O můj apetit pečuje žena, říká muzikant Kraus. Shodil 15 kilogramů

Hudebník tělem i duší se netají tím, že se během posledních roků potýkal s velmi vážnou nemocí, kterou se mu podařilo překonat. Stálo ho to hodně sil a o to víc myslí na sebe a své zdraví.

„Je pravda, že hlavním důvodem mého hubnutí byl můj zdravotní stav. A že kila šla dolů pomalu a postupně. Trochu mi pomohla operace, ale nejvíc asi změna životního stylu. Přece jen už jsem ve věku, kdy bych si měl hlídat, co jím a piju. Pořád totiž vystupuju a rád se u toho cítím dobře,“ říká zpěvák.

Manželka ho nemučí

O umělcův apetit doma vzorně pečuje jeho žena. „Sandra mě ale nemučí. Vaří mi jak má oblíbená jídla, třeba svíčkovou nebo řízek s bramborovým salátem, tak i ta zdravější. Takové zeleninové lečo máme rádi oba. Na terase taky hodně grilujeme maso, ovoce i zeleninu. Já při hubnutí vlastně vynechal jen pečivo a snížil velikost porcí, to bohatě stačilo.“

„Sladké jsem naštěstí nikdy moc nemusel, kvůli mému diabetu si ale občas dám nějakou sladkost s náhradním sladidlem. Sandra bez cukru peče i vánoční dobroty, a to mi připomíná, že ačkoliv se to nezdá, za dva měsíce tu zase budou svátky,“ usmívá se spokojeně muzikant, který se udržuje v kondici i kvůli své patnáctileté dceři. Chce tu totiž pro ni být co nejdéle.

Klukovská léta v pohybu

„Sport vždy patřil do mého života. Jezdil jsem na běžkách, a dokonce i vzpíral. V současné době už to ale nejde, po dvou operacích páteře mi dělají dobře jen krátké procházky.“

„Jinak jsem stále aktivní, starám se o své knižní nakladatelství a vystupuju v menších klubech nebo pro seniory. Takže toho pohybu mám nakonec dost. Moc rád ale vzpomínám na klukovská léta, kdy jsem byl pořád v jednom kole,“ ukazuje nám staré fotky Jindřich, který se v sedmnácti přihlásil do konkurzu v hudebním divadle Pražská kabaretní scéna, vyhrál ho a několik let v něm účinkoval.

Vždy se těšil na návštěvy

„Dětství, které jsem strávil v Praze na Smíchově, jsem měl nádherné. Tatínek nás bral na pravidelné výlety, na ty velmi rád vzpomínám. Maminka řídila tramvaj a tatínek byl v invalidním důchodu, takže se staral o domácnost a vařil. A dělal, co mohl, ona taky byla jiná doba a jedlo se skromně.“

„Pamatuju, jak jsem se vždycky těšil, až k nám přijde návštěva, protože to se pak podávaly moje milované chlebíčky. Oblíbená svíčková se u nás vařila méně často, a když na ni došlo, vnímal jsem to jako svátek. O Vánocích jsem si zase pochutnával na uheráku. Odjakživa mi ale nechutnala rajská a koprovka,“ zavzpomínal sympatický muž, který byl do dvanácti let oplácaný, ale pak se v pubertě vytáhl, začal vzpírat a měl vypracované svaly.

Vstal hrobníkovi z lopaty

Svoji současnou ženu, výtvarnici Sandru Hejkovou, poznal před dvaceti lety na křtu jedné z jeho knih.

„A byla z toho láska, ze které vzešla naše dcera Klaudie. Za obě jsem moc rád, stály po mém boku v těch nejhorších chvílích života, kdy mě lékaři několikrát vytahovali hrobníkovi z lopaty. I kvůli nim se teď snažím žít zdravě, udržovat si ideální váhu a kondici. Nikdy bych nevěřil, že těch dvanáct kilo dole mi natolik zlepší život,“ dodává cílevědomý muž narozený ve znamení Štíra.

Takový schody do nebe

Jindřich brzy oslaví narozeniny a přání k nim má pouze dvě. Pevné zdraví, a aby mohl ještě dlouho hrát a zpívat. To je totiž jeho největší životní koníček.

Jen málokdo ví, že je i vítězem televizní soutěže Hvězdy zatím bez nebe a spoluautorem známého hitu Takový schody do nebe, která kdysi získala Zlatého slavíka. Později píseň nazpíval Karel Kopecký.