bib Bibiana Martina Hykl Autor:

7:28

Jessica Fauverová z USA se rozhodla změnit životní styl, když měla sto šedesát kilogramů. „Myslela jsem si, že zhubnout nezvládnu, že je to nemožné. Ale dnes říkám všem obézním, že to zvládnou i oni. Každý to dokáže,“ uvedla. Proměny nelituje, protože se její život změnil k lepšímu.