyšetření, a tak jsem se přihlásila. Odebrali mi krev, vyšetřila mě paní doktorka a dozvěděla jsem se nemilou zprávu. Měla jsem zvýšenou hladinu cukru a hodně tuku v těle, zvlášť toho vnitřního, který ohrožoval orgány. To mě docela vyděsilo, a protože mi v poradně nabídli, že s jejich pomocí můžu změnit životní styl, naučit se jíst jinak a hubnout pod kontrolou, neváhala jsem a přihlásila jsem se do jejich programu. Vzali si mě tam pořádně do parády! Najednou jsem měla nad sebou potřebný bič, ale s ním přišel i ten neméně důležitý cukr‚ v podobě pochval a povzbuzování,“ popisuje spolupráci s výživovou poradnou Olga, která se naučila víc pít a jíst pětkrát denně, navíc zjistila, že i zelenina a ovoce můžou být dobrým jídlem a člověka zasytit.

„V práci jsem už nejedla rohlík s něčím, ale sama jsem si vařila a nosila jsem si tam krabičky. To mi, myslím, taky hodně pomohlo. Jediné, co mě tak trochu štvalo, že jsem nemohla jíst své oblíbené sladkosti, byla jsem totiž zvyklá dát si ke kafi nějakou tu sušenku nebo dortíček a taky celoživotně miluju zmrzlinu. Ale nějak jsem to zvládla a teď si občas nějakou tu zmrzku za odměnu dopřeju, i když spíš výjimečně. Zajímavé to bylo i s pečivem, které bych neměla jíst vůbec. Díky tomu jsem objevila večerní chleba, který přesně pod tímhle názvem prodávají. Je to celozrnný chléb, který si můžu dopřát dokonce i před spaním. Sice je docela drahý, ale moc mi chutná. A když si k němu udělám míchaná vajíčka a vezmu třeba okurku nebo papriku, je to obrovská dobrota. A hlavně se po ní nepřibírá,“ říká Olga, která dnes už myslí na to, co jí, protože ví, že vše je v hlavě!

Olga před proměnou

Ještě deset dolů

„Shodila jsem 23 kilo, ale můj výživový poradce pan Havlík sní o tom, že by mi slušelo ještě o deset méně. Vůbec se té představě nebráním a dělám všechno pro to, aby se mi to povedlo. Pomáhá mi k tomu také pohyb. Sport jsem nikdy nemusela, teď mám ráda plavání, doma tancuju a chodím pravidelně se psem na procházky. Nakoupila jsem si navíc pěkné oblečení. Dneska už nemusím koukat smutně na ramínka s věcmi, do kterých jsem se dříve nenasoukala. Teď už si můžu koupit menší, od spodního prádla přes plavky až po šaty,“ ukazuje nám svůj nový šatník Olga, která má dceru a syna a v září se poprvé stane babičkou.

Pár triků

Vypněte telku

Míváte ve zvyku jíst u počítače či u televize? V takových chvílích toho člověk bezmyšlenkovitě spořádá mnohem víc, než je třeba. Zaveďte pravidlo, že když jíte, počítač a televize jsou vypnuté.

Oželte výtah

K tomu, abyste se hýbali, nemusíte nutně běhat a zvedat činky. Zařaďte třeba častější procházky, nejezděte výtahem apod. Každý krok se počítá. S hubnutím ještě nekončím.