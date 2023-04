Hubnout jsem začala sama pro sebe, říká Alexandra. Shodila 15 kilogramů

„Bylo to opravdu děsné. Skoro vůbec jsme se nehýbali a jídlo bylo hlavní náplní dne. Jen přijímat energii a nemít žádný výdej. To byla cesta do pekel! Já velmi ráda vařím, peču a hlavně jím. Každý den jsme vyvářeli tříchodová menu. A k tomu pekli dortíky a croissanty. Je nad slunce jasné, že to nemohlo dopadnout jinak než kily navrch,“ vzpomíná Alexandra, která se v silnějším těle vůbec necítila dobře. Navíc dostala příležitost natáčet Skoro dámský a Skoro pánský klub a potřebovala se dostat do takové formy, aby její postava byla „stravitelná“ i pro diváka.

Pár triků Červené víno

Jedna sklenka před spaním může pomoct k hubnutí. Přeměňuje bílý tuk na ten prospěšnější hnědý. Brzká večeře

Poslední jídlo si dejte dvě až tři hodiny před spaním. I trávicí ústrojí potřebuje odpočinek a regeneraci.

„Kamera taky pár kilo přidá, ta nic neodpustí! Jinak jsem však ve skutečnosti začala hubnout sama pro sebe! Ne pro kamery ani muže, ale pouze a jen pro sebe a pro svůj dobrý pocit!“ říká sympatická dáma, která v té době při výšce sto šedesát osm centimetrů vážila osmdesát šest kilo. A stoupající váhu bylo na čase zastavit.

„Využila jsem k tomu hlavně loňské letní prázdniny. Mám ráda turistiku, dlouhé a svižné procházky. S dcerou jsme nachodily až šestnáct kilometrů denně. Na pár dní jsme taky odjely do Itálie, kde jsem měla možnost plavat v moři. Občas se projedu i na koloběžce nebo na rotopedu a nedávno jsem začala posilovat. Vrátila jsem se i k józe a meditaci, jimž jsem se kdysi věnovala,“ pokračuje Alexandra, která není zastánkyní drastických diet.

Jím všechno, ale menší porce

„Jím všechno, ale střídmě. Tedy pravidelně a menší porce. Snažím se o vyváženou stravu a na doporučení dcery čtu etikety na obalech potravin. Zajímám se o to, co obsahují. Taky jsem omezila sladké, které mám tak ráda. Jsem velká milovnice kávy a k té nějaký ten zákusek patří. Když jsem nad tím ale uvažovala, tak mě ta chuť na sladkosti sama přešla. Jasně, dám si oblíbený croissant, ale jen jeden a občas. Do jídelníčku jsem naopak zařadila zeleninu, ovoce a omezila jsem přílohy jako knedlíky, rýži, těstoviny a brambory. O hranolkách ani nemluvě.“

„Mám výhodu, že skoro vůbec nepiju alkohol, vlastně jen trochu vína a někdy vaječný koňak, a to jen ve společnosti. Všechno vedlo k jednomu! Mám patnáct kilo dole! Když jsem tělu dala, co potřebovalo, přestalo si dělat zbytečné tukové zásoby,“ poodhalila návrhářka, která se v minulosti nestravovala zrovna ideálně.

„Celý den jsem nic nejedla, první nášup jsem si dala klidně až v jedenáct večer. Úplně se vidím, jak mám v jedné ruce tabulku čokolády a ve druhé kus špeku. Takhle už bych to dělat nechtěla, protože v mém věku prostě organismus reaguje jinak než třeba ve třiceti. A to jsem teď měla parťačku v mé dceři, která po deseti letech ukončila léčbu kortikoidy. Byla dost oplácaná, proto hned využila situace a začala na sobě makat. A výsledek? Během tři čtvrtě roku shodila třicet kilo. Sice to na jednu stranu obdivuju, ale taky jsem se na ni zlobila, protože tak drastické hubnutí není v pořádku. Dneska se už jen udržuje a sportuje. Mám radost, že se na to dívá s rozumem, protože mladý člověk to správné hubnutí nedokáže odhadnout. Mohlo by jí to přinést víc potíží než užitku,“ myslí si starostlivá máma, která nejkrásnější roky svého dětství prožila se svou babičkou.

„Babiččina kuchyně byla skvělá, dodnes si pamatuju, jak chutnal její ořechový dort a máslový řízek s domácím bramborovým salátem. Babička mě naučila vařit a péct, za to jsem jí vděčná. V kuchyni mám její fotku stále na očích. Moc mi chybí. Ve všech těch chutích jídla, co vařím, ji poznávám,“ vyznává se s dojetím Alexandra, která měla vždycky ženskou postavu. A takovou ji má rád i její muž.

Ve štíhlém těle jsem šťastná

„Jindra podle mě moc neřeší, jestli mám deset kilo navíc, nebo ne. Alespoň si to tedy myslím. Já osobně jsem v tomhle štíhlejším těle spokojená, po všech stránkách se cítím dobře. A konečně se na sebe můžu podívat do zrcadla. Mým cílem je shodit ještě pět kilo, ale nijak na tom nelpím.“

„Důležité je, že je tu už zase jaro a sluníčko, které miluju. A navíc máme to štěstí, že žijeme v bytě s terasou a oplocenou zahradou s ovocnými stromy, za to jsem vděčná. Na zahrádce a terase jsem už zasadila květiny a očima je vytahuju, aby pěkně rostly. Ono takové posezení na slunci na zahrádce s kávičkou je prostě balzám na tělo i duši. Pěstuju tam taky rajčata a hlavně bylinky, rozmarýn, bazalku, meduňku, pažitku, kulinářskou levanduli i macešky, které potom dávám na ozdobu do jídla nebo do salátů. Jsem tak trochu kořenářka.