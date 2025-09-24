Nemohla se vysoukat ze svatebních šatů, tak se žena rozhodla zhubnout

V přepočtu téměř sto padesát tisíc korun utratila Kira Allenová ročně za rychlé občerstvení. Projedla se k obezitě, která ji trápila, ale roky s ní nechtěla nic dělat. Vše se změnilo až po svatební noci, kdy se nedokázala dostat ze svatebních šatů. Od té doby žena ušla kus cesty a je z ní nový člověk.
Dnes je o šedesát kilo lehčí a také o dost bohatší, protože se zbavila své závislosti na rychlém občerstvení a peníze šetří na dovolené nebo výlety s rodinou. Aby se „rozhoupala“ k tak velké změně, musel přijít šok v podobě zkažené svatební noci. Do té doby nebyla schopná začít něco pro své zdraví dělat.

„Věděla jsem moc dobře, co může obezita způsobit. Ale roky jsem nemohla jinak. Chutě všech jídel z rychlého občerstvení byly tak návykové. Nechtěla jsem nic jiného. Jiná jídla mě tak neuspokojila. Těšila jsem se na to, až dorazím domů a v klidu si u televize sním oblíbené pokrmy. Docela dlouhou dobu jsem si říkala, že je to v pohodě. Ale nebylo,“ uvedla žena.

Když šla na prohlídku k lékaři, zda je připravena na změnu, řekl jí, že by v jejím případě na nic nečekal a šel do operativního zmenšení žaludku. To odmítla. Chtěla štíhlejšího já docílit jinou cestou a operaci zavrhla. Místo toho se pustila do pohybu a změnila stravovací návyky, na které byla zvyklá už od dětství.

„Doma se to extra neřešilo. Nikdy nám neříkali, co může nezdravé jídlo opravdu způsobit. Kéž bych to věděla dřív, mohla jsem to pak mít o dost lehčí,“ myslí si. Svatební noc nebyla ojedinělou záležitostí a už v minulosti měla problémy, když si šla vybírat svatební šaty a zasekla se v nich na dvacet minut. Asistentky se ji snažily z šatů dostat, ale nešlo jim to. „Byla jsem úplně mokrá, styděla jsem se. Přišla jsem domů a propukla v pláč,“ sdělila pro The Sun.

V roce 2024 poprvé v životě navštívila posilovnu, kde si rovnou sjednala schůzku s trenérem i výživovým poradcem. Sdělila jim, že chce zhubnout a zpevnit tělo. A to se jí během pár měsíců opravdu podařilo. Staré oblečení je jí velké, dokonce si musela nakoupit nové boty. Cítí se lépe po všech stránkách a sama říká, že ve štíhlejším těle může být i lepší mámou.

