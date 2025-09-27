„Tehdy jsem si plně uvědomila, jak jsem byla nešťastná. Prožívala jsem nejkrásnější období života a těšila se na další dítě a přitom jsem byla v nitru velmi nešťastnou ženou. Radovala jsem se a zároveň byla smutná. A to jen kvůli vzhledu a celkovému zdravotnímu stavu. Obezita můj život velmi negativně ovlivnila. Mám polycystické vaječníky a i kvůli tomu víc přibírám, také jsem postupovala léčbu plodnosti. Přesto jsem i za takových podmínek mohla už dříve něco dělat,“ uvedla žena.
Hrozilo jí například, že si bude muset kvůli vysokým hodnotám cukru v krvi píchat inzulín a to jí natolik vyděsilo, že se pro změnu rozhodla ze dne na den. Už během těhotenství tak dodržovala přísnou dietu a podařilo se jí pár kilo shodit. Měla za to, že je na dobré cestě, ale zhruba tři měsíce po porodu začala opět výrazně přibírat.
„Když si promítnu svůj život, nepamatuji si na období, kdy bych nebyla obézní. Už jako dítě jsem měla nadváhu. Od puberty jsem vyzkoušela všechny diety, které existují. Nakoupila jsem si také velké množství produktů, které slibovaly hubnutí. Ale nic z toho nepomáhalo. Bylo to zbytečné a jen jsem vyhazovala peníze a trápila se. Řešení bylo přitom jednoduché, prostě jsem už dávno měla začít jíst zdravě a hýbat se,“ pokračovala pro The Mirror.
Když tedy po třetím dítěti začala opět nabírat na váze, usmyslela si, že kompletně změní životní styl. Bylo jí jasné, že to nebude se třemi dětmi doma jednoduché a potřeba bude pomoc od celé rodiny. Přesto se do své proměny pustila a nelituje, protože je její zdravotní stav aktuálně naprosto v pořádku a navíc se těší ze štíhlejšího těla.
„Rozhodla jsem se zdravě jíst. Ale dopomohla jsem si také injekcemi na hubnutí. Konzultovala jsem to se svým lékařem, který měl za to, že kombinace změny životního stylu a léku bude pro mě ideální. A měl pravdu. Nyní už jsem bez injekcí, jen se pravidelně hýbu a posiluji a do toho si užívám zdravou stravu. Naučila jsem se jinak a lépe vařit. Nebolí mě žaludek, nepálí mě žáha, mám víc energie, mám i lepší náladu. Já vím, jak moc se stále dokola opakuje, že je zdravý životní styl klíčem ke štěstí. A nyní to mohu sama potvrdit,“ dodala. K dnešnímu dni má dole pětašedesát kilo.