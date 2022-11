Místo kil dnes Šárka nabírá sebevědomí. Za dva roky zhubla 18 kilogramů

„Když jsem se o loňských Vánocích podívala do zrcadla, byl to hororový pohled. Viděla jsem tam Otesánka v ženské podobě, který má skoro metrák. Prostě jsem vypadala jako jedna obrovská koule. Měla jsem pocit, že jsem neatraktivní a nesebevědomá žena. Takhle jsem se přece nemohla vdávat! To jsem svému budoucímu muži nemohla udělat. Jasně, dával mi najevo, že mě miluje, a o mé nadváze se nikdy nezmínil. Já ale chtěla a chci být krásná nevěsta,“ říká Šárka Vrabcová, která vážila 94 kilogramů a byl to pro ni šok, protože tolik kilogramů nikdy neměla.

Pár triků Káva spaluje Podle odborníků káva pomáhá urychlit spalování tuků. Ke každému šálku vypijte alespoň jednu sklenici vody. Jezte sami Pokud chcete zhubnout, jezte raději v soukromí a v klidu si vychutnávejte svou porci. Pohled na jídlo druhých zvyšuje chutě.

„Okamžitě jsem přestala jíst sladkosti, zmenšila jsem si porce a objednala se k výživovému poradci. Aleše Havlíka jsem si našla na Facebooku a udělala jsem dobře! Když jsem šla na první konzultaci, netušila jsem, co mě čeká. Ale pan Aleš a jeho asistentka Lucka byli úžasní. Všechno mi vysvětlili a začali mě navádět úplně jiným směrem. Změnila jsem toho v životním stylu opravdu hodně. Začala jsem víc pít a jíst pravidelně několikrát denně. Vtipné bylo, že mi i po změně jídelníčku přišlo, že jím pořád,“ vypráví Šárka

„Svedla“ jsem i manžela

„Do jídelníčku jsem zařadila víc zeleniny a zdravějších produktů. Co jsem si nenechala vzít, je káva, tu miluju. Na oslavách jsem si klidně mohla dát skleničku kvalitního vína, dokonce jsem měla povolené grilování. A nešlo jenom o jídlo. Cvičení, delší procházky, pěší výlety, ale i vyjížďky na kole mi taky pomohly shodit. K tomu s přítelem rekonstruujeme baráček a u toho je pohybu až hrůza,“ směje se Šárka, která dneska váží 76 kilo a pochlubila se, že ke zdravějšímu životnímu stylu „svedla“ i budoucího manžela.

Ten jí to samé, co ona, akorát si nabere jídla, kolik chce, a jeho porce jsou samozřejmě daleko větší. A jak vzpomíná Šárka na své dětství?

„Vyrůstala jsem v bytovém domě pro tři rodiny, kde byl veliký dvůr, kůlny a zahrádky a dalo se tam zažít i nějaké to dobrodružství. Taky jsem několikrát do roka jezdila za babičkou na Slovensko. Pomáhala jsem jí na poli, starala jsem se o všechna možná zvířata. A pokaždé jsem se tam nejvíc těšila o letních prázdninách, dodnes cítím chuť jejího výborného kachního sádla s ještě teplým chlebem a placky, kterým se říkalo lokše. Jídlo jsem měla ráda vždycky a s nadváhou jsem se potýkala už jako holka. Moje postava byla sportovní a mohutnější. Pamatuju, že když při tělocviku vybírali děti do fotbalového týmu, vybrali mě mezi prvními se slovy: ‚Když se Šárka postaví do brány, už se tam nevejde balón...‘,“ vybavuje si osmačtyřicetiletá žena, která má tři děti.

Šárka hubne do svatebních šatů.

Nejstaršího syna Lukáše jsem porodila v necelých devatenácti letech, o pár roků později se narodil Vojta a ve třiceti se mi narodila Dominika. Ani s jedním dítětem jsem nepřibrala, ale je pravda, že i když jsem měla v těhotenství s nejmladší Dominikou nahoře jen 6 kilo, neshodila jsem a začala jsem nabírat,“ poodhalila sympatická maminka, která má pět let vztah se současným přítelem.

Jeho pohledy mluví za všechno

„Poznali jsme se v obchodě, kde jsem pracovala, a on přišel jako zákazník s mojí kamarádkou. Ta nás seznámila. A je fajn, že jsem pro něj přitažlivá a zase trochu jiná, než když mě poznal. Sice tvrdí, že vztah přece není o tom, jak vypadáme, ale ráda pozoruju, jak na mě kouká, když se hezky obleču. Nemusí ani mluvit, jeho pohledy mluví za všechno,“ usmívá se žena narozená ve znamení Kozoroha, která bude v zimě slavit narozeniny.

„Mám ráda podzim, protože je všude hodně barev. Chodím na šišky a na další přírodní drobnosti jako jehličí a plody, protože miluju Vánoce a advent a moc ráda vyrábím výzdobu do baráčku. Narozeniny oslavím, jak se patří, ale určitě si budu dávat teď na podzim a v zimě pozor na hmotnost. V létě jsem se na dovolené tak trochu utrhla, porušila jsem pár zažitých zásad a maličko jsem nabrala. Zabrzdilo mě to, ale už zase pokračuju v hubnutí a jde to pořád dolů. Mám z toho radost, protože místo kil nabírám sebevědomí a začala jsem se i jinak oblékat. Nebojím se ukázat, že jsem žena, a jak říkají kamarádi, mám zase jiskru v oku. To víte, těším se teď na nákupy oblečení. Chodím s dcerou, ta mi vždycky dobře poradí,“ chválí Dominiku šťastná maminka, která hubne do vysněných svatebních šatů a těší se na svůj velký den.