Hubnutí po padesátce je těžší. Jak na hormony, stres a pomalý metabolismus

Po padesátém roce života většina žen přibírá na váze a ztrácí své pověstné křivky. Jde i o váš případ? A jak se ke změnám můžete postavit? Poradíme vám.
Stárnutí je proces, který prostě nezastavíte. První velkou změnu zažijete kolem padesátky, kdy vaše tělo prochází spoustou fyzických a hormonálních změn. Navenek to pocítíte třeba tím, že výrazně ztloustnete, zhorší se vám pleť i kvalita vlasů. Najednou jako by vám příroda kradla veškerou ženskost, půvab i váš sex-appeal. Co s tím můžete dělat?

Estrogen na ústupu

Důležité je, abyste věděly, že všechny tyhle nepříjemné projevy patří k věku. Nejde v žádném případě o vaši chybu. Klíčovou roli v nepříjemné proměně sehrává ženský hormon estrogen.

Zatímco v mládí vám dopřeje zadarmo krásné vlasy, hebkou pleť a pevnou postavu, ve stáří vám všechny tyhle bonusy vezme. Proč? Protože ho v těle začne být postupně méně a méně. A výsledek? Pomalejší metabolismus, hromadění tuku na břiše, problémy s pamětí, změny nálad, řidší kosti a vyšší tlak.

Kreatin nakopne po hrozné noci. Seniorům pomáhá udržet svaly, radí Šindelář

Hubnutí bez výsledku

Po „estrogenovém“ sešupu není nikomu do zpěvu. Statistiky tvrdí, že až 42 procent žen po padesátce mívá s proměnou svého těla velké trápení. Proto se snaží dělat všechno pro to, aby své půvaby získaly nazpátek. To je i případ třiapadesátileté Magdaleny z Olomouce.

Sympatická brunetka během roku přibrala deset kilo a snaží se je nyní setřást pohybem i střídmějším stravováním. Kupodivu ale bez efektu: „Jsem z toho zoufalá, protože už vážně nevím, co bych měla dělat. Odpírám si sladké, sportuju, ale nic! To znamená, že takhle baculatá už budu do konce života?“ zoufá si Magdalena.



