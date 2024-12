Váhu si hlídám podle smokingu, říká Denis. Za půl roku shodil 14 kilo

„Když se každý den člověk vidí, ani si nevšimne, že se jeho obličej zakulacuje. Jen tu a tam je potřeba trochu víc povolit pásek anebo zakrýt košili vestičkou. A u mě to nebylo jiné,“ vzpomíná Denis.

„Pak mi ale do ruky přišla moje fotka se skupinkou lidí, na které jsem se nemohl najít. Až o chvilku později mi došlo, že ten baculatý, kyprý a viditelně zafuněný chlap jsem já. Představa, že pro někoho budu ‚ten tlustý kamarád‘, se mi ani trochu nezamlouvala,“ říká Denis, který se pustil do hubnutí. Bohužel ale nezvolil zrovna ideální způsob.

Nekonečný pocit hladu

„Úplně jsem přestal jíst, maximálně jsem pozřel jedno jídlo denně. Hlad, co mě pronásledoval, byl nekonečný, ale já se hlavě snažil vysvětlit, že moje tělo má přece dost tuku, který může spálit. Ať proto řekne žaludku, že nemá škemrat. No, prostě všechno špatně!“

„Naštěstí jsem si nechal od přátel vysvětlit, že tohle je cesta do pekla. Pokud zhubnu a vrátím se ke svému jídelníčku, dostaví se jojo efekt a budu ještě tlustší. Zachránili mě mí kamarádi, kteří se o sebe starali, cvičili a věděli, jak vypadá vyvážená strava. Ti mě to vše začali učit, jinak bůh ví, jak bych dopadl,“ pokyvuje mladý muž.

Čisté chuťové pohárky

„Můj jídelníček se kompletně změnil. Přestal jsem jíst živočišnou stravu a na čas se ze mě stal vegan. Oblíbil jsem si zeleninu, vyčistily se mi chuťové pohárky a po pár měsících mi došlo, že i z řepy s brokolicí lze připravit chutné pokrmy. Plnohodnotná kuchyně u mne nahradila fast food, alkohol, cigarety a další neřesti. K tomu jsem denně cvičil jógu, chodil na dlouhé procházky a večer se protahoval. A váha klesala!“

„Dneska mám trvale dole čtrnáct kilo. Zase jím všechno, ale mnohem střídměji a vybírám si, co tělu dopřeju. Když si dám maso, tak kvalitní, miluju třeba blue rare steaky,“ dodává Denis, který je autorem knihy Neřeš to! Usměj se, sluší ti to.

Obleky střižené na míru

A sluší to i jemu. „Obleky si nechávám šít na míru, v tomhle směru se toho moc nezměnilo. Staré kusy oblečení jsem si nechat zúžit a zvětšovat je už nechci.“

„Mám jeden smoking, podle kterého si bezpečně hlídám svou váhu. Když se blížím momentu nedopnutí, vím, že musím přibrzdit. Pokud mi je v pase volný, můžu trochu v sebekázni ubrat. To je dobrá rada, která funguje,“ představuje nám svůj šatník.

Podzimní procházky

Podzimní čas mu prý nevadí. „Chodím na dlouhé podzimní procházky Prahou. A když mám volný večer, buď jdu do divadla, nebo ho věnuju organizaci různých benefičních akcí.“

„Momentálně pracuju na velkém benefičním koncertu, na němž se v roce 2026 sejde spousta populárních umělců. Tak mi držte palce, ať se nám to povede,“ dodává.