Místo šesti kostek denně spořádáme třicet. Dejte si pozor na tyto pasti

Místo doporučených šesti kostek cukru denně sníme až třicet. Většina se přitom skrývá v potravinách, kde bychom cukr vůbec nehledali. Poradíme vám, jak se sladkým pastem vyhnout a čím je nahradit.

Ilustrační fotografie | foto: Getty Images

Kopeček zmrzliny, kousíček čokolády, latte macchiato... Život dokáže být tak sladký! Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně doporučuje oslazovat si ho denně ne více než šesti lžičkami cukru, což odpovídá šesti kostkám cukru.

Ve skutečnosti denně přijímá každý z nás průměrně 90 gramů cukru (zhruba třicet kostek), aniž bychom si to uvědomovali, tři čtvrtiny z toho se totiž skrývají v průmyslově zpracovaných potravinách, jako jsou instantní polévky, sterilované zelí, ovocné jogurty nebo kečup.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Přemíra cukru jako cesta k nemoci

Pro potravinářský průmysl je cukr požehnáním. Není to moc drahá surovina a propůjčuje výrobku lahodnou plnou chuť. Kromě toho rychle doplňuje tělu energii. Ovšem je tu problém – čím více ho tělu dodáte, tím více ho potom vyžaduje. A to může vést až ke vzniku mnoha nemocí.

Vědecké studie prokázaly, že už po osmi týdnech stravování bohatého na cukr se snižuje účinek hormonu inzulinu, který pak nedokáže optimálně snižovat hladinu krevního cukru. A přesně to jsou příznivé podmínky pro vznik diabetu.

Kromě toho se zvyšují hodnoty tuku v krvi a také „škodlivého“ LDL cholesterolu. Krevní tlak se navyšuje až o sedm bodů. Ale to pořád ještě není všechno. Lidé, kteří po dlouhé roky konzumovali příliš mnoho cukru, mají až třikrát vyšší riziko, že zemřou na onemocnění srdce a oběhového systému, než ostatní.

Varovná znamení, že jíte moc cukru. Trápí vás nadýmání i chuť na sladké

Malé změny s velkým účinkem

Ale nebojte se, neznamená to, že když chcete žít zdravěji, musíte se cukru vzdát úplně. Stačí, když jeho konzumaci snížíte a budete si dávat pozor na skryté sladké pasti. Snažte se nekupovat průmyslově zpracované pokrmy a připravujte si je sami. Jedině tak budete vždycky vědět, co obsahují.

Jak se maskuje cukr

Ne vždy ho objevíte v popisu složení výrobku. Ve skutečnosti se skrývá pod zhruba sedmdesáti různými názvy.

Výrobci často používají následující: sacharóza, glukóza, dextróza, rafinóza, fruktózový sirup, karamelový sirup, laktóza, maltóza, dextrin nebo ječmenný slad.

Místo po ovocném jogurtu sáhněte raději po přírodním jogurtu s ovocem nebo si bílý jogurt smíchejte s čerstvou úrodou. Namísto sterilovaného zelí si připravte zelí z čerstvé hlávky. Kdo ve svém jídelníčku sází na potraviny, které znali už naši prarodiče, jako je zelenina, brambory, chléb, rýže a ryby, ten má napůl vyhráno.

Pozor na sladké nápoje

Co se týká pití, limonády a kolové nápoje byste měli pít jen výjimečně. Tyto nápoje obsahují v jedné sklenici (250 ml) až 22 g cukru.

Ani ovocné džusy a šťávy nebudou vhodnou náhradou, především pokud je popíjíte neředěné. Sklenice jablečné šťávy s 21 g cukru totiž pořádně navýší váš sladký účet. Lepší je udělat si jablečný střik se dvěma díly vody, to sníží obsah cukru na 7 g v 250 ml.

Jednoduché triky, jak omezit cukr. Budete zdravější a štíhlejší

Hledání možných alternativ

Není potřeba nadobro se vzdávat sladké chuti čaje, kávy nebo koláčů. Matka příroda nám naštěstí poskytuje dostatek zdravějších alternativ k běžnému cukru. Ovocné sirupy jsou vysoce koncentrovaná ovocná šťáva, která se získává zejména z jablek, hrušek anebo z poupat agáve.

Jak utišit chuť na sladké

Když vaše tělo zoufale zatouží po sladkém, ovoce ho uspokojí stejně dobře jako pamlsky.

Volte přitom ovoce s menším obsahem ovocného cukru (fruktózy), třeba meruňky, nektarinky, papáju, meloun nebo jahody.

Jejich sladivost je dvakrát vyšší, než jakou má běžný bílý cukr, a je jich tedy potřeba jen malé množství. Kromě toho nezvyšují hladinu inzulinu tak strmě, což je důležité například pro diabetiky.

Takový med obsahuje hodně vitaminů, minerálních látek a enzymů a má antibakteriální a protizánětlivé účinky. Obzvláště hodnotný je ten dodaný přímo od včelařů, protože jde o přírodní produkt bez přidání dalších látek.

Sladidlo stévie se získává chemických procesem z listů rostliny stévie sladké, je zhruba třistakrát sladší než běžný bílý cukr, a přesto neskrývá žádné kalorie. Má ale velmi charakteristickou chuť, která nemusí každému vyhovovat.

