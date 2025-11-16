Zhubnout se snažila mnoha způsoby a během let vyzkoušela nespočet diet. Nikdy však kila dole nevydržela delší dobu a opět se vrátila k přejídání. Její závislost na sladkých dortech byla až chorobná a lékař ji mnohokrát upozorňoval na to, že tímto tempem směřuje její život k brzkému konci.
„Nabízeli mi několik možností. Mohla jsem jít i na podvázání žaludku, ale bála jsem se pooperačních komplikací. Už nejsem nejmladší a nemyslím si, že operace by byla pro mě tím nejlepším řešením. Narkóza mě děsí. Zvolila jsem po dohodě s lékařem injekce na hubnutí. Nejsou pro mě úplně levnou záležitostí, ale raději se uskromním, abych si je mohla dovolit a dál mohla v klidu žít,“ uvedla žena pro The Sun.
Ještě před pár měsíci pro ni bylo jídlo vším a její život naprosto ovládalo. Svěřila se s tím, že měla občas pocit, jako by na ni dortíky v obchodě promlouvaly a chtěly, aby si je koupila. „Byla to závislost jako každá jiná. Udělalo to ze mě úplně jiného člověka. Myslím, že závislost na cukru je stejně nebezpečná jako na alkoholu. Málem jsem se projedla ke smrti,“ pokračovala.
|
Nejen Ozempic, ale i Mounjaro a Saxenda. Jaké jsou hity současného hubnutí?
Beverley už je v důchodu a v přepočtu dá měsíčně za injekce zhruba osm tisíc korun. Přesto říká, že by neměnila. Má jen strach, jak bude její tělo reagovat, až injekce vysadí. Snaží se měnit stravovací návyky a nyní tvrdí, že na sladké už chuť nemá. Dříve vážila přes sto dvacet kilo, nyní se jí podařilo zhubnout na dvaasedmdesát.