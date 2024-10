Na jídle už nešidím, říká Veronika. Za dva roky zhubla třicet kilogramů

V průběhu dvou let shodila Veronika 30 kilogramů. | foto: Jan Zavřel

„Svého času jsem se svou figurou byla smířená, nijak zvlášť jsem ji neřešila. Oči mi otevřely až naše společné fotky. Já vedle svého přítele skutečně vypadala jako hodně velká holka. A rozhodla jsem se s tím skoncovat. Musela jsem trochu zhubnout, abych se mu líbila. Abych byla zase krásná, a to nejen příjmením,“ směje se dnes Veronika, která dala hlavu dohromady s kamarádkou, co měla s hubnutím už nějaké zkušenosti z dřívějška, a spolu vymyslely, jak na to.

Oáza pohody ve fitku

„Kamarádka je pro mě velkým vzorem, protože na sobě opravdu zapracovala. Inspirovala mě ve všem a hlavně mě naučila chodit do posilovny... Ukázala mi, jak cvičit, abych si neublížila, a taky poradila, co bych měla jíst.“

„Už rok docházím do ženské posilovny v Kroměříži, která se specializuje na osvědčené metody cvičení vedoucí k formování postavy, zrychlení metabolismu a spalování podkožního tuku. Ve zdejším studiu panuje pohodová a přátelská atmosféra a každá žena si tam najde to své.“

„Cvičení navíc zvládne i úplný začátečník, věk, váha ani zdravotní stav tu nehrají roli a nejsou na překážku. Vyškolená trenérka nám vždy připraví individuální plán a při tréninku zajistí odborný dohled. Jsem tam naprosto spokojená. I oni velkou měrou přispěli k tomu, že jsem dokázala sundat třicet kilo. To nebylo hubnutí, ale spíš duševní terapie,“ svěřila se mladá žena, která částečně změnila i svůj jídelníček.

Malá velká vítězství

„Dřív jsem se na jídle hodně šidila, jedla málo a špatně. Dneska nevynechám oběd ani večeři. Moc jsem si oblíbila například míchaná vajíčka se zeleninou, celozrnným toustem a žervé. A když mě mezi jídly honí mlsná, dám si proteinovou tyčinku. Přiznávám ale, že někdy se musím hodně držet zpátky. Chuťové pohárky bojují s hlavou, ale naštěstí většinou vyhrává ta hlava,“ konstatuje Veronika a zároveň chválí svého přítele za to, že její nadváhu nikdy nekomentoval.

„Ani jednou jsem od něj ne slyšela, že se mu má postava nelíbí. Až teď tu a tam poznamená, že jsem sice dřív byla o něco větší, ale pro změnu mi chybí prsa. To mě docela trápí. Modelace, které bych se nebránila, je ovšem pro běžnou ženu finančně dost náročná,“ myslí si Veronika, která si tak postavu zpevňuje pouze cvičením.

Váha jako na houpačce

„Nejvíc cvičím kruhové tréninky (kardio a silové prvky), které ráda kombinuju s rychlou chůzí. Jen po okolí zpravidla nachodím kolem pěti až deseti kilometrů. Sport je pro mě hodně důležitý, nejenom kvůli hubnutí, ale i pro dobrou náladu. Společný cíl je navíc dobrým mostem k přátelství,“ vyznává se žena narozená ve znamení Blíženců, která je už taky maminkou.

Věděli jste? Role vlákniny: Tlumí pocity hladu, čímž napomáhá konzumaci menšího množství potravy. Nejlepší je přijímat vlákninu v ovoci, zelenině, luštěninách a celozrnných potravinách.

Ona sama má dvě děti, patnáctiletou Adélku a desetiletého Alexe, a partner k tomu čtrnáctiletého Tobiáše. „Po každém těhotenství, kdy jsem nabrala přes dvacet kilo, to s mojí váhou bývalo jako na houpačce. Kila přibývala i ubývala. Já vlastně hubla celý svůj život, jen jsem netušila, jak na to. Teď už vím, že vše je především v hlavě.“

Nový příval energie

„Každá žena trpí pocitem nějaké nedostatečnosti, ať už jde o bříško, zadeček, prsa či stehna. Důležité je ale vědět, že ne všechno může změnit podle svých představ. Něco je zkrátka dané od přírody. Za pokus to ale rozhodně stojí!“ povzbuzuje Veronika, jíž se nakonec podařilo zhubnout třicet kilo.

„Cítím se skvěle. Dřív mi chyběla energie, které mám najednou nadbytek. Taky jsem rozdala svůj šatník a koupila si nové oblečení. A konečně mám i svaly! Za ty částečně vděčím i práci na domě, který dáváme s přítelem do kupy. Kvůli tomu jsme letos ani neměli žádnou dovolenou, ale nevadí, příští rok si to vynahradíme. Hlavně, že budeme mít pěkné bydlení,“ dodává.