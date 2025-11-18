Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu

Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.
Zhubnout je jedna věc, ale váhu si pak udržet, to už je něco jiného. Zuzana ovšem nepolevuje a chodí pravidelně do pohybového studia.

„Vždycky jsem jedla, co mi chutnalo, ale měla jsem dostatek pohybu a netloustla jsem. Pak přišlo studium konzervatoře, jídlo pozdě večer a taky nějaká sklenička alkoholu. Kila šla pomalu nahoru a na prahu dospělosti jsem už byla ‚oplácaná‘,“ vzpomíná Zuzana.

„Držela jsem dokonce i dietu, ale moc pro mě vhodná nebyla. Lékař mi sice doporučoval dělenou stravu, ale předepsal mi i léky na hubnutí. Váha šla tehdy dolů, jenže moje psychika taky. Když jsem pak odjela pracovat do Anglie, potkala jsem tam svého budoucího muže a zůstala skoro dvacet let. To už jsem zas byla silnější, protože tam měli moc dobré jídlo a já ochutnávala a ochutnávala,“ vypráví.

Lásku potkala v kostele

„Můj muž je to nejlepší, co se mi mohlo stát. Potkala jsem ho v africkém kostele, kam jsem v Anglii chodila zpívat a on tam hrál na klávesy a na baskytaru. Zakrátko z toho byla láska jako trám a po necelém roce jsme se na bristolské radnici vzali.“

„Ačkoliv je manžel původem z jiného kontinentu a na první pohled jsme hodně ‚rozdílní‘, jsem s ním šťastná. Navíc mi nikdy nedal znát, že by mu vadila moje silnější postava. A já byla šťastná a zamilovaná a moc jsem to taky neřešila. Užívali jsme si života a pak přišly v Anglii na svět naše dvě děti,“ vybavuje si spokojená dvojnásobná maminka.

Deprese řešila přejídáním

„V prvním těhotenství se synem jsem dokonce zhubla, protože mi bylo dost zle a také mě pak začaly trápit poporodní deprese. Druhé těhotenství s dcerou bylo lepší, to jsem zvládala jíst i za tři. Potom mě však vyčerpal nepříjemný porod.“

„O děti jsem se zvládala starat, ale psychické potíže jsem řešila jídlem. Nejhorší bylo, když syn onemocněl rakovinou a já s ním trávila rok v nemocnici. Sotva syn večer usnul, já utíkala do obchodu, nakoupila hory jídla a cpala se. Zajídání mi pomáhalo přežít ten šílený stres a strach o syna. I po návratu domů jsem byla schopná vybílit ledničku a jídlo se pro mě stalo zkrátka drogou,“ přiznává Zuzana, která vážila sto čtyřicet kilo.

Boj na celý život

„Syn se naštěstí uzdravil. Když jsem se z těch událostí trochu vzpamatovala, začala mi vadit moje silná postava, a tak jsem před třemi lety podstoupila tzv. bariatrickou operaci žaludku. Chirurgické zmenšení objemu žaludku a tím zmenšení plochy pro vstřebávání potravy mi fakt moc pomohlo.“

„Postupem času jsem se dostala z nejvyšší váhy sto čtyřicet tři kilo na necelých osmdesát. Hodně mi pomohla také změna jídelníčku. První rok jsem vyřadila vše tučné a sladké. Druhý rok už jsem si dala třeba trochu cukroví na Vánoce. Teď už jím vlastně ‚všechno‘, ale nikdy nebudu moct jíst to, co bych opravdu chtěla. Je to boj na celý život,“ říká žena, která nyní váží osmdesát jedna kilogramů.

Zpevněné tělo a operace

„Kromě toho jsem začala chodit na cvičení do Studia Panax, kde jsem se setkala se stoprocentní podporou paní instruktorky Jitky a skvělým kolektivem žen. Ta nejtěžší práce totiž začíná, jakmile přestanete hubnout, ale chcete si váhu udržet.“

„Já navíc zvládla i plastickou úpravu prsou a odstranění převisu kůže na břiše a pažích a v novém, zpevněném těle se cítím dobře. Užila jsem si krásný podzim, který miluju. Jak ale přišlo sychravo, tak trpím. Po zhubnutí mi je totiž pořád zima, takže se na skutečnou zimu moc netěším. Zimní sporty u nás doma moc nepěstujeme, takže budu ráda za hrnek čaje a teplé ponožky,“ dodává.

Zajímavosti o Zuzaně

Odkud: z Kroměříže
Věk: 42 let
Výška: 163 cm
Znamení zvěrokruhu: Kozoroh
Zaměstnání: učitelka hudby a angličtiny
Koníčky: četba, procházky v přírodě
Oblíbené oblečení: Po letech v legínách a volném tričku hledám svůj styl.
Oblíbené jídlo: česká a nigerijská kuchyně
Původní váha: 143 kg
Současná váha: 81 kg
Za rok shodila 62 kilogramů.

