Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? Ale ono to opravdu báječně funguje, a navíc je to jednoduché. Organismus se řídí rytmem podle denních období a toho můžete chytře využít, abyste přiměli spalování tuků během noci k nejvyššímu výkonu.
|
K tomuto účelu se rozdělují tři hlavní denní jídla na ta, která budou bohatá na sacharidy, důležité živiny a bílkoviny. Protože od rána až do poledne potřebujete především hodně energie, na jídelníčku budou potraviny obsahující sacharidy a živiny, které se dají rychle přeměňovat na fyzickou energii.
Večer pak dejte přednost spíš nejrůznějším masům, rybám či drůbeži, nebo sýru a zelenině. Tak udržíte hladinu cukru v krvi na stabilní úrovni. To vám zaručí dlouhotrvající pocit nasycenosti a vyloučí noční ataky hladu.
BMI
Index tělesné hmotnosti je dobrým orientačním ukazatelem, jak si s váhou stojíte.
Počítá ovšem pouze s vaší výškou a hmotností. V některých případech tak může jeho hodnota vycházet dobře i u žen s nadváhou a jindy ukazovat nadváhu u zdravých žen.
Důležité je proto sledovat i další ukazatele. Tím asi nejsnazším na sledování, který umí změřit většina domácích vah, je procento tělesného tuku. To by se mělo u žen pohybovat v rozmezí 20–30 procent.
Váš spánek bude hluboký a osvěžující, tělo se během něj zregeneruje a bude se soustředit na odbourávání tuků.
Proteinové jídlo večer zmenší ranní hlad
Celý proces lze ještě vylepšit, když si před ulehnutím do postele dopřejete malou svačinku bohatou na bílkoviny, tedy na proteiny. Díky nim se vaše svalová hmota nebude odbourávat, ale naopak budovat.
Jako zdroj energie bude tělo během spánku spalovat nadbytečný tuk. Sacharidy spořádané večer takový účinek nemají, kvůli vylučování inzulinu totiž narušují odbourávání tuků.
A ze svačinky bohaté na bílkoviny se nebude radovat jen váš zrychlený metabolismus. Dalším plusem je, že budete mít po probuzení menší hlad a díky tomu si hned lépe vychutnáte zdravou snídani!
Co si k večerní svačince dopřát
Článek vznikl pro časopis Tina.