Low carb dieta. Jak zhubnout bez odříkání ve 4 jednoduchých krocích

Tentokrát to dokážete! A co? Přece konečně opravdu zhubnout bez jojo efektu, zato s chutí a dobrou náladou. Ve čtyřech jednoduchých krocích se vám to určitě podaří.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jste připravení zbavit se některých svých starých zvyků, které vám dosud bránily v hubnutí? Možná jste už ve svém životě něco změnili, třeba dokonce vidíte první pozitivní výsledky, na váze nebo na svém zdraví. Pokud jste se ovšem ještě nerozhodli, jakým způsobem se do boje proti nadbytečným kilům se vší vervou pustíte, doporučujeme vám naši fungující low carb dietu.

Co se týče hubnutí, patří low carb k nejoblíbenějším, nejefektivnějším a nejzdravějším metodám. Jejím cílem je redukovat množství sacharidů ve stravě a místo toho zvýšit podíl bílkovin (proteinů). Když totiž zkonzumujete bílkoviny, hladina inzulinu se nezvyšuje. Pokud sníte stejné množství sacharidů, vyplavovaný podíl inzulinu se až zdvojnásobí. A to má fatální následky: Odbourávání tuků se zastaví a přijímané sacharidy se navíc pěkně uloží jako tuk.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Tělo se mění a energii získává z tukových buněk

Při low carb stravování probíhá látková výměna odlišným způsobem, tělo čerpá energii z vlastních tukových zásob. Místo toho, abyste se od této chvíle radikálně vzdali všech sacharidů, začněte ale zlehka a měňte svůj jídelníček krok za krokem.

Tak si nejen vaše tělo, ale také psychika pozvolna zvykne na nový, lehčí způsob stravování. A vy zjistíte, že bez jakéhokoli odříkání můžete jíst chutně a rozmanitě.

Zdravější a v lepší kondici díky omezení sacharidů

Jakmile denně sníte méně než 150 gramů sacharidů, bude vaše tělo reagovat skvělým způsobem – budete se cítit svěžejší, mít víc energie a menší hlad. Dokonce se vám upraví krevní tlak.

Pokud navíc využijete náš plán, který se skládá ze čtyř kroků, zbavíte se i chuti na sladké. Když se totiž vaše jídlo bude skládat zejména z potravin s vysokým obsahem vody, balastních látek a zdravých tuků a kromě toho vypijete dostatečné množství tekutin, především čisté vody, vaše tělo nebude nic postrádat. Kila začnou skoro zázračně mizet.

Nejčastější mýty o hubnutí, které vám brání shodit přebytečná kila

Low carb plán ve čtyřech krocích

Aby se vám přechod na low carb podařil, neměňte své stravování ze dne na den, ale postupujte po jednotlivých etapách. Tak pro vás bude zvykání na změny jednodušší a šetrnější.

1. krok: Hodně bílkovin, málo sacharidů

Žádný zákaz, jen snižování. Jezte především víc libového masa, jako je hovězí a drůbeží, nízkotučné mléčné produkty a luštěniny.

Co jíst a na co si dát pozor

Jezte denně: pohanku, ovesné vločky, proso, quinou, bobulové ovoce, grapefruit, lilek, listovou zeleninu, zelí, rajčata, salátovou okurku, cuketu, mléko a sýr

Jezte příležitostně: bulgur, kuskus, batáty, brambory, mrkev, ananas, jablka, banány, datle, kiwi, mango, hroznové víno, celozrnný chléb

Raději vynechte: kukuřičné lupínky, slazené müsli, bramborovou kaši, koláče a sušenky, dlouhozrnnou rýži, těstoviny, hranolky, vafle, bílý chléb, ovocný jogurt, krekry a chipsy, sladkosti, alkohol

Které nápoje jsou vhodné?

Vsaďte především na spoustu vody, klidně ochucené citronem, bobulovým ovocem nebo zázvorem, a zelený čaj. Také si můžete s mírou pochutnat na kávě s mlékem, ovšem bez cukru. Když si chcete dát večer pivo, zvolte raději light nebo nealkoholickou variantu, která obsahuje mnohem méně sacharidů než běžné pivo, víno a sekt.

Pokud konzumujete sacharidy, pak jenom ty, které mají nízký glykemický index (GI), třeba celozrnné produkty. Zvyšují hladinu krevního cukru a stimulují vyplavování inzulinu méně než potraviny s vysokým GI. Potom nic nebrání spalování tuků a kilogramy mizí rychleji. A vy se přitom nemusíte sacharidů úplně vzdát.

2. krok: Potraviny s vysokým obsahem vody

Plný žaludek, rychlejší zasycení. Vy tak obelstíte žaludek a zaženete pocit hladu. Jakmile totiž začnete něco jíst, reagují na to receptory v žaludku. Když je žaludek naplněný, vyšle k mozku signál o sytosti a vy cítíte, že máte dost. Takový pocit vám navodí objem, ne počet kalorií.

Zkuste potraviny, které obsahují hodně vody, vy se pak budete cítit sytí, přestože jste přijali jen málo kalorií. Ideální je ovoce a zelenina s vysokým obsahem vody, polévky, jogurt a podmáslí. A k tomu balastní látky, které vám nedodávají žádné kalorie, ale v těle nabobtnají a umocní pocit sytosti. Sušeným a instantním potravinám se odteď raději vyhýbejte.

3. krok: Správné tuky

Zní to jako paradox, ale potřebujete tuky, abyste dokázali s tukem bojovat. Nenasycené mastné kyseliny stimulují metabolismus tuků v játrech, zároveň je svaly i vnitřní orgány vyžadují pro látkovou výměnu a tvorbu buněk. Zdravý je především olivový, lněný a řepkový olej.

