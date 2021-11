Nadváha mi ztěžovala chůzi, vzpomíná Jiřina, která zhubla kvůli artróze

„Každý, kdo má artrózu, navíc vysokého stupně jako já, mi dá určitě za pravdu, že kolena a kyčle člověka bolí i bez nadváhy. Kila navrch pak bolesti a potíže s chůzí ještě zhoršují. A já potřebovala s vnučkou udržet krok a jistě uznáte, že to není vůbec snadné,“ směje se Jiřina, která kdysi dokázala shodit 17 kilo. To byl ale úplně jiný příběh.



„Hubla jsem nezdravě, stresem. A zase jsem to pak časem nabrala. Teď jsem si však řekla, že když jsem zvládla zhubnout před čtyřmi roky, proč by to nešlo znovu. S pomocí a zdravě! A začala jsem hledat nějaký šetrný způsob. Známá mého přítele, která měla také nějaké to kilo navíc, zrovna vyzkoušela keto dietu, a když jsem viděla její výsledky, nevěřila jsem vlastním očím. Vypadala skvěle! Našla jsem si tedy na internetu KetoMix a začala zkoumat, o co vlastně jde a jestli bych vůbec takovou změnu stravování zvládla. Byly tam recepty, návody, rady. Vypadalo to zajímavě. Tak jsem to zkusila! A zalíbilo se mi to,“ svěřila se dispečerka nákladní železniční dopravy, která pracuje na směny včetně nočních služeb a musela si ve stravování vytvořit systém.

Kapucínek v kávě musí být

„Do hubnutí jsem se pustila 15. ledna 2021 a mým prvním jídlem byl vanilkový koktejl. Přiznávám, že jsem měla zpočátku s některými příchutěmi problémy. Na koktejl jsem si ale zvykla a často jím začínám svůj den. Je to rychlá alternativa snídaně. Z kaší jsem si dělala dortíky a z pudinku sušenky. Polévky jsem vylepšovala zeleninou. Před noční jsem ale spíš jedla mozzarellu a šunku nebo chleba se sýrem. Konzumovala jsem i hodně zeleniny, hlavně jsem se ale učila jíst pravidelně. A své oblíbené kafíčko jsem si dávala s kapucínkem jako vždycky. Časem jsem přidala dezerty z mascarpone a hořké čokolády. Takže jsem určitě nestrádala. Hodně mě inspiroval kolega Petr Král, jehož recepty jsou poklady. I můj přítel ocenil nízkosacharidovou dietu, protože je cukrovkář. Dokonce shazoval kila se mnou,“ chválí partnera Jiřina, které zaměstnání a práce kolem domu zabere hodně času.

„Na sport mi ho už moc nezbývá, ale se čtrnáctiletým synem Martinem občas vyrazíme na kola nebo na výlet. Baví mě také plavání a turistika, pro tu bude podzim jako stvořený. Při procházkách vzpomínám na své dětství v podhůří Jeseníků. Trávila jsem s kamarády nejvíc času venku, v zimě i v létě... Měla jsem velmi hezké dětství, plné lumpáren a legrace, plavali jsme v rybníce, jezdili na kolech, hráli vybíjenou nebo na schovku. Snad všichni jsme se o prázdninách stravovali v závodní jídelně, protože naše maminky byly zaměstnané. Chodili jsem společně v poledne s jídlonosiči pro oběd, kuchařky tam byly skvělé, uměly opravdu výborně vařit. Ve frontě jsme se domlouvali, co se po obědě podnikne. To byla naše sociální síť. I když mi tenkrát chutnalo snad všechno, jako malá jsem kila navíc neměla. Ani v dospívání,“ ohlíží se zpět maminka tří dětí.

Občas si dám pivko. No, a co?

„U prvních dvou těhotenství jsem moc nepřibrala. U třetího jsem nabrala víc a váha už jen tak dolů nešla. Pořád jsem se ale držela kolem 70 kilo. Přece jenom to byl docela cvrkot: rodina, dům a děti. Po mateřské jsem se vrátila zpátky do zaměstnání, kde jsem povýšila a začala pracovat v kanceláři. Najednou jsem zpomalila a kilečka šla nenápadně nahoru. O to víc mě těší, že jsem se jich zbavila. A dávám si další a další cíle. Chce to ale disciplínu a motivaci, a ty já mám. Cítím se teď lehčí, kolena už mě tak nebolí, a když hlídám malou Elišku, taky se mi za ní běhá lépe. A co teprve ten báječný pocit, když v obchodě sahám po menší velikosti a dostanu se i do věcí, které jsem dávno neoblékla. Další plus je, že mě chválí partner, protože se mu chci samozřejmě líbit. A v létě už jsem nemusela chodit ve volném triku, ale klidně jsem si vzala upnuté tričko a k tomu vypasované kalhoty či sukni,“ ukazuje nám své přiléhavé oblečení Jiřina, která si vychutnala i koupání u moře a nemusela mít komplexy z postavy v plavkách. Dneska už si ale užívá podzimních prací na zahradě, o kterou pečuje celý rok.

„Kromě záhonu s květinami, kde nesmějí chybět jiřiny, pěstuju rajčata, okurky, papriky, kořenovou zeleninu, cukety i česnek. Z přebytků většinou uvařím lečo a z ovoce, jako je rybíz či višně, připravuju marmeládu. Tu jsem v obchodě nekupovala snad už dvacet let. Ze švestek udělám nějaký ten knedlík a zbytek nechávám vykvasit a pak vypálit. S medem je to vynikající medicína. I teď na podzim občas venku grilujeme nebo si uvaříme gulášek a posedíme s rodinou a přáteli. To už dojde třeba i na pivíčko, ale proč ne? Váhu si stále držím a věřím, že se mi podaří ještě pár kilo shodit.“

Pár triků

Zrádný cukr

Nadbytek cukru bývá často příčinou nevzhledného a nafouklého bříška, které obzvlášť ženám tolik vadí.

Tekuté kalorie

Šťávy, limonády, džusy nebo večerní sklenka vína, to vše může brzdit hubnutí. Jde totiž o tekuté kalorie.