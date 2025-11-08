„Roky jsem se odmítala fotit zepředu. Vždy jsem si stoupala ze strany, aby nebylo tolik vidět, jak velké mám břicho. Vlastně jsem nějaký čas téměř nenosila oblečení, které by bylo upnuté. Mrzelo mě to, protože se mi takové oblečení líbí. Mám ráda legíny, ale styděla jsem se je nosit. Takže mě lidé mohli vidět jen v oversized tričku nebo mikině,“ sdělila žena.
Maleny uvedla, že ji obezita negativně ovlivňovala každý den a necítila se dobře. Neužívala si ani volný čas s dětmi na hřišti, měla za to, že ji ostatní matky za kila navíc soudí. „Cvičila jsem, ale měla jsem vytahanou kůži na břiše, které se nedalo zbavit. Nechala jsem si udělat kompletní proměnu a odstranit všechnu tu kůži,“ pokračovala.
Když se vrátila domů z kliniky v Mexiku, čekalo ji několik týdnů rekonvalescence. A jakmile se nemohla hýbat tak, jak byla zvyklá, začala alespoň s kompletní změnou jídelníčku. Ta zahrnovala vynechání sacharidů. Naopak navýšila příjem bílkovin a každý den si dopřávala zeleninu. Nechala si poradit od odborníka a sestavit jídelníček, aby věděla, co si vařit.
„Když se rozhodnete pro takovou změnu, nepůjde to bez lepšího stravování. To jsem uvědomila hned. Bála jsem se, jak budu zvládat vařit pro rodinu i sebe. Nakonec se ale lépe naučila jíst i rodina, takže je to o to jednodušší. Potřebovala jsem se naučit nové recepty, pak už to šlo snadno,“ dodala pro Needtoknow.