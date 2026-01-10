Zhubla celkem pětačtyřicet kilo a konečně se naučila vařit zdravě a efektivně. Jako několikanásobná maminka zpočátku vařila klasická jídla pro rodinu a ta zdravější pro sebe. Nakonec ale na zdravější varianty oblíbených pokrmů naučila celou rodinu a dnes mají dietnější dokonce i sváteční večeři.
„Bylo běžné, že jsem kupovala několik slaných koláčů s tučným mletým masem. Milovali jsme to. Bylo mi po tom těžko, ale stejně jsem neuměla přestat. Když ochutnám takové jídlo dnes, je mi z něj špatně hned. Tělo už se naučilo na lepší jídla a tu nezdravou variantu nevyžaduje. Nemám žádné chutě. Když jím to, co tělo opravdu potřebuje, nemám já sama pak potřebu jíst něco špatného. Bylo to mé nejlepší předsevzetí a poprvé jsem ho zvládla,“ uvedla.
Pochvaluje si i ušetřené peníze. Dřív měla pocit, že ovoce a zelenina jsou jen pro bohaté. Nakonec zjistila, že vařit ze zdravějších potravin vyjde mnohem levněji. „Luštěniny, vláknina, bílkoviny. Stačí se držet základu,“ míní.
Ušetřené peníze pak investuje do svého vzhledu. Víc o sebe pečuje a dopřává si masáže, kosmetiku nebo umělé nehty. „Mám radost, že jsem upravená a cítím se dobře. Tak to asi má být,“ říká. Díky injekcím na hubnutí se přestala přejídat, jakmile snědla víc, než opravdu tělo potřebovalo, bylo jí špatně od žaludku. „Nechtěla jsem to dotáhnout až ke zvracení,“ smála se.
Jiné nežádoucí účinky zatím s injekcemi na hubnutí nepocítila a věří, že už se ani nedostaví. „Je to nejlepší vynález. Věřím, že může zatočit s obezitou,“ dodala. Injekce ale nejsou hrazené pojišťovnou, takže rozhodně nejsou pro každého. Ona sama dá měsíčně za injekce v přepočtu zhruba osm tisíc korun, a k tomu je ještě potřeba přidat částku za stravu. „Levné to není, ale jde o vaše zdraví,“ dodala.