Kopeček zmrzliny, kousíček čokolády, latte macchiato... Život dokáže být tak sladký! Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně doporučuje oslazovat si ho denně ne více než šesti lžičkami cukru, což odpovídá šesti kostkám cukru.
Ve skutečnosti denně přijímá každý z nás průměrně 90 gramů cukru (zhruba třicet kostek), aniž bychom si to uvědomovali, tři čtvrtiny z toho se totiž skrývají v průmyslově zpracovaných potravinách, jako jsou instantní polévky, sterilované zelí, ovocné jogurty nebo kečup.
Přemíra cukru jako cesta k nemoci
Pro potravinářský průmysl je cukr požehnáním. Není to moc drahá surovina a propůjčuje výrobku lahodnou plnou chuť. Kromě toho rychle doplňuje tělu energii. Ovšem je tu problém – čím více ho tělu dodáte, tím více ho potom vyžaduje. A to může vést až ke vzniku mnoha nemocí.
Vědecké studie prokázaly, že už po osmi týdnech stravování bohatého na cukr se snižuje účinek hormonu inzulinu, který pak nedokáže optimálně snižovat hladinu krevního cukru. A přesně to jsou příznivé podmínky pro vznik diabetu.
Kromě toho se zvyšují hodnoty tuku v krvi a také „škodlivého“ LDL cholesterolu. Krevní tlak se navyšuje až o sedm bodů. Ale to pořád ještě není všechno. Lidé, kteří po dlouhé roky konzumovali příliš mnoho cukru, mají až třikrát vyšší riziko, že zemřou na onemocnění srdce a oběhového systému, než ostatní.
Malé změny s velkým účinkem
Ale nebojte se, neznamená to, že když chcete žít zdravěji, musíte se cukru vzdát úplně. Stačí, když jeho konzumaci snížíte a budete si dávat pozor na skryté sladké pasti. Snažte se nekupovat průmyslově zpracované pokrmy a připravujte si je sami. Jedině tak budete vždycky vědět, co obsahují.
Jak se maskuje cukr
Ne vždy ho objevíte v popisu složení výrobku. Ve skutečnosti se skrývá pod zhruba sedmdesáti různými názvy.
Výrobci často používají následující: sacharóza, glukóza, dextróza, rafinóza, fruktózový sirup, karamelový sirup, laktóza, maltóza, dextrin nebo ječmenný slad.
Místo po ovocném jogurtu sáhněte raději po přírodním jogurtu s ovocem nebo si bílý jogurt smíchejte s čerstvou úrodou. Namísto sterilovaného zelí si připravte zelí z čerstvé hlávky. Kdo ve svém jídelníčku sází na potraviny, které znali už naši prarodiče, jako je zelenina, brambory, chléb, rýže a ryby, ten má napůl vyhráno.
Pozor na sladké nápoje
Co se týká pití, limonády a kolové nápoje byste měli pít jen výjimečně. Tyto nápoje obsahují v jedné sklenici (250 ml) až 22 g cukru.
Ani ovocné džusy a šťávy nebudou vhodnou náhradou, především pokud je popíjíte neředěné. Sklenice jablečné šťávy s 21 g cukru totiž pořádně navýší váš sladký účet. Lepší je udělat si jablečný střik se dvěma díly vody, to sníží obsah cukru na 7 g v 250 ml.
Hledání možných alternativ
Není potřeba nadobro se vzdávat sladké chuti čaje, kávy nebo koláčů. Matka příroda nám naštěstí poskytuje dostatek zdravějších alternativ k běžnému cukru. Ovocné sirupy jsou vysoce koncentrovaná ovocná šťáva, která se získává zejména z jablek, hrušek anebo z poupat agáve.
Jak utišit chuť na sladké
Když vaše tělo zoufale zatouží po sladkém, ovoce ho uspokojí stejně dobře jako pamlsky.
Volte přitom ovoce s menším obsahem ovocného cukru (fruktózy), třeba meruňky, nektarinky, papáju, meloun nebo jahody.
Jejich sladivost je dvakrát vyšší, než jakou má běžný bílý cukr, a je jich tedy potřeba jen malé množství. Kromě toho nezvyšují hladinu inzulinu tak strmě, což je důležité například pro diabetiky.
Takový med obsahuje hodně vitaminů, minerálních látek a enzymů a má antibakteriální a protizánětlivé účinky. Obzvláště hodnotný je ten dodaný přímo od včelařů, protože jde o přírodní produkt bez přidání dalších látek.
Sladidlo stévie se získává chemických procesem z listů rostliny stévie sladké, je zhruba třistakrát sladší než běžný bílý cukr, a přesto neskrývá žádné kalorie. Má ale velmi charakteristickou chuť, která nemusí každému vyhovovat.
Zrádné cukrové pasti
Kdo by přemýšlel o cukru, když si pochutnává na sleďovém salátu, sterilovaném zelí nebo balzamikovém octu? Všechny zmíněné potraviny ho přesto obsahují v nezanedbatelném množství (přepočítali jsme celkový obsah cukru na počet kostek). To samé platí o údajně zdravých potravinách, jako jsou müsli tyčinky a ovocné jogurty. V seznamu najdete alternativy, které obsahují podstatně méně cukru a více prospívají vašemu zdraví.
100 g rajčatového kečupu = 9 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g rajského protlaku = 2 kostky cukru
100 g ovocného jogurtu = 6 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g přírodního jogurtu = 2 kostky cukru
500 ml ovocného podmáslí = 41 kostek cukru, lepší je zvolit 500 ml čistého podmáslí = 1 kostka cukru
sklenice červeného zelí (680 g) = 25 kostek cukru, lepší je zvolit 500 g čerstvého zelí = 5 kostek cukru
100 g čokoládového müsli = 6 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g ovesných vloček = půl kostky cukru
125 g sušeného ovoce = 26 kostek cukru, lepší je zvolit 1 hruška nebo jablko = 3 kostky cukru
plechovka ananasu (500 g) = 18 kostek cukru, lepší je zvolit 500 g čerstvých meruněk = 10 kostek cukru
100 g gumových medvídků = 15 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g čerstvých švestek = 2 kostky cukru
100 g balzamikového octa = 9 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g ovocného (jablečného) octa = půl kostky cukru
100 g sleďového salátu = 4 kostky cukru, lepší je zvolit 100 g klasických zavináčů = půl kostky cukru
müsli tyčinka (25 g) = 4 kostky cukru, lepší je zvolit rýžové chlebíčky (100 g) = půl kostky cukru
Článek vznikl pro časopis Tina.