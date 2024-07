Dřív morbidně obézní muž zhubl a vyklubal se z něj fešák

Sedmadvacetiletý muž z Ohia měl až příliš rád jídlo, které se stalo jeho posedlostí a závislostí. „Vždy jsem byl obézní. Už jako dítě. Miloval jsem jídlo. Bylo středobodem mého vesmíru. V devátém ročníku na škole už jsem vážil sto třicet kilo. Na střední škole jsem bral útokem všechna místa s rychlým občerstvením. Extrémně jsem se přejídal a jen myslel na jídlo,“ uvedl muž pro server Newsweek.

Když mu bylo třiadvacet let, měl zdravotní problémy, které ho dovedly až k lékaři. Vysoký tlak, cholesterol i cukr byly varovným signálem, že něco není v pořádku a Zacharyho lékař měl vážné obavy o jeho život. „Řekl mi, že pokud budu dál pokračovat ve stejném životním stylu, nedožiji se pětadvaceti let, protože pravděpodobně zemřu na infarkt nebo budu mát hypoglykemický šok,“ pokračoval.

Dostal strach, protože se těšil, jak moc si bude užívat života, až dokončí vysokou školu. Nabízela se možnost chirurgického zmenšení žaludku. To by mu zajistilo rychlé hubnutí. Sám se ale rozhodl jít cestou zdravé stravy a cvičení.

„Když jsem se rozhodl pro změnu, už jsem sotva popadal dech. Dokonce jsem musel často jezdit na kolečkovém křesle, protože jsem se sám kvůli bolestem kloubů nemohl pohybovat. Bylo to doslova za vteřinu dvanáct. Kdybych něco neudělal, dopadlo by to se mnou špatně,“ svěřil se.

Začal celkem nenásilně. Dál si dopřával svá oblíbená jídla, ale zmenšil porce. I to stačilo, aby šla hmotnost pomalu dolů. Přitom neměl pocit, že by nějak trpěl. Později začal přidávat do jídelníčku i zeleninu a ovoce. Když se cítil připravený, nakonec oslovil specialistu na výživu a nechal si sestavit zdravý jídelníček na míru.

Po patnácti měsících dodržování jídelníčku a věnování se pohybu, jako je chůze a lehčí posilování, zhubl přes sto osmdesát kilogramů. Dnes má na těle přebytečnou kůži, které se bude muset zbavit za pomoci operace. Až bude mít po zákroku, chce se vrhnout na formování postavy a vybudovat svaly. Věří, že se jeho život vrátí do normálu a konečně najde lásku svého života. Zatím v tomto směru neměl moc štěstí. Kvůli obezitě si z něj ženy utahovaly.