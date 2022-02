Tělo jelo na volný režim, vzpomíná o 13 kilo lehčí Jiří

„I když už netancuju, jeviště a vystupování před lidmi mě živí pořád. Proč by se diváci měli otravovat tím, že budou koukat na ‚tlusťocha s pupkem‘? Tomu jsem se rozhodl udělat konec,“ vzpomíná Jiří, který kdysi vystudoval taneční konzervatoř, takže ví, jak nakládat s pohybem.

„Je pravda, že jsem během taneční kariéry s pravidelným denním tréninkem mohl sníst cokoli a vůbec jsem se nemusel hlídat. Na konzervatoři jsem vážil 45 kilo, byl jsem štíhlý kluk s hustou hřívou. Dneska, když přijedu k nám na Moravu a někoho pozdravím, tak ztuhne a chvíli přemýšlí, kdo jsem. A to jsem byl štíhlý do svých pětatřiceti. Jenže pak moje kariéra tanečníka skončila a přestal jsem se ze dne na den hýbat úplně. Tělo si zvyklo na volný režim a kila šla logicky rychle nahoru. Přijde mi, že si snad uložilo i každý můj nádech,“ vtipkuje sympatický muž, který měl při výšce 168 cm 81 kilogramů, a přestože netrpěl obezitou, vnitřně cítil, že potřebuje shodit.

Občas ujíždím na delikatesách

„Naštěstí znám dobře svoje tělo a vím, jak funguje. V mém případě stačilo vysadit jídla typu pizza, kebab nebo knedlíky a nahradit je různými saláty. Nejdůležitější je pravidelná strava a večer nejíst. Kontroloval jsem prostě, co do žaludku posílám. Pak už jsem přidal jen trochu pohybu, hlavně jízdu na kole, a kila šla dolů. Důležitá je i psychická pohoda, ono nakonec je stejně všechno v hlavě, i přístup k jídlu,“ vysvětluje Jiří, kterému se podařilo za čtyři měsíce shodit 13 kilo.

„Měl jsem z toho samozřejmě radost, a proto se snažím si váhu udržet. „Jídlo si většinou připravuju sám. Mám dobrého zelináře, ke kterému si chodím pravidelně jednou týdně pro zeleninu. Různě si ji kombinuju podle chuti, do zeleninových salátů přidávám sýr nebo kousky kuřecího masa. A smažená jídla? Najednou mi vůbec nechybějí, stejně tak jako knedlíky. Mou velkou neřestí není ani čokoláda nebo sladké, jak to bývá u většiny lidí, ale dobré bílé víno. To mám opravdu rád. Dodá mi pocit pohody a klidu a při jeho pití občas sáhnu po sýru, olivách či nějakých dobrých klobáskách. A to pak jede, v tu chvíli nemám vůbec pevnou vůli. Naštěstí to na mně není vidět,“ směje se moderátor, který jezdí s Divadlem Evy Hruškové a Jana Přeučila na zájezdy po celé zemi. A uvádí i pořady s dalšími osobnostmi. Ve volném čase chodí hodně pěšky, tím se udržuje ve formě.

Při zavazování bot už nefuním

„Chůze je skvělá. Škoda jen, že neumím plavat, protože plavání a voda je báječný relax. Tím mě vždycky ‚naštve‘ Jan Přeučil, když jen tak mezi řečí zmíní, že byl ráno plavat a udělal pětadvacet bazénů. Taky bych chtěl být v pětaosmdesáti vitální jako on. Možná začnu po jeho vzoru cvičit Pět Tibeťanů, třeba je to kouzlo v tom,“ směje se Jiří, který vyrůstal na malém městě, v Kostelci na Hané.

„Babička z matčiny strany bydlela na samotě u lesa a druhá hned ve vedlejší vesnici. Třešně, jablka, mrkev, rybíz, angrešt, to všechno rostlo na zahrádce. Domácí vejce jsme měli přímo od našich slepiček. No, a králíci šli z králíkárny rovnou na pekáč. Mé dětství bylo kouzelné, měl jsem skvělé rodiče, kteří spolu i přes všechny bouřky vydrželi po celý život. Maminka se o tátu starala až do úplného konce a dneska mi je ve svých pětasedmdesáti stále velkou oporou. Vlastní děti mi osud nedopřál, ale přiznám se, že nelituju. Jako učitel jsem mezi nimi denně a nedávno jsem se rozhodl pomáhat i na dálku. Adoptoval jsem díky kamarádce zpěvačce Marcele Březinové, která s tím má už zkušenosti, chlapečka v Guineji a budu ho podporovat, aby mohl chodit do školy a žít plnohodnotným životem,“ svěřil se Jiří, který se štíhlejší o 13 kilo cítí lépe fyzicky i psychicky.

Pár triků

Dobré proteiny

Zařaďte do svého jídelníčku kvalitní bílkoviny. Pomáhají budovat svalovou hmotu, která je při hubnutí důležitá, a kromě toho výborně zasytí.

Domácí strava

Omezte jídlo v restauracích a jezte doma. Budete tak mít kontrolu nad skladbou stravy.