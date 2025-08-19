Jste připravení zbavit se některých svých starých zvyků, které vám dosud bránily v hubnutí? Možná jste už ve svém životě něco změnili, třeba dokonce vidíte první pozitivní výsledky, na váze nebo na svém zdraví. Pokud jste se ovšem ještě nerozhodli, jakým způsobem se do boje proti nadbytečným kilům se vší vervou pustíte, doporučujeme vám naši fungující low carb dietu.
Co se týče hubnutí, patří low carb k nejoblíbenějším, nejefektivnějším a nejzdravějším metodám. Jejím cílem je redukovat množství sacharidů ve stravě a místo toho zvýšit podíl bílkovin (proteinů). Když totiž zkonzumujete bílkoviny, hladina inzulinu se nezvyšuje. Pokud sníte stejné množství sacharidů, vyplavovaný podíl inzulinu se až zdvojnásobí. A to má fatální následky: Odbourávání tuků se zastaví a přijímané sacharidy se navíc pěkně uloží jako tuk.
Tělo se mění a energii získává z tukových buněk
Při low carb stravování probíhá látková výměna odlišným způsobem, tělo čerpá energii z vlastních tukových zásob. Místo toho, abyste se od této chvíle radikálně vzdali všech sacharidů, začněte ale zlehka a měňte svůj jídelníček krok za krokem.
Tak si nejen vaše tělo, ale také psychika pozvolna zvykne na nový, lehčí způsob stravování. A vy zjistíte, že bez jakéhokoli odříkání můžete jíst chutně a rozmanitě.
Zdravější a v lepší kondici díky omezení sacharidů
Jakmile denně sníte méně než 150 gramů sacharidů, bude vaše tělo reagovat skvělým způsobem – budete se cítit svěžejší, mít víc energie a menší hlad. Dokonce se vám upraví krevní tlak.
Pokud navíc využijete náš plán, který se skládá ze čtyř kroků, zbavíte se i chuti na sladké. Když se totiž vaše jídlo bude skládat zejména z potravin s vysokým obsahem vody, balastních látek a zdravých tuků a kromě toho vypijete dostatečné množství tekutin, především čisté vody, vaše tělo nebude nic postrádat. Kila začnou skoro zázračně mizet.
|
Nejčastější mýty o hubnutí, které vám brání shodit přebytečná kila
Low carb plán ve čtyřech krocích
Aby se vám přechod na low carb podařil, neměňte své stravování ze dne na den, ale postupujte po jednotlivých etapách. Tak pro vás bude zvykání na změny jednodušší a šetrnější.
1. krok: Hodně bílkovin, málo sacharidů
Žádný zákaz, jen snižování. Jezte především víc libového masa, jako je hovězí a drůbeží, nízkotučné mléčné produkty a luštěniny.
Co jíst a na co si dát pozor
Jezte denně: pohanku, ovesné vločky, proso, quinou, bobulové ovoce, grapefruit, lilek, listovou zeleninu, zelí, rajčata, salátovou okurku, cuketu, mléko a sýr
Jezte příležitostně: bulgur, kuskus, batáty, brambory, mrkev, ananas, jablka, banány, datle, kiwi, mango, hroznové víno, celozrnný chléb
Raději vynechte: kukuřičné lupínky, slazené müsli, bramborovou kaši, koláče a sušenky, dlouhozrnnou rýži, těstoviny, hranolky, vafle, bílý chléb, ovocný jogurt, krekry a chipsy, sladkosti, alkohol
Které nápoje jsou vhodné?
Vsaďte především na spoustu vody, klidně ochucené citronem, bobulovým ovocem nebo zázvorem, a zelený čaj. Také si můžete s mírou pochutnat na kávě s mlékem, ovšem bez cukru. Když si chcete dát večer pivo, zvolte raději light nebo nealkoholickou variantu, která obsahuje mnohem méně sacharidů než běžné pivo, víno a sekt.
Pokud konzumujete sacharidy, pak jenom ty, které mají nízký glykemický index (GI), třeba celozrnné produkty. Zvyšují hladinu krevního cukru a stimulují vyplavování inzulinu méně než potraviny s vysokým GI. Potom nic nebrání spalování tuků a kilogramy mizí rychleji. A vy se přitom nemusíte sacharidů úplně vzdát.
2. krok: Potraviny s vysokým obsahem vody
Plný žaludek, rychlejší zasycení. Vy tak obelstíte žaludek a zaženete pocit hladu. Jakmile totiž začnete něco jíst, reagují na to receptory v žaludku. Když je žaludek naplněný, vyšle k mozku signál o sytosti a vy cítíte, že máte dost. Takový pocit vám navodí objem, ne počet kalorií.
Zkuste potraviny, které obsahují hodně vody, vy se pak budete cítit sytí, přestože jste přijali jen málo kalorií. Ideální je ovoce a zelenina s vysokým obsahem vody, polévky, jogurt a podmáslí. A k tomu balastní látky, které vám nedodávají žádné kalorie, ale v těle nabobtnají a umocní pocit sytosti. Sušeným a instantním potravinám se odteď raději vyhýbejte.
3. krok: Správné tuky
Zní to jako paradox, ale potřebujete tuky, abyste dokázali s tukem bojovat. Nenasycené mastné kyseliny stimulují metabolismus tuků v játrech, zároveň je svaly i vnitřní orgány vyžadují pro látkovou výměnu a tvorbu buněk. Zdravý je především olivový, lněný a řepkový olej.
Stejně důležité jsou takzvané omega mastné kyseliny, které najdete hlavně v rybách. A kterým tukům se raději vyhýbat? Těm živočišným, kupříkladu v uzeninách, patří totiž k nasyceným mastným kyselinám a tělo je může využít jen jako energii, ale ne pro metabolismus.
|
Sedm každodenních věcí, které mohou brzdit vaše hubnutí
4. krok: Mírný pohyb
Při hubnutí hrají významnou roli svaly, ty totiž spalují mnoho energie. Metabolismus svalů má totiž za úkol udržovat tělesnou teplotu stále na zhruba 37 °C. Čím „větší“ svaly máme, tím lepší je výkon metabolismu a spotřeba kalorií se zvyšuje.
K tomu, aby se vaše svaly dostaly do kondice, postačí dlouhé procházky, mírné posilování s lahvemi naplněnými vodou a pár dřepů, třeba než se vám uvaří voda na kafe.
Co se děje v těle?
Budete překvapení, jak rychle zhubnete a zároveň se budete celkově cítit v lepší kondici a vyrovnanější.
Mozek: Po několika dnech se dokážete podstatně lépe soustředit.
Játra: Vašim játrům se uleví. Pokud vás trápí ztučnělá játra, se změnou stravování se vaše obtíže zmírní.
Krev: Low carb zvyšuje množství „dobrého“ HDL cholesterolu v krvi a snižuje hladinu „špatného“ LDL cholesterolu.
Orgány břišní dutiny: Zbavíte se nebezpečného viscerálního tuku, který obaluje vnitřní orgány.
Srdce: Váš krevní tlak se sníží, čímž se zmírní také riziko infarktu myokardu.
Žaludek: Low carb vám pomůže zmírnit pálení žáhy.
Střeva: Balastní látky stimulují činnost střev.
Nohy: Šetrným způsobem se zbavíte zadržované vody, otoky mizí.
Článek vznikl pro časopis Tina.