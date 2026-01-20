Zhubla desítky kil díky injekcím, vysněná postava ji ale stála vlasy

V minulosti pětatřicetiletá trojnásobná maminka Charmaine Hinesová zkusila nespočet diet, aby shodila kila, která nabrala v těhotenství. Nic však nefungovalo, takže na radu lékaře zkusila injekce na hubnutí. Dočkala se vysněného těla, ale přišla o vlasy. „Jsem nešťastná,“ říká.
Charmaine Hinesová

Charmaine Hinesová | foto: Profimedia.cz

Žena z Velké Británie měla vysoký cholesterol i cukr a lékař ji varoval, že pokud nezhubne a nezmění životní styl, hrozí jí vážné zdravotní problémy. A těm jako trojnásobná máma chtěla předejít. Začala si tedy píchat injekčně lék Mounjaro, díky kterému se jí podařilo během poměrně krátké doby zhubnout desítky kil.

Nejen Ozempic, ale i Mounjaro a Saxenda. Jaké jsou hity současného hubnutí?

„Tělo se začalo měnit a já konečně po letech vypadala tak, jak jsem opravdu chtěla. Nevadila mi ani vytahanější kůže, cítila jsem se lépe. A začal se zlepšovat můj zdravotní stav. Po fyzické stránce jsem na tom byla skvěle. Pak mi ale začaly padat vlasy a já plešatěla. A to mě vyčerpalo po psychické stránce,“ uvedla žena.

Charmaine se z nového já radovala jen chvíli. Vlasy měla celý život dlouhé a její kamarádky jí je záviděly. Během pár týdnů ale téměř vypadaly a nyní nedorůstají.

„Mám obavy, abych se jich vůbec dočkala,“ postěžovala si. Než začala injekce na hubnutí užívat, měla strach z vedlejších účinků. Nikdo ji ale nevaroval před tím, že by mohla také přijít o vlasy. „Nevím, jestli bych do toho šla, kdybych to věděla. Asi bych se snažila hubnout jinou cestou, ačkoli jsem vyzkoušela v minulosti snad všechno, abych kila shodila,“ myslí si.

S injekcemi na hubnutí začala na počátku roku 2025, kdy si dala předsevzetí, že v novém roce konečně zhubne, aby byla v dobré kondici a zlepšil se její zdravotní stav.

Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií

„Měla jsem z toho velkou radost stejně jako rodina. Kila šla dolů docela rychle,“ pokračovala. Podotkla však, že se velmi šidila v jídle. To podle ní mělo právě na vlasy velký vliv. Nyní už je poučená a doplňuje poctivě vše, co její tělo potřebuje. Ačkoli nemá velký hlad, dává si zdravá jídla a nakoupila si i kvalitní doplňky stravy.

„Věřím, že se to nakonec všechno zlepší,“ dodala pro The Sun. V plánu má i odstranění přebytečné kůže, která je zatím připomínkou kdysi obézního těla.

