Kvůli morbidní obezitě jezdila žena na vozíku, dnes je z ní jiný člověk

„Jakmile jsem šla na procházku, musela jsem si po pár metrech sednout. Bylo mi zle a nemohla jsem popadnout dech. Měla jsem bolesti kloubů a připadala si jako devadesátiletá žena v důchodu. Přitom mi bylo přes třicet. Nemohla jsem tak dál fungovat hlavně kvůli dětem,“ uvedla žena pro server Liverpoolecho.

Když byla mladá, měla štíhlou postavu. Problémy s přibýváním na váze nastaly až po prvním těhotenství. Když se jí narodilo druhé dítě, nebyla už schopná kila shodit dolů. „S manželem jsme milovali rychlé občerstvení. Smažené věci byly u nás na denním pořádku. Milovali jsme různé delikatesy a vůbec jsme si neuvědomovali, že to může mít tak šílené následky. Myslím, že jsme dost hazardovali se zdravím,“ pokračovala.

Delší dobu svou váhu žena neřešila, když ale musela v zábavním parku jezdit na elektrickém vozíku, aby ostatním stačila, došlo jí, že má velký problém. Tehdy nosila oblečení velikosti XXL a styděla se na dovolené svléknout do plavek.

„Bylo to rozhodnutí ze dne na den. Zkrátka jsem si řekla už dost. Nechtěla jsem dál pokračovat v nezdravých návycích. Změnila jsem to, protože kdybych nad tím dál přemýšlela, zřejmě bych se k tomu nikdy neodhodlala,“ doplnila.

Na pomoc si přizvala výživovou poradkyni a trenéra. Začínala pomalu, aby tělo nemělo příliš velký šok. Zprvu nachodila deset tisíc kroků denně. Chodila pomalu a postupně počet kroků navyšovala. Když už cítila, že by zvládla fitko, pod taktovkou trenéra začala i cvičit. Samozřejmostí byla i zdravá strava. „Nezatratila jsem všechna nezdravá jídla ze dne na den. Ale omezila jsem to na minimum a měla to jen za odměnu. A vyplatilo se,“ dodala. Zhubla přes šedesát kilo a nyní je z ní nový zdravější člověk.