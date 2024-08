Po dětech už nedojídám, říká Jiří. Za pět měsíců shodil 15 kilogramů

„Když mi bylo čtyřiačtyřicet, rozhodl jsem se, že se dám do dalších narozenin do kupy. A protože na monitoru mého počítače nějakou dobu vyskakovala reklama na služby výživového poradce Aleše Havlíka, přihlásil jsem se na vstupní vyšetření. A ono to klaplo.“

„Aleš mi všechno dopodrobna vysvětlil a informoval mě, jak na tom můj organismus vlastně je. Naštěstí jsem netrpěl žádnou velkou obezitou, ale i tak bylo třeba s tou váhou něco udělat. Odborník mě zkrátka přesvědčil a já do toho skočil přímo po hlavě,“ ohlíží se zpět Jiří, který prý ve svém životním stylu změnil skoro všechno.

Konečně vím, co jím

„Velkým posunem byl pitný režim. Namísto pěti káv a půl litru vody teď vypiju tři a více litrů vody denně. Kafe zůstalo, ale už si dávám espressa, nikoli hrnek dědy Komárka z filmu Na samotě u lesa.“

„Začal jsem taky sledovat vlastnosti potravin. Třeba jsem zjistil, že kvůli cukernatosti není ovoce jako ovoce či co jsou a jak fungují bílkoviny, sacharidy, rostlinné a živočišné tuky. Do jídelníčku jsem zapracoval dostatek mléčných výrobků a zeleniny, upravil velikost porcí a jejich četnost. Jednoduše řečeno, konečně už vím, co jím,“ říká muž narozený ve znamení Střelce, který se do hubnutí pustil odhodlaně a s plnou vervou.

Můj cíl byl jasný

„Já prostě potřebuju uzrát a pak, jak tvrdí kamarádi, dostanu až fanatickej zápal a jedu. Asi po měsíci se ke mně přidali i kámoši. Přijeli za mnou na sledování zápasu Sparty, já jim griloval klobásky, naléval pivo a sobě jsem naservíroval mozzarellu s čerstvým rajčetem, žitný chléb a vodu.“

„Chlapi málem spadli pod stůl, ale příští týden jsme si založili skupinu a začali se vzájemně hecovat k hubnutí, sdílet zdravé recepty a každou středu i váhu. Cíl byl vytyčený jasně, každý z nás musel do 31. června dát dolů deset procent hmotnosti, klidně i víc. A čtyři ze šesti to splnili,“ prozradil pyšně Jirka.

Železa nejsou pro mě

„Já sundal patnáct kilo, a to téměř bez pohybu, protože jsem byl po operaci s kolenem. Časem jsem mohl začít pomalu cvičit, jezdit na kole a chodit na procházky.“

„V plánu mám i posilovnu, čekám, až mi kamarád ukáže, jak na to, abych se nezmrzačil. Tahání železa mě totiž nikdy nebralo a netuším, jak se jednotlivé cviky správně provádějí,“ usmívá se muž, který vyrůstal ve vesničce Osek u Sobotky v Českém ráji.

Věděli jste? Pevné břicho: Jedním z nejefektivnějších cviků na břišní svaly je tzv. „kolo“. Lehněte si na záda a pokrčte kolena. S rukama za hlavou vždy s výdechem spojte loket s opačným kolenem a druhou nohu natáhněte. Střídejte strany a opakujte padesátkrát.

„V rodinném domku s námi bydlela i moje úžasná babička Eliška, díky níž jsem prožil krásné dětství plné radosti a vůní. Kuchyně mamky voněla asi nejvíc po svíčkové, nikdo prostě lepší připravit neumí. Babiččina doména, to byly kynuté knedlíky plněné meruňkami nebo různé koláče s drobenkou,“ vzpomíná nostalgicky.

Cítím se líp než dřív

„Teď žiju společně s dětmi, které už odrostly, takže nejsem žádný dojížděč zbytků, jako když byly ještě malé. Hubnu jen pro sebe, nesnažím se být pro někoho hezčí. Chci se líbit sám sobě, obléct si, co mi nejlíp vyhovuje a v čem si připadám v pohodě. A samozřejmě to dělám i pro své zdraví, které má každý z nás jen jedno. Každopádně se cítím mnohem líp než dřív,“ konstatuje Jiří, který mezi své nejlepší záliby řadí jízdu na motorce.

„Když mám volnou chvilku, vyrazím jen tak neznámo kam. Na motorce se s větrem v zádech skvěle čistí hlava. A k tomu na ní poznávám rozličná zajímavá zákoutí, v Česku i zahraničí. Prima je i kolo, rádi se synem vyjíždíme do terénu a blbneme třeba v blátě. Taky nás s kamarády i dětmi baví grilovačky. Miluju, když je léto v plném proudu,“ uzavírá sympatický muž.