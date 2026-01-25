Fakta a mýty o lécích na hubnutí. Užívají se dlouhodobě, varuje lékařka před jo-jo efektem

Evropská léková agentura nedávno varovala před prudkým nárůstem prodeje nelegálních léků na hubnutí. Jaká jsou jejich největší rizika?
Rizika jsou obrovská. Největší je to, že si pacient objedná na internetu injekci, kterou si pak podkožně aplikuje, aniž by věděl, jakou látku tato injekce vlastně obsahuje. Je to obrovský zdravotní hazard. Lék vždy vyzvedáváme v lékárně, na recept, který je určen pacientovi osobně, po předchozím vyšetření lékařem. Druhé riziko – a to vidíme často – je nevhodné titrování (zjednodušeně ředění, vyladění koncentrace, pozn. red.) neznalého člověka, který si injekci opatří nelegálně. Kvůli nim pak čteme ty příběhy na sociálních sítích, jak je všem špatně, bolí je břicho, zvracejí a mají těžké průjmy či zácpy.
Léky jsou v dětském věku rozhodně na místě. Pokud se obezita objeví už v dětství, je zřejmé, že genetický podklad bude velmi silný.