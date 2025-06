„Objednával jsem si vše na svou kreditní kartu, o které nikdo kromě mě nevěděl. Rodina tak neměla ponětí, že si nechávám v noci tajně vozit jídlo z rychlého občerstvení a pak se jím přejídám. Dělal jsem to, abych se cítil lépe, ale nakonec jsem se právě kvůli tomu nezdravému jídlu cítil strašně,“ uvedl muž.

Začal mít problémy s vysokým krevním tlakem, zvýšil se mu cholesterol a lékař ho varoval i před cukrovkou nebo možným infarktem. S ohledem na to, že se roky téměř nehýbal, byl jeho stav už alarmující.

„Věděl jsem, že moje závislost na jídle není správná. Nechtěl jsem si připouštět, že musím zhubnout. Byl jsem líný cokoli dělat. Ke změně mě přinutil až zdravotní stav a uvědomění si, že chci být na světě se svou rodinou. Nakonec jsem totiž diagnózu cukrovky druhého typu přece jen dostal a věděl jsem, že teď už musím něco změnit,“ pokračoval.

Už po vynechání každodenního vyjídání spíže a objednávání nezdravých jídel začal hubnout. Stačilo, aby si večer místo oblíbených pochutin dal zeleninu, a zhubl během jednoho měsíce téměř deset kilo.

„Šlo to dolů vážně rychle. Měl jsem velkou oporu v rodině, která mi pomáhala,“ doplnil pro The Mirror. Původně vážil sto třicet kilo a nyní váží pětasedmdesát. „Všem doporučuji jíst zdravě a hýbat se. Čím dříve, tím lépe,“ vzkázal. Sám se zamiloval do pravidelné rychlé chůze a posilování.