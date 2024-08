Na koncertech jsem se zadýchával, říká zpěvák. Za necelý rok shodil 14 kilo

„Nebylo to sice nic hrozného, žádná těžká obezita, ale zpívat a tancovat mi prostě nešlo jako dřív. Sem tam jsem lapal po dechu, což není rozhodně nic příjemného.“

„I na fotkách těch pár kilo bylo znát. K tomu jsem měl na krku padesátku, to byl takový můj milník. O tomhle věku se traduje, že to je ‚mládí stáří‘, tak jsem se rozhodl do této životní fáze vstoupit alespoň mladší na těle,“ vtipkuje Martin, který je duší pořád kluk, co se naučil i složité věci přijímat s nadhledem. Stejně tak přistoupil před pár lety i k hubnutí. A pustil se do něj sám.

Co pomůže? Zažeňte hlad: Trápí vás večer hlad? Dejte si bílý jogurt, ve kterém předem rozmícháte jednu lžičku vlákniny psyllia, a zapijte ho půl litrem vody. Vláknina naboptná, žaludek se zaplní a bude po hladu. Brzy ale ani tuhle berličku nebudete potřebovat.

Padaly ze mě kalhoty

Za všechno vlastně může pobyt u moře. Na dovolené celé dny šnorchloval a plaval, ráno si zašel do fitka a nechyběly ani podvečerní procházky po pláži či v městečku.

„Na Maledivách bylo horko, takže mi ani nedošlo, že jím daleko víc čerstvé zeleniny a hodně ryb, chutnal mi přímořský jídelníček. Když jsem se oblékal na cestu zpět, padaly ze mě kalhoty a i tričko na mně pořádně plandalo. Já tam shodil snad pět kilo! To mě neskutečně nakoplo a u zdravější stravy jsem už zůstal,“ vypráví zpěvák narozený ve znamení Býka, který šel do hubnutí s pořádnou býčí zatvrzelostí.

Celý kýble zeleniny

A uměl být na sebe přísný. „Jídlo jsem si naplánoval tak, abych jedl především přes den. Někdy se mi ale kvůli práci během dne najíst nepodařilo, tak holt večer byl půst. A ten krátký ještě nikdy nikoho nezabil. Jedl jsem celý kýble zeleniny a maso, omezil přílohy a téměř vyřadil sladkosti.“

„Alkoholu bylo opravdu jen trochu, hlavně na benefičních koncertech, které pořádám. Dal jsem si tu a tam s někým skleničku, abych neurazil kolegy, co na akci zpívají zdarma. Jak šla kila dolů, zpevňoval jsem postavu v posilovně u trenéra Pepy Kynzla. Šlo mi opravdu jen o zpevnění, s horou svalů bych při svojí výšce na pódiu vypadal jako almara. K tomu jsem ještě běhal,“ vzpomíná Martin, kterému se nakonec podařilo shodit čtrnáct kilo. A tuhle hmotnost si drží dodnes.

Koncerty pro dobrou věc

S tím mu do značné míry pomáhá i sport, k němuž ho vedl hlavně jeho otec, který hrál závodně hokej, a stal se tak jeho trenérem.

„Bavily mě ale i letní dětské tábory, kam jsem později jezdil jako instruktor a na nichž jsem si vysloužil i pár pěveckých slavíků. Myslím, že právě zde padlo mé rozhodnutí věnovat se hudbě, zpívání a hraní,“ usmívá se Martin, který účinkoval třeba v muzikálu Pomáda.

Dnes zpívá a pořádá benefiční koncerty. „První sobotu v srpnu se už po šestadvacáté konala na zámku Zahrádky u České Lípy Noc s hvězdami, výtěžek tentokrát putuje handicapované Nelince Jánské. 17. srpna se zase uskuteční desátý koncert Na křídle motýla v Dolních Dunajovicích určený k podpoře Nadačního Fondu Kryštůfek, kterého jsem ambasadorem.“

Léto si budu užívat

Z dalších akcí je třeba zmínit i Zpívání z balkonu 21. srpna pro handicapovanou Markétku v České Lípě či benefiční koncert Srdce na dlani na krásném zámku Čejkovice pro Nadační fond Krtek a děti s onkologickým onemocněním, který je v plánu předposlední srpnový den.

„Jak vidíte, v létě mám co dělat, to se ta váha při tom shonu drží docela dobře,“ pokyvuje se smíchem zpěvák a producent, který rád jezdí i na chatu na Kokořínsko.

„Na chatě, která leží v pěkném místě pod skalami, mě a mé rodiče čekají lehké opravy a úpravy kolem domečku i zahrady. Práce je tam pořád dost. Táta, který skvěle vaří, ukuchtí něco dobrého a bude nám fajn. Na návštěvu dorazí přátelé, budeme spolu grilovat maso, zeleninu a sýry, koupat se v bazénu a užívat si sluníčka a klidu v přírodě. Takové léto mám moc rád.“