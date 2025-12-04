„Obezita nezasahovala pouze do oblasti zdraví. Měla jsem kvůli ní problémy i ve vztazích. Stávalo se mi, že mě muži po pár týdnech pustili k vodě a jejich odůvodněním rozchodu byl fakt, že jsem prý příliš velká. Dost to bolelo, zdrtilo mě to. Nebylo příjemné čelit takovým slovům. Ale sama jsem věděla, že tolik kilo není v pořádku. Naznačovalo mi to i vlastní tělo a výsledky návštěv u lékaře,“ uvedla žena pro The Sun.
Když už nemohla dál, rozhodla se hubnout. Začala na váze sto dvaašedesáti kilo a o pár měsíců později měla dole pětaosmdesát. Ačkoli se cesta k vysněnému vzhledu zdála zprvu až příliš náročná, nakonec ji zvládla levou zadní. Dnes se dokonce věnuje koučování druhých právě v oblasti zdravého životního stylu a mimo to se také stala certifikovanou trenérkou. „Ještě před pár lety bych se vysmála každému, kdo by zmínil, že budu mít jednou velmi aktivní sportovní život a budu jíst zdravě. Hamburgery byly mou závislostí. Dnes na ně nemám chuť,“ pokračovala.
Podle ní by mělo být v dnešní stresující době zdraví na prvním místě a právě strava a pravidelný pohyb jsou základem v cestě životem. „Setkávám se s mnoha lidmi, kteří mají chronické potíže nebo si prošli i onkologickou léčbou. Máme každý den tolik stresu, že to naše tělo jen těžko může zvládat, měli bychom ho podpořit,“ myslí si.
Sama ke zdravějšímu způsobu života „přesvědčila“ už i svou rodinu. I těm se podařilo zhubnout a jsou pravidelnými návštěvníky jejích lekcí ve fitness centru. Je ráda, že v jejím případě je změna zatím trvalá. Má pocit, že je na správné cestě, a těší ji, když se jí dostává od lidí zpětné vazby. „Děkují mi za to, že jsem jim pomohla. To je pro mě ta největší odměna, a samozřejmě i moje zdraví. Pochvala od lékaře mě také potěšila,“ smála se. A nyní má i zástup nápadníků, kteří ji zvou na rande. Dokonce se jí ozvali i ti, kteří ji předtím opustili. Ty ale s radostí posílá k vodě.