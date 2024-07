Na svatební cestu pojedu štíhlejší, říká Alena. Za tři měsíce zhubla 13 kilo

„Vždycky jsem bývala štíhlá, postava se mi začala měnit asi před pěti lety. K rostoucímu břichu se navíc přidaly i zdravotní potíže. Trpěla jsem nadýmáním, bolestí zad a každý den užívala dva ibuprofeny.“

„Problém mi dělala i chůze a po větší námaze mě trápilo zadýchávání. Postupem času mi došlo, že s tím sama nic neudělám. Proto jsem se objednala k výživové specialistce Jindřišce Ulrychové, aby mi poradila, co s tím. Co zkrátka dělat, aby mi bylo lépe,“ vybavuje si Alena, která zpočátku chtěla vše zvládnout sama. Když ale viděla nevalné výsledky, rozhodla se hubnout pod dozorem.

Bez čisté vody ani krok

„Protože mi vyšetření ukázala hrozící cukrovku a vysoký cholesterol, přišlo mi lepší být pod kontrolou odborníka. Změna životního stylu nastala hlavně v jídelníčku a pravidelném stravování.“

„Nejdřív jsem vynechala sladkosti, bílé pečivo a kynuté potraviny, místo nichž jsem zařadila víc bílkovin, zeleniny a ovoce. Kávy jsem se vzdát nedokázala, mám ji moc ráda. Jiné to začalo být i v tom, že si připravuju do práce svačiny a obědy. Jím pravidelně a bez čisté pitné vody neudělám z domu ani krok. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat a kila šla pomalu dolů, což mě ještě víc motivovalo,“ usmívá se žena narozená ve znamení Střelce, které se začala věnovat turistice.

Sauna i výšlapy do přírody

„Protože mám ráda přírodu, koupila jsem si hole na nordic walking a začala s nimi vyrážet na výšlapy. Úplně mě to pohltilo, dodnes jsem za den schopna urazit deset až patnáct kilometrů. Sport mi zlepšuje kondici a poskytuje důkaz, že to v mém věku ještě zvládnu. Radost si dělám i návštěvou sauny, kde si skvěle odpočinu.“

„Je pravda, že mi hodně pomohla dcera, která ve mě měla stoprocentní důvěru. Na rozdíl od kolegyň v práci, ty mi moc šancí nedávaly, protože nepatřím k lidem, co mají v oblibě nějaké návyky. Nakonec ale byly překvapené stejně jako já, že jsem to zvládla a shodila třináct kilo,“ říká Alena.

Hezké vzpomínky na dětství

„S přítelem vyrážíme na túry a s dcerou po okolí Mladé Boleslavi. Prošli jsme už Prachovské skály, navštívili Bezděz, Kost, Hrubou Skálu, Trosky, Dětenice. I jako malá jsem v přírodě trávila hodně času, především o prázdninách na dětských táborech.“

„Taky vzpomínám na chvíle prožité na samotě u lesa u mé babičky. Po lítání venku mi vždy nejvíc přišly vhod její báječné kynuté buchty plněné tvarohem a povidly. Jídlo mi chutnalo, ne že ne, ale byla jsem štíhlá, a to i v dospívání. Moje postava byla spíš klučičí,“ ohlíží se nazpět maminka tří dětí.

Náš tip Nástěnka snů: Splnění cílů vám usnadní takzvaná vision board. Vystřihněte si obrázky vaší vysněné postavy a připište k nim přesnou váhu, které a do kdy chcete docílit. Vše připevněte na viditelné místo. Pomůže vám to lépe stimulovat sebevědomí.

Svatební cesta do Říma

„Mám dcery Andreu, Moniku a Dominiku. V těhotenství jsem přibrala hodně, ale po porodu šla kila brzy dolů. Když přišla menopauza, váha se pro změnu zase rychle vyhoupla. Baculatější mě poznal i můj současný přítel. Nikdy mu to nevadilo, i když štíhlejší se mu prý líbím taky.“

„Mám radost i proto, že si chystám svatební šaty, a štíhlejší postava se mi tak hodí. Šaty nebudou bílé se závojem, ale elegantní bílomodré s perlovou čelenkou do vlasů. S budoucím mužem nás čeká svatební cesta do Říma, kde chceme poznávat kulturu, architekturu i dobrá jídla. Před sebou máme i společný let balonem, co přítel dostal k narozeninám,“ prozradila Alena, které se s úbytkem váhy zvedlo i sebevědomí.

„Je mi fajn po zdravotní stránce, ale i oblékání mi teď přijde zábavnější. Momentálně si užívám léta. Na zahradě u dcery Dominiky rádi grilujeme, nejradši mám kuřecí prsa, sýr a zeleninu. K tomu nesmí chybět ani vychlazené pivo anebo víno, ale jen občas, protože si současnou hmotnost hodlám udržet.“