Stejně důležité jsou takzvané omega mastné kyseliny, které najdete hlavně v rybách. A kterým tukům se raději vyhýbat? Těm živočišným, kupříkladu v uzeninách, patří totiž k nasyceným mastným kyselinám a tělo je může využít jen jako energii, ale ne pro metabolismus.

Sedm každodenních věcí, které mohou brzdit vaše hubnutí

4. krok: Mírný pohyb

Při hubnutí hrají významnou roli svaly, ty totiž spalují mnoho energie. Metabolismus svalů má totiž za úkol udržovat tělesnou teplotu stále na zhruba 37 °C. Čím „větší“ svaly máme, tím lepší je výkon metabolismu a spotřeba kalorií se zvyšuje.

K tomu, aby se vaše svaly dostaly do kondice, postačí dlouhé procházky, mírné posilování s lahvemi naplněnými vodou a pár dřepů, třeba než se vám uvaří voda na kafe.

Co se děje v těle?

Budete překvapení, jak rychle zhubnete a zároveň se budete celkově cítit v lepší kondici a vyrovnanější.

Mozek: Po několika dnech se dokážete podstatně lépe soustředit.

Játra: Vašim játrům se uleví. Pokud vás trápí ztučnělá játra, se změnou stravování se vaše obtíže zmírní.

Krev: Low carb zvyšuje množství „dobrého“ HDL cholesterolu v krvi a snižuje hladinu „špatného“ LDL cholesterolu.

Orgány břišní dutiny: Zbavíte se nebezpečného viscerálního tuku, který obaluje vnitřní orgány.

Srdce: Váš krevní tlak se sníží, čímž se zmírní také riziko infarktu myokardu.

Žaludek: Low carb vám pomůže zmírnit pálení žáhy.

Střeva: Balastní látky stimulují činnost střev.

Nohy: Šetrným způsobem se zbavíte zadržované vody, otoky mizí.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše

Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří

Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...

Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit

Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...

Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové

Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná...

Léto ještě nekončí. Rozmazlujte svou pleť a dopřejte jí hydrataci

Ani jsme se nenadáli a jsme ve druhé polovině prázdnin. Máme před sebou ještě pár dnů, nebo už jen pár dnů? Ať tak či tak, čas si běží svým tempem dál. Zkuste ho alespoň trochu ošálit a s pomocí...

19. srpna 2025

Mějte se ráda a poznejte svou cenu. Sebeláska vám prospěje

Vyjmenujte ty, které opravdu milujete. A teď schválně: Na kterém místě jste řekli sebe? Na prvním, nebo jste na sebe docela zapomněli? Chyba, zdravá sebeláska je v našich životech nesmírně důležitá.

19. srpna 2025

Low carb dieta. Jak zhubnout bez odříkání ve 4 jednoduchých krocích

Tentokrát to dokážete! A co? Přece konečně opravdu zhubnout bez jojo efektu, zato s chutí a dobrou náladou. Ve čtyřech jednoduchých krocích se vám to určitě podaří.

19. srpna 2025

Školní rok na jedničku. Jak nastavit kroužky, uklizený pokoj i dobu na mobilu

Premium

Ať už vám jde 1. září do školy malý, větší nebo už skoro dospělý potomek, tohle období se týká celé rodiny. Abychom vám ho co nejvíce usnadnili, oslovili jsme tentokrát odborníky z oblastí, které...

19. srpna 2025

Já a Panna? Vždyť miluju chaos! Proč vám někdy vaše znamení připadá cizí

S astrologií na mě nechoďte! To, co by mělo být moje znamení, na mne vůbec nesedí. Také toto někdy říkáte, nebo jste prostě z podobného důvodu k hvězdným charakteristikám skeptičtí? Je pravda, že...

19. srpna 2025

Meruňkové pohárky

Meruňkové pohárky
Recept

Lehké

40 min

K přípravě tohoto lahodného dezertu vám postačí pár surovin.

Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit

Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...

18. srpna 2025  8:22

Zasloužená siesta pro pleť i vlasy. S těmito pomocníky jim dopřejete

Horké a slunečné dny dokážou skvěle nabít energií, ale taky pořádně unavit. Inspirujte se svěžími novinkami, které dodají vzpruhu i zklidnění vaší pokožce a vlasům.

18. srpna 2025

Klobouky jsou hit a k létu patří. Odvažte se a vyberte si ten nej

Nejenže plní funkci ochrany před sluncem, ale jsou i oblíbeným módním doplňkem. Nejrůznější pokrývky hlavy k létu patří stejně neodmyslitelně jako plavky. Ať už jste sportovní typ, nebo více tíhnete...

18. srpna 2025

Příběh Majdy: Můj muž je buď v práci, nebo na mobilu. Je toto ještě vztah?

Když jsme se poznali, byl můj manžel okouzlující a společenský chlapík, do kterého se nešlo nezamilovat. Pořád jsme něco podnikali, potkávali se s přáteli, ale i sami dva jsme se nikdy nenudili. Pak...

18. srpna 2025

Týdenní horoskop od 18. srpna. Jak vás ovlivní sobotní novoluní v Panně?

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

18. srpna 2025

Následky slunění, které nechceme. Jak řešit spálení, alergii i reakci na krém

Strávili jste několik příjemných hodin na sluníčku a následně se na vaší pokožce objevilo zarudnutí, nebo dokonce svědivá vyrážka? Může za to spálení pokožky, alergie na sluníčko nebo reakce na...

18. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.