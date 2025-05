„Viděla jsem, jak mi to nezdravé jídlo škodí, ale bylo pro mě velmi těžké se závislosti na rychlém občerstvení zbavit. Byla jsem na některých jídlech téměř závislá. Potřebovala jsem je, abych se dostala do pohody. Jakmile jsem se najedla, byla jsem šťastnější. Trvalo to jen chvíli a pak naopak přišly výčitky,“ popsala svůj boj žena.

Se svým vzhledem nebyla spokojená několik let, ale neměla sílu cokoli dělat. Podle Natalie to byl začarovaný kruh, ze kterého bylo velmi těžké vystoupit. „Chtěla jsem to, ale vždy mi vydrželo jíst zdravě maximálně tři dny. Měla jsem pocit, že bez oblíbených jídel nemohu žít. Věděla jsem, že si tím škodím, ale neměla jsem vůli,“ myslí si.

Došlo to tak daleko, že navštívila lékaře a hovořila s ním o možnostech hubnutí. Navrhl jí žaludeční bypass i jiná řešení jako léky na hubnutí. O všem se radila i doma s manželem a rodinou a dospěla k závěru, že než tělo navíc ještě něčím zatěžovat, měla by se sebrat a začít jednat sama. První na řadu přišly právě objednávky z jejího tolik oblíbeného rychlého občerstvení. Už po pár týdnech na „dietě“ byly vidět změny.

„Naučila jsem se jíst jinak. Zdravěji. Dodávat tělu, co potřebuje. Víc vlákniny, zeleniny. Kuřecí maso, jogurty, ořechy. Najednou jsem byla zasycená a jedla jsem zdravě. A neměla jsem neutuchající chutě na sladké nebo slané dobroty. Začalo mi to všechno dávat smysl,“ doplnila pro Bristolpost. I přesto to pro ni ale nebylo dost a nakonec na čas také po dohodě s lékařem zvolila metodu užití léku na hubnutí po vzoru slavných VIP. Dříve vážila sto dvacet kilo, dnes váží pouhých šedesát.