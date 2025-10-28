Stárnutí je proces, který prostě nezastavíte. První velkou změnu zažijete kolem padesátky, kdy vaše tělo prochází spoustou fyzických a hormonálních změn. Navenek to pocítíte třeba tím, že výrazně ztloustnete, zhorší se vám pleť i kvalita vlasů. Najednou jako by vám příroda kradla veškerou ženskost, půvab i váš sex-appeal. Co s tím můžete dělat?
Estrogen na ústupu
Důležité je, abyste věděly, že všechny tyhle nepříjemné projevy patří k věku. Nejde v žádném případě o vaši chybu. Klíčovou roli v nepříjemné proměně sehrává ženský hormon estrogen.
Zatímco v mládí vám dopřeje zadarmo krásné vlasy, hebkou pleť a pevnou postavu, ve stáří vám všechny tyhle bonusy vezme. Proč? Protože ho v těle začne být postupně méně a méně. A výsledek? Pomalejší metabolismus, hromadění tuku na břiše, problémy s pamětí, změny nálad, řidší kosti a vyšší tlak.
Hubnutí bez výsledku
Po „estrogenovém“ sešupu není nikomu do zpěvu. Statistiky tvrdí, že až 42 procent žen po padesátce mívá s proměnou svého těla velké trápení. Proto se snaží dělat všechno pro to, aby své půvaby získaly nazpátek. To je i případ třiapadesátileté Magdaleny z Olomouce.
Sympatická brunetka během roku přibrala deset kilo a snaží se je nyní setřást pohybem i střídmějším stravováním. Kupodivu ale bez efektu: „Jsem z toho zoufalá, protože už vážně nevím, co bych měla dělat. Odpírám si sladké, sportuju, ale nic! To znamená, že takhle baculatá už budu do konce života?“ zoufá si Magdalena.