Zhubla jsem jednu ženu, říká Veronika. Za rok shodila 71 kilogramů

„Období mezi jednotlivými záněty v mém těle se zkracovala. Byla jsem nervózní a stále hladová. Nešlo se dojíst do sytosti. U každé činnosti, třeba i chůze, jsem se zadýchávala. Z toho pramenila moje nechuť k životu.“

„Mít partnera vůbec nepřicházelo v úvahu, představa nějakého bližšího kontaktu byla prostě nemyslitelná,“ přiznává dnes Veronika, pro kterou se stalo impulzem k hubnutí ostříhání vlasů nakrátko.

„Kolegyně mi udělala fotku v novém účesu a mně hlavou proběhlo: ‚Tak tohle je masakr. Vidím jen utahaný, ztrhaný obličej a tělo bez duše.‘ A to mi bylo něco přes třicet. Tehdy jsem se rozhodla obrátit na výživovou poradkyni Kateřinu Neubauer Elznicovou z Olomouce a hned na druhý den se u ní v poradně začal odvíjet můj nový život,“ dodává.

Parťačka Paní Lola

„Kačenku znám léta, sledovala jsem její instagramový profil a klienty. Jejich radost z toho, že zhubli, pro mě byla motivací. Z holky, která se celé noci přežírala kebabem a pizzou a přes den spala, jsem musela najet na disciplínu. Jedinou parťačkou mi v tu dobu byla výživová poradkyně a můj pes Paní Lola, která se mnou vším prošla.“

„Kačenka se mnou měla neskutečnou trpělivost. Já, navyklá na noční jídlo, jsem jí kolikrát v noci v depresích volala, že mě sužuje příšerný hlad a co mám dělat. Asi to ale nebyl ani tak hlad, jako spíš zvyk přecpat se a spokojeně usnout. A ona mě vždycky podržela a dala psychicky dohromady,“ popisuje mladá žena, která nejdřív jedla menu šité na míru a pak upravený jídelníček.

Na tenisových kurtech

Kila navrch šla postupně dolů a Veronice v tom pomohl i pohyb. „Ze začátku nebylo možné, abych sportovala, a výživová poradkyně mi to ani nedoporučila. S nižší a nižší váhou jsem pak ale sama začala s plaváním, které mi Kačenka povolila jako první.“

„Následovaly procházky, kombinace chůze a běhu a nakonec mě úplně pohltil tenis. Byla to dlouhá cesta, protože na tenis člověk potřebuje kondičku. Učím se ho stále a baví mě,“ svěřila se Veronika, která kdysi závodně běhala a milovala pocit, když stála na startovní čáře a vyběhla. Bavilo ji soupeřit a teď si to skvěle užívá na tenisových kurtech.

Zhubla jsem jednu ženu

A jak to má dnes Veronika s láskou? „Na začátku změny životního stylu jsem byla bez partnera a samozřejmě mi to vadilo. Se ztrátou kil ale přišlo i větší sebevědomí a láska.“

„Zatím je to začátek vztahu, ani jeden nepospícháme a necháváme tomu volný průběh. Jsem s ním šťastná, dopřává mi lásku, klid a bezpečí. Podporuje mě, snaží se jíst také zdravě a nesvádět mne z cesty,“ usmívá se sympatická tmavovláska narozená ve znamení Býka, která je o neskutečných sedmdesát kilo lehčí. Zhubla tedy jednu průměrně vážící ženu!

Zimní radosti ve Špindlu

„Je to vážně neuvěřitelné. Zmizely mi deprese, nemusím už užívat léky, úplně se mi vyléčila cukrovka, ztratily se i záněty. Prostě jsem zdravá a cítím se krásně. Lidi kolem sebe vnímám jinak a oni mě asi také. Teď už věřím tomu, že co si usmyslím, to dokážu.“

„Miluju zimní období a užila jsem si ho tady ve Špindlerově Mlýně. Jezdila jsem na snowboardu a na lyžích, mám ráda i procházky městečkem. Zima i jaro je tady hezčí než léto,“ dodává Veronika.