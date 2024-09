Musela nosit dvoje šaty sešité dohromady, tak se žena rozhodla zhubnout

Dvaatřicetiletá žena z Velké Británie se rozhodla se svým tělem něco dělat, když jí kvůli svatbě kamarádky musela švadlena sešít dvoje šaty pro družičku, aby se do nich vešla. „Byl to neskutečně ponižující moment. Styděla jsem se. Bylo mi opravdu trapně,“ svěřila se pro The Sun.

Amy nejvíc přibrala během těhotenství, kdy čekala dvojčata. Po porodu se jí pak nedařilo kila shodit a byla kvůli tomu velmi frustrovaná. Snila o tom, že bude mít štíhlejší tělo, ale několik let se do hubnutí nehrnula. „Potřebovala jsem nějaký velký impuls, abych se konečně odhodlala. Věděla jsem, že i pro své zdraví se musím konečně rozhoupat a začít něco dělat,“ pokračovala.

I její lékař totiž měl obavy o její zdravotní stav a upozorňoval ji na možná rizika spojená s obezitou. Jako matka o sebe měla větší strach a chtěla být příkladem pro děti. „Jedla jsem nezdravě. Sport mi nic neříkal. Už jsem nechtěla, aby moje děti viděly, jak se chovám nezodpovědně. A ta svatba byla poslední kapka,“ doplnila.

Rozhodla se, že pozvolna začne s během, který ji v minulosti bavil. Zapojila se do programu mezi začátečníky a postupně přidávala delší trasy a víc tréninků v týdnu. Hmotnost šla dolů překvapivě rychle a pomohla tomu jistě i změna stravy. Zdravá jídla do té doby příliš nevyhledávala. Nyní je miluje. „Mám za sebou velkou změnu a jsem na sebe pyšná. Chci si zdravý životní styl udržet,“ dodala.