Petra shodila skoro 60 kilo a zjistila, že důležitá je střídmost

„Nastavila jsem si režim, který je pro mne dlouhodobě udržitelný. To je velmi důležité. Existuje řada diet, co vám zredukují kila a často i peněženky, ale daleko těžší je si váhu potom udržet. Zjistila jsem, že střídmost, a to vlastně střídmost v celém životě, je zcela zásadní,“ potěšila nás svým vyprávěním Petra, která se stala inspirací i pro svého muže. Také on se dal na zdravější životní styl a cvičení.

„Během roku zhubl 14 kilo a já jsem na něj opravdu pyšná. Jogurty a různé fitness doplňky u nás frčí ve velkém. Je prima mít parťáka. V jídle, cvičení a hlavně v životě,“ usmívá se spokojená manželka. A společně jsme se pustili do vzpomínání.

Tisíce slz následováno sportem

„Vážila jsem 123 kilo a oblékla jsem už pouze pánská trička ve velikosti XXL. Nevyšla jsem schody do prvního patra a byla jsem terčem posměchu. Pohled do zrcadla mě pokaždé vyděsil a praktická lékařka mě posílala na bandáž žaludku. Pak jsem si jednoho dne prostě musela říct ‚stop’ a zašla za výživovou poradkyní. Na schůzce jsem uronila tisíce slz, jak daleko jsem to všechno nechala zajít, a řekla jsem si: Kdy jindy než teď? A tak jsem se rozhodla změnit svůj životní styl na základě nového jídelníčku, který mi sestavili na míru podle krevních testů a dalších vyšetření. Začala jsem konzumovat kvalitní bílkoviny, zeleninu, ovoce a víc pít vodu a zelený čaj. Jasně, že jsem občas i hřešila, nejsem robot. Miluju švestkové knedlíky s mákem, těch se nevzdám,“ vyprávěla nám tehdy Petra, která během pěti let sundala 53 kilo. A pomohl jí i sport!

„Nejprve jsem jenom chodila s kočárkem, ale postupem času jsem s ním začala i běhat, později jsem přidala také cvičení ve fitku, abych si zpevnila tělo. Můj život se úplně změnil. Najednou jsem mohla jít v obchodě do dámského oddělení a koupit si šaty, které mi padly. Taky se od té doby ráda fotím, dřív jsem se objektivu vyhýbala. Zmizely bolesti zad, nateklé kotníky, druhá a třetí a možná i čtvrtá brada a pocity méněcennosti. Cítím se dobře na těle i na duchu a konečně vnímám samu sebe jako ženu,“ pochvalovala si dáma narozená ve znamení Blíženců, která v zimě už v pohodě bobovala se svým malým synem a do bobů se bez problémů vešla.

Fastfood si klidně dám i dnes

„Za posledního půldruhého roku jsem zhubla dalších 24 kostek másla. A to bývaly dřív časy, kdy jsem si nedokázala představit jediný den bez fastfoodu! I dneska si ho klidně dám, proč ne? Ale vím, že pak zase musím ubrat nebo si jít víc zasportovat. Celé kouzlo udržitelnosti mé postavy tkví v tom, že mým pomocníkem se staly kalorické tabulky. Tam si hlídám příjem a výdej. A o tom to vlastně celé je. Nejsem asketa, nezříkám se ani sladkého, ale dávám si ho jen v dopoledních hodinách. Ráno miluju řecký jogurt s nula procenty tuku, do kterého si přidám ořechy, hořkou minimálně 85 procentní čokoládu, cejlonskou skořici a ovoce. To vše si osladím přírodním sladidlem. A k tomu nesmí chybět dobrá černá kávička. Úžasný start do nového dne!“ libuje si dnes Petra, která má ke štíhlé postavě ještě jednoho pomocníka. A tím je sport.

V práci už se zase usmívám

„To je můj koníček a životabudič. Miluju běh. Před dvěma roky jsem uběhla 4 kilometry, teď mám svůj osobní rekord 13 km. Nekončím a jedu dál. Co třeba jednou takový půlmaraton? A na našem modřanském sídlišti jsem si našla cvičení v místní základní škole. Scházíme se tam samé mámy od rodin a pod vedením úžasné paní cvičitelky Kačky posilujeme, děláme TRX, cvičíme na bosu, provádíme kruhový trénink a tančíme. Další změnou v mém životě je práce, po mateřské jsem nastoupila do zdravotnictví a stala se usměvavou sestřičkou, už ale ne tou schovávající se ve velkých halenách a skrytou za rozpuštěnými vlasy, aby ji nikdo neviděl. Dnes jsem sebevědomá, ve slušivé zdravotnické uniformě. A klidně si dám sprint na autobus a ani se nezadýchám,“ vtipkuje Petra a dodává: „To nejdůležitější v mém životě, co mi dává pocit pevné půdy pod nohama a díky čemu večer usínám spokojená a šťastná, je můj muž a syn. Tihle dva chlapi mi dávají sílu zvládat vše. Chci se jim líbit a chci být hezká žena i maminka.“

Tipy pro vás

Víc vlákniny

Zařaďte alespoň 30 gramů vlákniny denně (celozrnné pečivo, ovesné vločky nebo luštěniny). Výborně zasytí a pomáhá regulovat hladinu cholesterolu.

Sladká tečka

Dejte si ráno sladkou tečku, nebude vás honit mlsná.