Zbavila jsem se pečiva a smažených jídel, říká Marie. Za rok zhubla 17 kilo

„Přibírat jsem začala kolem šedesátky, hodně nahoru to šlo před dvěma roky po típnutí poslední cigarety. S kouřením jsem sice přestala, což bylo chvályhodné, ovšem mělo to i své následky. Moje pokusy zhubnout nikam nevedly a já věděla, že musím přehodit výhybku, jinak budu kynout dál a bude zle,“ přiznává Marie.

Nemalou roli v jejím rozhodnutí zhubnout a změnit dosavadní životní styl samozřejmě sehrál i její neutěšený zdravotní stav.

„Trápila mě velká únava a bolesti nohou. Stačilo pár schodů a stěží jsem popadala dech. O stále se zmenšujícím oblečení ani nemluvě, přišlo mi, že ho snad někdo v noci přešívá,“ vtipkuje sympatická dáma, která cítila, že sama úspěšné hubnutí nezvládne, a začala se ohlížet po profesionální pomoci.

Nejvíc se jí zalíbila poradna, ve které podporu nabízela odbornice přes výživu Jindřiška Ulrychová. A hned se k ní objednala na konzultaci.

Nové sportovní aktivity

„První den jsme společně probraly můj zdravotní stav, váhu a jídelníček. Ten dostál značných změn. Zmizela z něj bílá mouka, většina pečiva a smažených jídel, naopak se v něm objevily ryby, bílé maso a hodně zeleniny s ovocem.“

„A jak už to při hubnutí bývá, bylo zapotřebí přidat i pohyb. Fakt je, že jsem dlouho nemohla přijít žádné aktivitě na chuť a sportovala tak nějak napůl. Nakonec se to ale zlomilo a pohybu mám dost. Jezdím na kole, chodím pěšky s hůlkami na nordic walking a přitom si u toho krásně vyčistím hlavu,“ říká žena narozená ve znamení Štíra, které se podařilo sundat báječných sedmnáct kilo.

Prima dětství na vesnici

Marie ráda zavzpomínala i na dětství. „Byla jsem vesnické dítě. Prázdniny jsem prožívala doma nebo u babičky v Nepřevázce. Tam nás dětí bylo víc, všichni jsme chodili do lesa, jezdili na kole, stavěli si bunkry. Babička nás taky naučila pracovat na zahrádce, trhat kopřivy nebo krmit králíky. Vařila moc dobré omáčky, ale třeba i brambory na loupačku. Ještě dneska cítím tu vůni bílé kávy, která se po ránu linula v kuchyni na kamnech.“

„Když se nad tím zpětně zamyslím, nevím, jestli jsem tehdy byla vyloženě tlustá, řekla bych, že zkrátka jen dobře živená, rozhodně žádné tintítko. V dospívání jsem měla spíš sportovní postavu. A takovou si mě vzal i můj manžel. Kdysi dávno nás spojila láska na pracovišti, která nám vydržela dodneška,“ pochvaluje si s úsměvem Marie.

Vyzkoušejte Na zasycení: vsaďte na potraviny, které vás zasytí na delší dobu a nepřiberete po nich. Jedná se hlavně o bobulovité ovoce v čele s jahodami, borůvkami, malinami či ostružinami, o listovou zeleninu, cuketu, brambory a sýr cottage.

Příjemné změny v šatníku

S přebytečnými kily se prý potýkala po každém ze svých třech porodů. „To šla váha nahoru vždycky. Něco jsem shodila, něco mi ale zůstalo. To už je naštěstí minulost. Jsem ráda, že jsem se nadváhy zbavila, i když ke spokojenosti mi stále pár kil dole chybí. Už teď se ale cítím o hodně líp než dřív.“

„Hlavně se mi zlepšil zdravotní stav, to je nejdůležitější. Moc mě taky těší, že si teď kupuju o několik čísel menší oblečení. Mám tak daleko bohatší výběr a můžu si dovolit i odvážnější modely. S letním šatníkem se však už pro letošní rok loučím a co nevidět vytáhnu něco podzimního," plánuje.

Podzimní příprava zahrady

„Podzim, to je pro mě taková příprava zahrady na zimní období, pečuju o ni s láskou. Když mi to ale počasí dovolí, budu pořád jezdit na vyjížďky na kole a chodit na delší procházky,“ uzavírá optimisticky Marie.