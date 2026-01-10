Hubnutí jako novoroční předsevzetí, žena zhubla desítky kilogramů

Autor:
  10:31
Šestatřicetiletá Natalia Strange si na počátku roku 2025 dala jako novoroční předsevzetí výrazné zhubnutí přebytečných kil. Sama však kila shodit roky nedokázala, takže se rozhodla pro injekce, díky kterým byla během pár měsíců o desítek kil lehčí. S hubnutím ovšem musela přijít i změna životního stylu.
Hubnutí brala Natalia jako velkou výzvu.

Hubnutí brala Natalia jako velkou výzvu. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Natalia Strange
Natalia Strange
Natalia Strange
Natalia Strange
6 fotografií

Zhubla celkem pětačtyřicet kilo a konečně se naučila vařit zdravě a efektivně. Jako několikanásobná maminka zpočátku vařila klasická jídla pro rodinu a ta zdravější pro sebe. Nakonec ale na zdravější varianty oblíbených pokrmů naučila celou rodinu a dnes mají dietnější dokonce i sváteční večeři.

Hubnutí brala Natalia jako velkou výzvu.
Natalia Strange
Natalia Strange
Natalia Strange
6 fotografií

„Bylo běžné, že jsem kupovala několik slaných koláčů s tučným mletým masem. Milovali jsme to. Bylo mi po tom těžko, ale stejně jsem neuměla přestat. Když ochutnám takové jídlo dnes, je mi z něj špatně hned. Tělo už se naučilo na lepší jídla a tu nezdravou variantu nevyžaduje. Nemám žádné chutě. Když jím to, co tělo opravdu potřebuje, nemám já sama pak potřebu jíst něco špatného. Bylo to mé nejlepší předsevzetí a poprvé jsem ho zvládla,“ uvedla.

Pochvaluje si i ušetřené peníze. Dřív měla pocit, že ovoce a zelenina jsou jen pro bohaté. Nakonec zjistila, že vařit ze zdravějších potravin vyjde mnohem levněji. „Luštěniny, vláknina, bílkoviny. Stačí se držet základu,“ míní.

Ušetřené peníze pak investuje do svého vzhledu. Víc o sebe pečuje a dopřává si masáže, kosmetiku nebo umělé nehty. „Mám radost, že jsem upravená a cítím se dobře. Tak to asi má být,“ říká. Díky injekcím na hubnutí se přestala přejídat, jakmile snědla víc, než opravdu tělo potřebovalo, bylo jí špatně od žaludku. „Nechtěla jsem to dotáhnout až ke zvracení,“ smála se.

Jiné nežádoucí účinky zatím s injekcemi na hubnutí nepocítila a věří, že už se ani nedostaví. „Je to nejlepší vynález. Věřím, že může zatočit s obezitou,“ dodala. Injekce ale nejsou hrazené pojišťovnou, takže rozhodně nejsou pro každého. Ona sama dá měsíčně za injekce v přepočtu zhruba osm tisíc korun, a k tomu je ještě potřeba přidat částku za stravu. „Levné to není, ale jde o vaše zdraví,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?

Soutěž
Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...

Sexy Tammy Hembrowová oslňuje dokonalými křivkami na pláži

Tammy vypadá skvěle.

Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých...

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

Hubnutí jako novoroční předsevzetí, žena zhubla desítky kilogramů

Hubnutí brala Natalia jako velkou výzvu.

Šestatřicetiletá Natalia Strange si na počátku roku 2025 dala jako novoroční předsevzetí výrazné zhubnutí přebytečných kil. Sama však kila shodit roky nedokázala, takže se rozhodla pro injekce, díky...

10. ledna 2026  10:31

Sako, blejzr, doplněk. Třetí kousek pozvedne váš outfit

Svetřík s kratšími rukávy má tu výhodu, že nezakrývá další kus, naopak dává...

Chcete, aby váš outfit byl dokonalý a měl ten správný šmrnc? Pak musíte nezbytně znát jedno pravidlo: zapojit třetí doplněk.

10. ledna 2026

Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky

Tito krasavci zaujaly ženy a dívky mnohdy v dobách, kdy zrovna extra sexy...

Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...

10. ledna 2026

Lněné semínko, superpolévky i zdravá snídaně. Pět snadných kroků ke změně

Ilustrační snímek

Pokud cítíte potřebu nabrat někde novou energii, máme pro vás dobrou zprávu. Stačí pár změn v kuchyni a brzy pocítíte, jak váš organismus ožívá.

10. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 3. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

Jak se nám bude dařit v polovině ledna? Blíženci, nový rok vám slibuje úspěchy v osobním růstu. Jděte na to zvolna a jemně, ale zkuste se zbavit toho, co vám na vás vadí. Střelci, v příštích dnech se...

10. ledna 2026

Krvinky poslali na školení do Ameriky. Teď jsem 5 let v remisi, říká Michal

Ilustrační fotografie

V roce 2018, když mi bylo jednačtyřicet, mě začalo bolet koleno. Chvíli to bylo lepší, chvíli horší. Po měsíci přišlo noční pocení a bolest sílila. Prošel jsem hned několika ordinacemi, ale stále...

10. ledna 2026

Rýžová kaše

Rýžová kaše
Recept

Lehké

25 min

Nastartujte den vydatnou kaší.

Křik v temném lese či požehnaný zápach. Šťastné dny lidstva, které neslavíme

Premium
Některé dny v dějinách jsou unikátní bez ohledu na to, že je v kalendáři nikdy...

Některé dny v dějinách jsou unikátní bez ohledu na to, že je v kalendáři nikdy nenajdeme, píše magazín Víkend DNES. Proč bychom měli například mohutně slavit vyhynutí dinosaurů nebo den, kdy mohl...

9. ledna 2026

Šodó chlebíček: Nečekaně potrápil soutěžící v Peče celá země. Troufnete si na něj?

Záběr z pořadu Peče celá země

Na cukrářky a cukráře v nové řadě Peče celá země čekala první technická výzva, kterou pro ně připravila Míša Landová. Jejich úkolem bylo připravit na první pohled snadný retro dezert – šodó...

9. ledna 2026  12:37

Má jen jednu nohu a žádné ruce, přesto žena vše sama zvládá na jedničku

Narodila se jen s jednou nohou, ale vše sama zvládá na jedničku.

Jednatřicetiletá Denise Marko z Německa se narodila bez rukou a pouze s jednou nohou. Zatímco pro mnohé by to byla nepředstavitelná situace, ona sama se s životem vypořádává na jedničku a dokazuje...

9. ledna 2026  10:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V šestačtyřiceti je žena v super kondici, vděčí za to pár trikům

Dokonale vysportované tělo ženy spoustu lidí fascinuje.

Pekáč buchet na břiše, svalnaté nohy i dokonale kulatý zadeček a pěkně tvarované ruce ukazuje trenérka a influencerka Kate Nolte na Instagramu, kde ji sleduje téměř milion lidí. A právě díky nim se...

9. ledna 2026  8:30

Muži pod tlakem manosféry i vlastních obav. Kde se bere toxická maskulinita

Ilustrační snímek

S tím, jak antifeministické nálady znovu nabývají na popularitě, je stále důležitější porozumět psychologickému pozadí těchto postojů. Často totiž nevycházejí z opravdové nenávisti k ženám, ale z...

9. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.