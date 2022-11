Andrea schovávala boky ve volném oblečení. Za dva roky zhubla padesát kilo

„Dalším důvodem byly moje dvě malé děti, které zrovna začínaly chodit, a já za nimi potřebovala dělat rychlé kroky. To mi ovšem moje těžkotonážní postava tak úplně nedovolovala. A zrcadlo? Tomu jsem se radši vyhýbala. Pořád dokola jsem si říkala, že s tím musím něco udělat, zároveň jsem ale byla hrozně líná se změnou životního stylu začít,“ přiznává upřímně Andrea Šímová, která seděla jednou večer u televize, kde zrovna dávali pořad Tlouštíci.

Pár triků Neomezujte se jen na brambory

Jako přílohy zařaďte bulgur, quinou nebo celozrnný kuskus. Obsahují vlákninu, která dlouhodobě zasytí. Kousek sýra na hlad

Pokud vás před spaním přepadne mlsná, vezměte si kousek tvrdého, nepříliš tučného sýra.

„Ihned jsem si na internetu našla jejich výživového poradce a druhý den jsem se objednala na první konzultaci. Pak už to šlo všechno ráz na ráz. Změna začala už při nákupu potravin, kdy jsem se víc soustředila na kvalitu a do nákupního košíku jsem přidávala zeleninu, šunku s vysokým obsahem masa a nízkotučné sýry, jogurty, ale i tvaroh, který jsem předtím nemohla vystát. Teď z něj dělám skvělé pomazánky a úplně jsem se do něj zamilovala. Dřív oblíbené hranolky a krokety jsem vyměnila za rýži, bulgur a kuskus. A když už si ty hranolky udělám, proč ne, připravím si je z čerstvých brambor a upeču je v troubě. Čemu se vyhýbám, to jsou fast foody a sedánky s manželem u televize s lahví vína a talířem plným nakrájených klobásek, sýrů a dalších uzeninových dobrůtek. Sladké mi nechybí, moc na něj nejsem,“ říká pětatřicetiletá žena, která ke změně jídelníčku postupně zapojovala i pohyb.

Postava typu hruška

„Moje hmotnost 125 kilo mi dost zatěžovala klouby, proto jsem zpočátku pravidelně chodila na delší a rychlejší procházky s kočárkem. Pak jsem si pořídila kolo a vyrážela jsem na něm po okolí. S úbytkem váhy jsem chodila na můj milovaný jumping a později do fitness, aby se mi postava začala trochu formovat a zpevňovat. V poslední době jsem si taky oblíbila běh, který jsem předtím vyloženě nesnášela,“ sčítá svoje aktivity Andrea a vzpomíná na prázdniny z dob dětství, které zažívala u moře v Chorvatsku.

„Byl to ten typ dovolené, na kterou jsme si připravovali domácí zavařená jídla týdny dopředu, takže jsme si dopřávali domácí omáčky, nejlépe s knedlíkem. Pořádně jsme se najedli a pak jsme plavali v moři nebo leželi na pláži,“ směje se žena narozená ve znamení Panny, která má už od puberty postavu typu hruška a své širší boky prý raději schovávala ve větším oblečení. A protože má Andrea odjakživa kladný vztah k jídlu, i svého muže potkala v souvislosti s ním.

„Na jedné venkovní zábavě můj budoucí manžel připravoval prase na rožnění. Naše láska, to je dlouhý a úsměvný příběh. Dneska vychováváme tři děti. S nejstarší Emmičkou jsem v těhotenství přibrala cca 20 kilo, z toho se mi 10 kilo podařilo po porodu zhubnout. Druhé těhotenství bylo o něco náročnější, protože jsme čekali dvojčata, Elišku a Michálka. Váha šla nahoru dvojnásobně a já přibrala cca 35 kilogramů. A po porodu jsem dostala dolů jen nějakých 15 kilo. Ano, vadilo mi to, ale neměla jsem tehdy sílu to řešit. O to víc jsem ráda, že jsem nakonec přece jen zhubla, protože když jsem po třicítce vážila 125 kilo, nechci ani domýšlet, kolik bych měla třeba po padesátce,“ vysvětluje trojnásobná maminka, která shodila 50 kilogramů a k hubnutí inspirovala i svého muže.

Mít ráda sama sebe

„Můj muž si čím dál častěji s chutí dá nějaké zdravé jídlo, dokonce začal pravidelně běhat. Říká, že by ho nikdy nenapadlo, že ve svých čtyřiceti letech začne s běháním. Mě popravdě taky ne a jsem ráda, že mě běh docela baví. V současné době se cítím moc dobře, jak fyzicky, tak psychicky. Naučila jsem se mít ráda sama sebe a už se nevyhýbám pohledům do zrcadla. A konečně ráda nakupuju, protože si nemusím vybírat jen nadměrné velikosti,“ ukazuje nám Andrea nové šaty, které letos v létě nosila.

„Léto mám moc ráda, baví mě opalování, koupání, grilování, sedánky u ohýnků, pěší výlety po Brdech s rodinou anebo na kole. Letos jsme zpracovávali úrodu ze zahrádky, z cukety pečeme různé koláče a z okurek připravujeme čerstvý salát nebo svěží limonádu. Ráda mám ale i podzim. Začaly mi zase lekce jumpingu, kde poprvé budu skákat na pozici instruktorky. Ale taky bych chtěla absolvovat pár seminářů o zdravé výživě a lepším stravování. Získané informace bych ráda předávala dál lidem, kteří by se o výživě chtěli dozvědět něco víc,“ dodává Andrea.