Paní Květa je studnice nápadů, pohody a taky trochu trapasů. Nadchla mě před dvěma roky a letos znovu. I přes vážnou nemoc a operaci, kterou podstoupila, byla totiž plná úsměvů a radosti ze života. U kávy jsme spolu zavzpomínaly na dobu, kdy byla silnější.
„Málokdo mi to věří, ale já jsem vlastně přibrala díky pohybu, celodenní práce na zahradě patřila k mým největším koníčkům. No, a po té práci jsem samozřejmě měla hlad. Jídlo mám ráda, tím se netajím,“ svěřila se mi tehdy Květa.
Naše tipy
Bílkoviny: Při hubnutí nejen ve vyšším věku je důležité hlídat si ve stravě dostatek bílkovin.
Trénink: K pravidelnému pohybu, jako je chůze, jízda na kole či plavání, přidejte i silový trénink, aby nedocházelo k úbytku svalové hmoty.
Kila navrch kvůli práci
„Nejdřív jsem si moc nevšímala toho, že nějak nabírám. Když na mně ale oblečení pomalu praskalo ve švech a na váze bylo osmdesát kilo, trochu jsem se zalekla. Jasně, nejednalo se o žádnou obezitu, ale nechtěla jsem dál tloustnout.“
„Ze dne na den ve mně uzrálo rozhodnutí, že na sobě začnu pracovat a zkusím shodit. A protože vím, že se nemá nic odkládat na později, začala jsem s tím hned. V mém životě dostalo velký prostor cvičení, jízda na kole, jóga i plavání a kila šla opravdu dolů. Až jsem byla sama překvapená, protože jsem se pustila do hubnutí po sedmdesátce a to je něco docela jiného než třeba ve třiceti,“ přiznala tehdy sympatická dáma narozená ve znamení Panny.
Místo hubnutí terapie
Hubnutí jí šlo báječně, jenže řešit musela úplně něco jiného než pár faldíků navíc. Na jedné lékařské kontrole Květě zjistili rakovinu kostí a všechno ostatní muselo počkat.
„Tehdy začal boj o holý život. Následovaly terapie, které však naštěstí zabraly. Na holou hlavu jsem si dala paruku a věřila, že to trápení s léčbou a chemoterapiemi brzy skončí. Jenže přišel těžký covid a po jeho léčbě mi úplně slezla kůže z rukou.“
„Zdravý životní styl musel jít stranou. Váha zůstala stát! Moc mi tehdy pomohla lázeňská léčba, která mě všech těch potíží pomalu zbavovala. Dodala mi optimismu i chuť na sobě dál pracovat,“ vzpomíná Květuše, která si navíc prošla i velkou ztrátou.
Šťastné manželství
„Můj manžel bohužel tragicky zahynul. Potkali jsme se kdysi v sedmnácti letech na jedné zábavě a od té doby jsme spolu žili padesát let. Naše manželství bylo spokojené a šťastné. Dcera Pavlína přišla na svět v mých devatenácti letech a hned rok po ní se nám narodil syn Petr.“
„Já byla vždycky štíhlá a třeba v osmnácti mi váha ukazovala padesát sedm kilo. Je pravda, že jsem po porodech vždycky trochu nabrala, ale pak jsem to zase shodila. Kila se na mě nabalila až postupně s věkem. U mě je to jako na horské dráze, jednou nabírám, pak zase hubnu,“ přiznává dvojnásobná maminka, babička a prababička, která ustála i odchod manžela.
Naštěstí pak Květě do života vstoupil nový přítel, který jí vrátil chuť žít. Dokonce díky zdravé stravě a pohybu shodila deset kilogramů.
Zdravé jídlo, pohyb a přátelé
„Vím, že hubená nikdy nebudu, zbytečně by mi vylezly vrásky. Takhle se cítím dobře,“ svěřila se v roce 2023 statečná dáma a kamarádka, se kterou jsme si i letos měly co vyprávět. A lehké ty dva roky neměla!
„Nedávno jsem podstoupila operaci ledviny. Bylo to akutní a pomalu se z toho vzpamatovávám. Pociťuju sice únavu, ale tady v lázních je mi dobře. Ráda si vyjdu na procházku a je fajn, že netáhnu zbytečná kila navrch, i přes zdravotní peripetie jsem nepřibrala.“
„Dál se snažím mít i v běžném životě co nejvíce pohybu, a proto chodím na procházky, cvičím jógu, plavu nebo jezdím s partou na kole. Zdravá strava a pohyb, optimismus, kultura plus dobří přátelé, to je nejlepší recept na spokojený život i v pozdějším věku.“
Zajímavosti o Květuši
Odkud: z Třibřichů
Článek vznikl pro časopis Tina.