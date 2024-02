Pohled do zrcadla je příjemnější, říká Jana. Za půl roku shodila 25 kilo

„Hubnout mě přinutil nejen můj zdravotní stav, ale taky stále se zvětšující velikost oblečení. Pořád jsem musela dokupovat větší kousky.“

„Když kamarádka začala výrazně shazovat bez léků a hladovění a k tomu byla nadmíru spokojená, krátce před Štědrým dnem mi došlo, že by to mohla být šance i pro mě. Počkala jsem si ale až na leden. Zásadně měnit stravování během svátků mi přišlo troufalé. Všechno tedy začalo v lednu u výživové poradkyně Pavlíny Císařové. A byl to báječný začátek roku,“ pochvaluje si paní Jana, jejíž váha opravdu začala pomalu klesat.

Změny si všimlo i okolí

„Pokud vidíte, jak vám každý týden mizí nějaké to kilčo, další extra motivace není třeba. I když podpora kamarádky, která se mnou byla na jedné lodi, a doporučení paní poradkyně taky sehrály významnou roli.“

„Velkou radost jsem měla, když si změn postupně začalo všímat i okolí. Bylo milé slyšet chválu, i pohled do zrcadla byl najednou mnohem příjemnější. Zkrátka mi dělalo moc dobře na duši, že hubnu. Samozřejmě jsem změnila jídelníček i svůj životní styl. Jím teď pravidelně menší porce, bez pečiva, příloh a sladkostí, zato s kupou zeleniny. K tomu chodím na power jógu a každý den ujdu okolo deseti tisíc kroků,“ popisuje své pohybové aktivity žena narozená ve znamení Vah, které sport přináší dobrou náladu.

Zpátky do starých kalhot

A jak trávila zimu jako dítě? „Celé roky jsme jezdili s rodiči na lyže do Harrachova. Vyběhnout na běžkách směr Ručičky byla klasika. I přes pohyb, kterého jsem měla dost, jsem ale nebyla hubená, a to mě štvalo. S odstupem let můžu s klidem říct, že moje postava bývala docela normální, žádné vyžle ani baculka,“ usmívá se dnes nad obrázky z mládí Jana a ukazuje nám i fotky ze začátku vztahu se svým manželem.

„Známe se spolu ze zaměstnání. Na téhle fotce jsem nejen mladá, ale taky štíhlá. Nějakých padesát osm kilo. Moc mě těší, že se moje váha zase přiblížila té z mládí. Cítím se teď skvěle! Myslím, že je to na mně i vidět. Nové oblečení ale moc nenakupuju, mám ve skříni několik konfekčních velikostí. To raději sáhnu do zásob, z čehož mám větší radost než z nákupu nových kousků. Co je lepšího než obléknout kalhoty, do kterých jsem se před rokem nedostala?“ vtipkuje žena, která s oblibou pracuje na zahrádce.

Čas plnit si všechna přání

Teď si ale dopřává zasloužený zimní oddych. „Ještě loni mi zima vadila, protože mě váha omezovala v pohybu,“ dodává. Letos se na ni ale těšila.

„S manželem jsme byli lyžovat na horách a vyrazíme ještě jednou. Konečně si taky začínám plnit položky ze svého ‚wish listu‘. S mužem máme v plánu aktivní výlet na Skotskou vysočinu, v józe chci zvládnout pozici vrány a v plavání hodlám postoupit do vyšší plavecké skupiny. Ale hlavně si přeju udržet svou současnou hmotnost!“