„Vždycky jsem bývala štíhlá s ženskými rysy, ale spíš v těch spodních proporcích. Tedy zadek, boky a stehna. Tenhle šílený pohled do zrcadla ale rozblikal pomyslné červené tlačítko v mé hlavě a já jsem se rozhodla, že zhubnu,“ říká Ludmila.

„V podstatě hned jsem se proto svěřila do péče specialistky Hany Borkovcové. A dobře jsem udělala. Hana mi se vším poradila, v depkách mě vždycky podržela a popostrčila kupředu a já z centra odcházela s úsměvem od ucha k uchu.“

„Jasně že to zase taková sranda nebyla, občas jsem trochu bojovala sama se sebou, ale dalo se to zvládnout. Zvlášť když při kontrole váha ukázala jedno až dvě kila týdně dole. Najednou jsem v tom kabinkovém zrcadle měla pocit, že je to lepší a lepší,“ vzpomíná dnes Ludmila, která změnila jídelníček.

Milovaná koňaková špička

„Snažím se jíst pravidelně pětkrát denně. Nově jsem zařadila také ryby, které mi dřív vadily kvůli kostem. Piju neslazené čaje a konečně teď bez přísady cukru cítím jejich chuť. A když zatoužím po čokoládě, tak si dám hořkou a pomalu si ten čtvereček vychutnávám. Moje chuťové pohárky cítily slast i z obyčejného masa připraveného bez soli, jen s kořením.“

„U ostatních jídel jsem spíš omezila množství a snížila porce. Pravdou ale zůstává, že si občas dám koňakovou špičku, dortík pavlova nebo pravé hořické trubičky. To prostě musím! Vidím výhodu v tom, že káva, víno a jiný alkohol mi vůbec nic neříkají. Tím to mám asi jednodušší,“ usmívá se žena narozená ve znamení Raka, která má ráda pohyb a věnovala se mu i před změnou životního stylu.

Po operaci půl roku na lůžku

„Dříve jsem jezdila na kole, chodila do posilovny a doma každé ráno cvičila. Bohužel jsem po pár letech musela na operaci plotýnky, po které jsem pak byla skoro půl roku upoutaná na lůžku. Snažila jsem se hodně držet, abych tím nicneděláním nepřibrala, ale moc mi to nešlo.“

„I s tím pohybem mě moje poradkyně Hana podpořila, vše mi vysvětlila a já se v současné době znovu snažím chodit do posilovny a už se těším, že zase v létě zkusím kolo. Snad to moje páteř vydrží. Pohyb je skvělý, hned se mi zlepší nálada, ale musím být opatrná,“ říká Ludmila, která vyrůstala v Novém Jičíně, kam se každý rok ráda vrací.

I kdyby trakaře padaly

„Pohyb byl vždy součástí mého života, s dětmi jsem lítala celé dny venku. Měla jsem jezevčíka a s ním jsem ven musela, i kdyby trakaře padaly. Hodně času jsem trávila i u sestřenic na vesnici kousek od našeho města.“

„Mé oblíbené jídlo z dětství? Rohlík s čokoládovou tyčinkou. To byla úžasná svačinka! A když máma donesla ‚z pod pultu‘ trubičky, vlnky nebo lentilky, to bylo blaho. Zato jsem úplně nesnášela bramborovou kaši s cibulkou, ta mě až dávila,“ svěřila se nám sympatická dáma, která měla při hubnutí oporu v manželovi.

Kila navíc po porodu

„Potkal mě totiž jako štíhlou dvacítku a všechno kolem mého nabírání a trápení s nadváhou znal velmi dobře. Brali jsme se až po pětileté známosti a máme spolu tři syny. Při všech těhotenstvích jsem nabrala dvanáct kilo a šlo to dolů špatně.“

„Nechápala jsem, že některé ženy porodem shodily a domů se vracely skoro s původní váhou. Já nechala v porodnici tak leda váhu mých dětí a plodové vody. Ani kojení nepřispělo k rychlejšímu úbytku. A to jsem kojila dohromady sedm let,“ vybavuje si Ludmila dobu, kdy měla malé děti. Dnes už jsou kluci velcí a ona má víc času sama na sebe.

Sebevědomí narůstá

„Tohle období vnímám moc dobře. Dolů šlo čtrnáct kilo a je to znát. Ono je opravdu super, když se vám netřou silná stehna o sebe. Ale teď vážně! Cítím se skvěle a sebevědomí, kterého jsem vždycky měla poskrovnu, přece jenom trochu narůstá.“

„Právě si užívám letní dny. Sedávám na dvorku, okolo běhá pes a mňoukající kocour, oba chtějí hladit. Ještě štěstí, že papoušek je doma v kleci. Mám ráda teplé letní večery, kdy přijdou synové a společně si něco ugrilujeme,“ uzavírá paní Ludmila.

Zajímavosti o Ludmile Odkud: z Brna

Věk: 52 let

Výška: 159 cm

Znamení zvěrokruhu: Rak

Oblíbené motto: Cogito, ergo sum. (Myslím, tedy jsem.)

Zaměstnání: referent

Koníčky: ruční práce, malování

Oblíbené oblečení: zajímavé, obohacené něčím nevšedním

Oblíbené jídlo: křupavé bramboráky

Původní váha: 74 kg

Současná váha: 60 kg

Za 3 měsíce zhubla 14 kg.

Článek vznikl pro časopis Tina.