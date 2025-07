Čtyřiadvacetiletý Hunter svou proměnu pečlivě dokumentoval a ukázal ji poté v klipu, který má pouhou minutu. A to se přitom fotil každý den, aby bylo jasně vidět, jak jeho proměna postupovala.

„Samotného mě výsledek překvapil. Věděl jsem, že tak intenzivní posilování bude nakonec vidět. Netušil jsem, jak moc. Povedlo se mi docílit parádních břišáků, na které jsem vážně pyšný,“ uvedl. Podle něj může podobně vypadat každý, kdo je zdravý a tři měsíce bude stejně jako on intenzivně posilovat.

Aby svou proměnu podpořil, uzpůsobil také svůj jídelníček. Zaměřil se na plnohodnotnou stravu a vyřadil jídla z rychlého občerstvení. Každý den si do práce připravoval jídla, která byla výživná. „Pracuji osm hodin v kanceláři za stolem, takže jsem se půl dne nepohnul z místa. Nebylo to dobré pro moji fyzickou i psychickou pohodu a chtěl jsem to změnit. Nyní se hýbu pravidelně. Vařím si hodně kuřecího masa, rýži, zeleninu. Miluji vajíčka a sním jich vážně dost,“ pokračoval.

Kompletně se vykašlal na slazené nápoje a pil pouze vodu bez bublinek. To byla v jeho životě také novinka, protože byl dříve milovníkem coly nebo piva. „Jsem spokojený, že jsem dokázal, jak jednoduché je se změnit. Prostě začněte chodit do posilovny, vydržte a uvidíte, jaké změny nastanou. Za delší a spokojenější život to stojí,“ doplnil pro Daily Mail.