Janě se podařilo zhubnout 38 kilo. Dala si předčasný dárek k padesátinám

Autor:
Jana nedávno oslavila padesátku a k narozeninám si už dopředu nadělila hezčí, štíhlejší a hlavně zdravější postavu. Jak to dokázala?
Fotogalerie4

Jana shodila neuvěřitelných 38 kilogramů. | foto: Jan Zavřel

„Na ten okamžik, kdy mi došlo, že jsem opravdu silná, si velmi dobře vzpomínám. Ten den jsem si byla koupit něco na sebe a zašla do zkušební kabinky. V tu chvíli mě obklopila všechna ta zrcadla a já se mohla konečně vidět ze všech stran. A právě tehdy jsem si uvědomila, že v tomhle těle už dál žít nechci a musím s tím rychle něco udělat, to byl prostě ten poslední impulz,“ vzpomíná dnes paní Jana.

„Ještě to odpoledne jsem zavolala nutriční poradkyni Martině Jandové z organizace STOB a domluvila si s ní schůzku. A opravdu mi pomohla. Docházet k ní bylo nejlepší rozhodnutí. Byla milá a všechno mi ochotně vysvětlila.“

Přesně podle pokynů

„Martina měla radost z mých dosažených pokroků a já jsem ji nechtěla zklamat, proto jsem dodržovala jídelníček přesně podle jejích pokynů. Nešlo ale jen o stravu, i pohyb byl důležitou součástí celého procesu.“

„Většinu kilogramů jsem shodila díky jízdě na kole nebo vychodila s trekingovými holemi. V létě jsem plavala či jezdila na bruslích, což mě baví dodneška. Naopak cvičení v tělocvičně nebo fitness centru mě vůbec nelákalo. Právě sport byl největším kouzlem mého hubnutí. Kila šla dolů a já se těšila na kontrolní měření. Velmi mě motivoval upřímný údiv mé poradkyně nad tím, jak mi to pěkně jde,“ vybavuje si sympatická dáma, které se podařilo shodit osmatřicet kilo.

Jídelníček na míru

„Hubnutí samotné byla vlastně taková procházka růžovou zahradou. Jídelníček, který mi Martina napsala přesně na míru, byl nejen zdravý a vyvážený, ale hlavně velmi chutný. Zařadila jsem do všech chodů víc ovoce a zeleniny a vyhýbala se smaženému i cukrům. A takhle stále jím,“ vypráví spokojená Jana.

„Velkou výhodou pro mne byla i podpora mé rodiny, zejména manžela, kterého znám od svých šestnácti let. Potkali jsme se na plese, kde mě vyzval k tanci na písničku Holubí dům od Jiřího Schelingera, a od té doby mi je celoživotní oporou. Přátelům a kolegům jsem ale o hubnutí neřekla, a když mě po delší době viděli, nestačili se divit,“ dodává.

Morbidně obézní ženě dávali lékaři rok života. Radikálně zhubla a je šťastná

Vysportovaná postava

A jak Jana vzpomíná na své dětství? „Vyrůstala jsem na vesnici se spoustou dětí v mém věku. Ráda vzpomínám na naše společné hry v přírodě i na hřišti nebo na cyklistické výlety po okolí. O letních prázdninách jsem vždycky jezdila na čtrnáct dní na dětský tábor a pak ještě s rodiči na týdenní dovolenou.“

„Bydleli jsme společně s prarodiči, takže prázdniny u babičky a dědy bývaly samozřejmostí. Co se týká postavy, tak s tou jsem v dětství ani v dospívání problém neměla, díky pohybu jsem ji měla pěkně vysportovanou. Moje kila začala přibývat až s věkem a s příchodem dětí.“

Co vyřadit z jídelníčku?

Že je potřeba při hubnutí vyhýbat se smaženým jídlům a sladkému, to je jasné. Ale víte i o dalších kalorických nástrahách? Pozor byste si měli dávat třeba na salátové dresinky, rýžové chlebíčky, ovocná smoothie nebo nízkotučné jogurty, v nichž bývá více cukru.

„Mám dvě dcery, jednatřicetiletou Martinu a Kristýnu, které je dvacet sedm let, a nejvíc jsem nabrala po druhém těhotenství a později v průběhu mateřské dovolené,“ přiznává spokojená maminka, která se nadbytečných kilogramů dlouhou dobu nedokázala zbavit.

„Podařilo se mi to až po dvaceti letech. Samozřejmě, že tím největším přínosem je celkové zlepšení mojí tělesné kondice. Dnes už se nezadýchávám, bez obtíží vyjdu schody i do vyšších pater, mám mnohem lepší krevní tlak a zase jsem začala s darováním krve,“ pochvaluje si usměvavá žena.

Tandemový seskok padákem

A co dalšího se u Jany spolu se štíhlejší postavou změnilo? „Přibylo mi víc energie a zlepšilo se i mé sebevědomí, mám zase chuť zkoušet nové aktivity, na které bych dříve ani nepomyslela. Například tandemový seskok padákem v roce 2022 byl opravdu nezapomenutelný životní zážitek!“

„Teď si naplno užívám příjemné počasí. Ráda trávím volný čas v přírodě, buď si vyrazím na kole k vodě, nebo se s rodinou vydáme na výšlap do hor. Můj manžel je vášnivý motorkář, a proto podnikáme i společné výlety na motorce. A nesmím zapomenout na oblíbené grilování, které k tomuto období prostě patří.“

Zajímavosti o Janě

Odkud: z Chlumce nad Cidlinou
Věk: 50 let
Výška: 166 cm
Znamení zvěrokruhu: Blíženci
Oblíbené motto: „Až to budeš chtít jednou vzdát, vzpomeň si na to, proč jsi začal.“
Zaměstnání: státní úřednice
Koníčky: cyklistika, procházky v přírodě, četba, český jazyk
Oblíbené oblečení: hlavně pohodlné
Oblíbené jídlo: řízek a zákusek, ale ty už dnes u ní nemají šanci – nyní má ráda těstoviny a zeleninové saláty
Za rok shodila 38 kg.