Zrádné cukrové pasti

Kdo by přemýšlel o cukru, když si pochutnává na sleďovém salátu, sterilovaném zelí nebo balzamikovém octu? Všechny zmíněné potraviny ho přesto obsahují v nezanedbatelném množství (přepočítali jsme celkový obsah cukru na počet kostek). To samé platí o údajně zdravých potravinách, jako jsou müsli tyčinky a ovocné jogurty. V seznamu najdete alternativy, které obsahují podstatně méně cukru a více prospívají vašemu zdraví.

100 g rajčatového kečupu = 9 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g rajského protlaku = 2 kostky cukru

100 g ovocného jogurtu = 6 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g přírodního jogurtu = 2 kostky cukru

500 ml ovocného podmáslí = 41 kostek cukru, lepší je zvolit 500 ml čistého podmáslí = 1 kostka cukru

sklenice červeného zelí (680 g) = 25 kostek cukru, lepší je zvolit 500 g čerstvého zelí = 5 kostek cukru

100 g čokoládového müsli = 6 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g ovesných vloček = půl kostky cukru

125 g sušeného ovoce = 26 kostek cukru, lepší je zvolit 1 hruška nebo jablko = 3 kostky cukru

plechovka ananasu (500 g) = 18 kostek cukru, lepší je zvolit 500 g čerstvých meruněk = 10 kostek cukru

100 g gumových medvídků = 15 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g čerstvých švestek = 2 kostky cukru

100 g balzamikového octa = 9 kostek cukru, lepší je zvolit 100 g ovocného (jablečného) octa = půl kostky cukru

100 g sleďového salátu = 4 kostky cukru, lepší je zvolit 100 g klasických zavináčů = půl kostky cukru

müsli tyčinka (25 g) = 4 kostky cukru, lepší je zvolit rýžové chlebíčky (100 g) = půl kostky cukru

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes

Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...

Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit

Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...

„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov

Premium

Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...

Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...

Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla

Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....

Užijte si tropickou párty. Zakončete prázdniny letními vzory

Letní evergreeny se vracejí! Přivítejte módu plnou exotických vzorů a potisků. Jsou veselé, jsou hravé, zkrátka značka ideál pro poslední dovolenkové dny.

26. srpna 2025

Svěží a lehké. Takové vůně vás odnesou zpět do léta

V létě saháme po svěžesti, lehkosti a vůních, které s námi splynou jako druhá kůže. Parfém by v horku neměl být těžkým závojem, ale jemným dotekem. Jak tedy vybrat tu pravou letní vůni, která vás...

26. srpna 2025

Místo šesti kostek denně spořádáme třicet. Dejte si pozor na tyto pasti

Místo doporučených šesti kostek cukru denně sníme až třicet. Většina se přitom skrývá v potravinách, kde bychom cukr vůbec nehledali. Poradíme vám, jak se sladkým pastem vyhnout a čím je nahradit.

26. srpna 2025

Konec leopardího vzoru? Zvířecím potiskům teď kraluje kráva a zebra

Zvířecí motivy se do módy vracejí opakovaně. Ten leopardí dokonce tak často, že už ho můžeme považovat za nadčasový a „neutrální“ vzor. Něco jako proužky nebo puntíky. Letos se ovšem do popředí...

26. srpna 2025

Ta zase vypadá! Proč nesoudit druhé a nevšímat si toho, jak vás vidí okolí

Podle prastaré moudrosti nemáme činit druhým to, co by vadilo nám… No jasně, hezká teorie, ale někdy se nedá odolat. Třeba pozorovat a hodnotit ostatní holky, to je pro některé z nás zábava těžkého...

26. srpna 2025

Jelení plec po burgundsku

Jelení plec po burgundsku
Recept

Střední

120 min

Na této jelení pleci si pochutnají nejen milovníci zvěřiny.

Outfity princezny Anny jsou hitem TikToku. Dáma v uniformě získává mladé stylem

Premium

Přestože je princezna Anna v nástupnictví na britský trůn až osmnáctá v pořadí, už pětasedmdesát let neúnavně pracuje pro blaho své vlasti. Patří k nejaktivnějším členům královské rodiny a je...

25. srpna 2025

Anastasia Karanikolaou: Sexy kamarádka sester Kardashianových boduje

Na Instagramu Anastasii Karanikolaou sleduje přes deset milionů lidí a jejich počet každým dnem roste. A podle nich je tou nejvíc sexy influencerkou všech dob. Podívejte se do naší galerie na...

25. srpna 2025  8:26

První třída čeká. Pomozte prvňáčkovi vstoupit do nové životní etapy v klidu

První školní den je pro každé dítě, ale i jeho rodiče obrovským milníkem. Aby vše proběhlo s co nejmenší nervozitou a s co největší radostí, je potřeba se připravit po všech stránkách – od školní...

25. srpna 2025

Jen růžová to může být? Propadněte i vy kouzlu něžné módy

Sebevědomá a elegantní růžová, která znovu dobývá módní svět, se může pochlubit širokou paletou odstínů. Ten pravý si mezi nimi jistě najde každá z vás.

25. srpna 2025

Příběh Aleny: Máma si s mladším mužem pořídila dítě a zkomplikovala si život

Moji rodiče se rozešli, když jsem chodila na základní školu. Pokud vím, tak máma pak stálého partnera neměla, jen různé známosti, většinou z práce. Domů si nikoho nevodila a její soukromý život byl...

25. srpna 2025

Štěstí není o neustálém úsměvu: tipy, jak zvládat stres a tlak na výkon

Všude kolem vás může vládnout „blbá nálada“, ale i uprostřed zkázy můžete najít paprsek světla a optimismu. Jak si správně nastavit svoji mysl?

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.