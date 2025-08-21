Pětatřicetiletá žena před dvěma lety začínala pouhými deseti minutami chůze denně a změnou stravy. Nechtěla svou proměnu uspěchat, aby se po pár týdnech nedočkala opětovného nabrání váhy, jako tomu bylo v minulosti, kdy zkoušela diety.
„Moje maminka mi vyprávěla, jak dřív s kamarádkami hladověly, aby shodily jedno nebo dvě kila před plesem kvůli šatům a pak dvojnásobek za pár týdnů nabraly zpět. To jsem si už nemohla dovolit,“ sdělila.
„Chtěla jsem na to jít jinak. Přála jsem si trvalou změnu. A vyšlo to. Nejdřív šla kila dolů po měrně rychle, pak se to téměř zastavilo a já měla období, kdy jsem propadala zoufalství. Dnes jsem šťastná, že jsem vytrvala, ačkoli to bylo velmi náročné,“ svěřila se žena pro What’s The Jam.
Náročnější pro ni bylo přijmout fakt, že po hubnutí na těle zůstane vytahaná kůže, která se sama neztratí, ale bude potřeba podstoupit plastickou operaci. Do té se jí nechtělo, ale po konzultaci s plastických chirurgem jí bylo jasné, že bez ní to nepůjde.
„Pokud jsem se chtěla posunout dál a ještě víc na sobě pracovat, kůže musela pryč. Vadila mi při běhu i posilování a bylo mi nepříjemné na sobě tak vytahanou kůži mít. Když mi ji odstranili, stal se ze mě nový člověk. Po mnoha letech jsem konečně zašla do obchodu s oblečením a vybrala si nové kousky, o kterých jsem si do té doby mohla jen nechat zdát. Změnilo se v mém životě mnohé. Ale to nejdůležitější je, že jsem zdravější,“ dodala.