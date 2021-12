Občas se odměním pivíčkem, říká Miroslav, který shodil přes 30 kilo

„Přestože jsem se narodil jako pěkný cvalík, vážil jsem totiž 4,8 kilogramu, problémy s nadváhou mám až někdy od třicítky. V roce 2020 jsem si koupil rotoped a začal jsem na něm šlapat. Naivně jsem doufal, že díky tomu zhubnu, jenže jsem si nedokázal odříct dobré jídlo. Dopřával jsem si maso a uzeniny všeho druhu. Klidně jsem dal šest piv denně a do toho sem tam i tvrdý alkohol. Takže hubnutí se nekonalo, spíš to bylo trápení,“ vypravuje Miroslav, který si později našel výživového poradce a od začátku února se pustil do hubnutí znovu. Tentokrát však pod odborným dohledem Aleše Havlíka.

Všechno je to v hlavě

„Dneska ani nevím, co se mi tenkrát honilo v mysli, ale dobře mi z toho nebylo. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, co mě čeká, jestli to zvládnu, jak to budu snášet. Uvědomuju si ale jedno: všechno je v hlavě a rozhoduje pevná vůle i motivace. Můj výživový poradce mi postupem času sestavil osobní plán, přesný rozpis, kdy, kolik a čeho mám jíst. A jak si mám jídlo připravovat. Co se týká vaření, nejsem líný si uvařit sám a baví mě to. Doporučený jídelníček dodržuju. Jediné, co sem tam poruším, je to, že se občas odměním pivíčkem po jízdě na kole někde v restauraci na zahrádce. Na hubnutí to ale nemá vliv,“ říká muž, který je velkým fandou ledního hokeje.

„V mládí jsem ho hrál i závodně. Od dětství poctivě sleduju všechna mistrovství a olympiády, zkrátka veškeré turnaje. Nejvíc se mi líbila generace bratří Holíků, Šťastných, Martince, Hlinky, ale i gólmana Holečka, který byl mým velkým vzorem. A s hokejem souvisí i můj vztah ke sportu. Pohyb mi při hubnutí hodně pomohl. Nejdřív jsem začal cvičit, šlapat na rotopedu, a když jsem nějaké to kilo sundal, jezdil jsem na kole i venku. To mi zůstalo dodneška, možná se jednou zúčastním nějakého závodu pro ‚starší pány‘. Velkou oporou v hubnutí je mi i moje bývalá manželka, se kterou stále žijeme ve společné domácnosti. Vše nakupuje, připravuje a řídí mé zdravé stravování. Upřímně, bez ní bych to nedal a už dávno bych to vzdal,“ přiznává Mirek, který se během sedmi měsíců dostal ze 152 na 121 kilogramů a výrazně se mu ulevilo.

„Jen málokdo si asi dovede představit, co je to za úlevu mít o 31 kilo míň. Člověk s nadváhou se sice tváří, že je všechno v pohodě, ale vůbec to tak není. I v práci je to o něčem jiném. Dříve jsem se vracel unavený, teď je to paráda a vždycky už se těším na odpolední aktivitu. Cítím se být mnohem zdravější a veškeré problémy jsou pryč. Taky zase můžu obléct věci, co se přesunuly do zadních prostor skříní,“ směje se sympaťák, který zavzpomínal i na minulost.

Diskotéky, to byl tehdy rachot

„Vyrůstal jsem ve vesničce ve Východočeském kraji, kde jsem se i narodil. Tam jsem taky absolvoval část základní školy. Ve čtvrté třídě jsme se s rodiči a o rok starší sestrou přestěhovali do Benátek nad Jizerou, kde žiju a pracuju až dodneška. Do svého rodiště jsem se však pravidelně vracel za prarodiči z otcovy strany, druhá babička zase bydlela nedaleko Benátek. V obou vesničkách byli nejenom příbuzní, ale i skvělí bývalí spolužáci a kamarádi. Nikdy jsme se nenudili, ale sportovali jsme, chodili na houby, třešně, jablka, jahody a špendlíky, koupali se v řece nebo na koupališti. Prožili jsme tam své první lásky i rozchody. Později jsme začali chodit na zábavy a diskotéky do sokoloven nebo na letní parkety. Pamatuju, jak jeden diskžokej úderem půlnoci hodil dělobuch a začal hrát lidovky. To byl teprve rachot! Byla to holt jiná doba a měl jsem tolik pohybu, že jsem ani neměl šanci tloustnout.“

A jak prožil Mirek letošní léto? „Moc volna jsem neměl. Ani počasí nebylo nijak extra. Nemám rád velká vedra, ale přece jen mohlo být víc sluníčka. I tak jsem však stihl doma vymalovat a ocenil jsem přitom ty tři desítky kil dole. Taky jsem se chodil koupat a navštívil jsem i nějaký ten zámek. Teď si užívám podzim. Jezdím na kole po okolí Benátek nad Jizerou a snažím se ještě dál hubnout. No, a pak se těším i na konec roku, protože jeden ze synovců čeká přírůstek do rodiny. Takže rozhodně bude co oslavovat.“

Zajímavosti o Mirkovi Odkud: Benátky nad Jizerou

Věk: 53 let

Výška: 175 cm

Znamení zvěrokruhu: Štír

Oblíbené motto: „Nikdy neříkej nikdy.“

Oblíbené oblečení: tričko, kraťasy, sandály

Zaměstnání: vedoucí mistr

Koníčky: hokej, kolo, křížovky, renovace bydlení

Oblíbené jídlo: jakékoli uzené či pečené maso

Původní váha: 152 kg

Současná váha: 121 kg Za 7 měsíců zhubl 31 kg.

Pár triků

Méně uzenin

Šunky, salámy, klobásky a párky ukrývají hodně soli a tuků. Nahraďte je libovým drůbežím a hovězím masem.

Raději nealko

Alkohol (včetně piva) obsahuje spoustu prázdných kalorií a zvyšuje chuť k jídlu. Omezte ho nebo vynechte.