Budík mi hlásil, kdy mám jíst, vzpomíná Milena, která shodila 25 kilo

„Jasně, že jsem s nadváhou bojovala, jak se dalo, zkusila jsem i dělenou stravu podle Lenky Kořínkové či proteinovou dietu, ztracená kila jsem však časem nabrala zpět. A k tomu ještě něco navíc, prostě klasický jojo efekt,“ popisuje svoje „dietní zážitky“ Milena, jíž po padesátce lékaři diagnostikovali nedostatečnou funkci štítné žlázy.

„No, a tak jsem se sama sobě vymlouvala, že jsem silná právě díky téhle diagnóze. Když mi před pěti lety vážně onemocněla maminka, stres jsem léčila jídlem a dopracovala jsem se až na 110 kilo, což při mé výšce 160 centimetrů bylo opravdu hodně. Nezbývalo mi než s tím začít něco dělat. No, a stalo se! Na začátku loňského roku jsme se s kamarádkou dohodly, že si najdeme nějakého výživového odborníka, a přihlásily jsme se do poradny v Mladé Boleslavi. Aleš Havlík, který se nás ujal, nám poradil nejen změnu jídelníčku, ale také životního stylu. A jak známo, ve dvou se to lépe táhne,“ říká sympatická dáma, která začala jíst pětkrát denně, a dokonce si nastavila budík v telefonu, aby jí ohlásil, že je čas k jídlu.

Peču si žitný chléb z kvásku

„Vyřadila jsem bílý cukr, bílé pečivo a tučná jídla. Snídám bílý jogurt s vločkami, ovocem a oříšky nebo semínky. Jindy si dám žitný chléb s žervé, případně s tuňákem a zeleninou, nebo vejce se šunkou, někdy si udělám banánové placičky, mám ráda lívanečky z vloček. Chutná mi i ovesná, pohanková nebo quinoová kaše s ovocem či semínky. Jím hodně ryby, libové maso, luštěniny a spoustu zeleniny. Zamilovala jsem si krevety na česneku, místo bramborové kaše si připravuju pyré z dýně, batátů anebo mrkve. Naučila jsem se také dělat moc dobrou cuketovou pizzu nebo placičky z cukety a tvarůžků. Dokonce si peču i žitný chléb z kvásku... Zkrátka jsem si ověřila, že přechod na zdravější stravu neznamená ochuzení, naopak mám teď jídelníček hodně pestrý,“ pochlubila se nám Milena čerstvě uvařeným obědem. A jak to má žena narozená ve znamení Lva s pohybem?

„Dnešní doba kolektivnímu cvičení uvnitř nepřeje, ale nezoufám si. Pořídila jsem si chytré hodinky a snažím se denně ujít minimálně 10 000 kroků. V zimě jsme často chodily na dlouhé procházky s kamarádkou Renatou, která taky úspěšně zhubla. A teď od jara budu až do podzimu pracovat na zahrádce. Pěstuju rajčata, papriky, jahody, rybíz, maliny, okurky, kedlubny, cibuli a spoustu květin. Rostou tam ale i jabloně, švestka a meruňka, tak je stále co sklízet. Z bytu to mám na zahrádku skoro 2 km a chodím pěšky. Takže o pohyb nebude nouze,“ usmívá se Milena, která shodila na 85 kilo a v září, kdy se jí ženil mladší syn, si na svatbu oblékla pěkný kostým.

Budu štíhlá prababička

„Moc mě těšilo, že mě rodina i příbuzní pochválili, jak mi to sluší. Na svatbě jsem si uvědomila, jak všechno letí. Vždyť já ještě nedávno byla holka. Vyrůstala jsem hlavně na Moravě, táta byl voják, a tak jsme se často stěhovali. Od devíti let jsme pak bydleli v Olomouci a prázdniny jsem trávila u babičky na Hané. Jako dítě jsem milovala maminčiny koláčky a buchty a v létě ovocné knedlíky. Volný čas jsem trávila běháním po venku, mobily a počítače neexistovaly. Zato mě maminka naučila šít, plést a háčkovat a taky jsem hodně četla. Láska k ručním pracím a knihám mně vydržela až dodnes, navíc mě moc baví křížovky a sudoku či puzzle,“ říká Milena, která se těší nejen ze dvou synů, ale také z pěti vnoučat, s nimiž se pravidelně vídá.

„A mám jedno překvapení, ve svých sedmašedesáti letech bych se měla letos v létě stát prababičkou. Hodlám si svých vnoučat a pravnoučete užívat co nejvíc a co nejdéle. Věřím, že mi k tomu těch 25 kilo dole pomůže. Cítím se teď mnohem lépe. Nepřipadám si už jako velká koule, musela jsem vyměnit celý šatník a řeknu vám, bylo to příjemné nakupování,“ směje se Milena, která věří, že se jí tentokrát podaří štíhlejší postavu udržet. „Ráda bych ještě pár kilo sundala. A myslím, že díky novému životnímu stylu to nakonec zvládnu.“

Zajímavosti o Mileně Odkud: Benátky nad Jizerou

Věk: 66 let

Výška: 160 cm

Znamení zvěrokruhu: Lev

Oblíbené motto: „S úsměvem jde všechno líp.“

Oblíbené oblečení: kalhoty, trička

Zaměstnání: důchodkyně Koníčky: ruční práce, zahrádka, čtení

Oblíbené jídlo: ryby, zeleninové saláty

Původní váha: 110 kg

Současná váha: 85 kg

Za necelý rok zhubla 25 kg.

Pár triků

Bez alkoholu

Už při dvou skleničkách denně se tuk začne ukládat v oblasti břicha a boků a v pokročilejším věku se pak mnohem hůř shazuje.

Chytré menu

Zařaďte mořské ryby, v nich obsažené omega 3 kyseliny pomáhají tuky odbourat.