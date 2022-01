Pomohla mi disciplína, říká Lucie. Shodila víc než polovinu své hmotnosti

„Nechci si ani představovat, co by znamenala taková nadváha třeba ve třiceti, čtyřiceti nebo padesáti letech. To už by klidně mohlo jít o zdraví nebo i o život,“ uvažuje Lucie.

„Tohle rozhodnutí za vás ale nikdo neudělá. Musíte si k němu dojít sami! Já měla neskutečné štěstí, protože jsem narazila na vynikající výživovou poradkyni z The 1:1 Diet. Markéta Jakubková mi byla od začátku velkou oporou, kamarádkou a parťákem v jednom - a je do dneška. Právě ona má na mé změně největší podíl. Dokázala mi celý systém programu dobře a dopodrobna vysvětlit, ale hlavně tady byla pro mě, když jsem potřebovala znovu nakopnout a posunout dál.“

Lucie svůj životní styl změnila od základu. „Ohlédnu-li se rok zpátky, vidím pravý opak toho, co je dneska. A teď nemyslím jen změnu postavy, ale prostě všechno. Jinak trávím svůj volný čas, najednou si daleko víc užívám života. Největší změna ale není vidět, ta proběhla samozřejmě v hlavě, v mém nastavení a v tom, jak teď přistupuju ke svému zdraví a sobě samé,“ vyznává se mladá žena, která přizpůsobila svůj jídelníček redukčnímu programu.

Nikdo mi to nerozmlouval

„Jedla jsem pravidelně, jídlo si pečlivě vážila, a když jsem si nebyla něčím jistá, kontaktovala jsem výživovou poradkyni, ta mi poradila prakticky kdykoli. Jedním z klíčů úspěchu bylo určitě to, že jsem se poctivě řídila všemi pravidly a snažila se co nejméně ‚zlobit‘. Z jídelníčku jsem vyřadila vše, co do něj v danou chvíli nepatřilo.

Každý jsme jiný, mně osobně vyhovuje jet podle návodu. Nedělá mi problém něco dodržet a neporušovat. Shrnula bych to tak, že u mě hraje velkou roli disciplína, která mi pomohla k úžasné proměně během pouhého roku,“ říká žena narozená ve znamení Střelce. A dodává, že měla i štěstí, protože kolem nebyl nikdo, kdo by jí nevěřil. Rodina, přítel, kamarádi, ti všichni jí drželi palce a neskutečně ji podporovali.

„Pokud jsem narazila na člověka, který mou postupnou změnu a dodržování pravidel hanil, nebo mi dokonce tvrdil, že přijde bubák v podobě jojo efektu, jen jsem se pousmála. Vnitřně jsem věděla, že to dám. Je ale fakt, že co se týká pohybu, ze začátku to moc nešlo. Má váha 131 kilo byla přece jen hodně vysoká, ale zachránila mě svižná chůze. Ta je vhodná pro každého! Postupně jsem přidávala kilometry a zrychlovala tempo. Tady mi byla oporou maminka, která se mnou na začátku poctivě ťapala, i když je pravda, že jsem jí kolikrát ani nestačila, takže na mě musela čekat. S ubývajícími kily se ale postupně zlepšila i má kondice a z chůze jsem přešla do běhu. Začala jsem chodit na delší výšlapy, které se později staly mou vášní. Když jsem zhubla na 78 kilo, začala jsem docházet na silový trénink pod dohledem trenéra a chodím tam pořád,“ svěřila se Lucie, která nikdy nebyla svou postavou posedlá a nepřemýšlela nad tím, jestli je moc „velká, nebo malá“.

Můj partner zaslouží metál

„Což byl také jeden z důvodů, proč jsem to nechala zajít tak daleko. Když se ohlédnu zpátky, sportovní postavu jsem nejspíš nikdy neměla, už v dospívání jsem mívala nadváhu, nijak mě však neomezovala, nevnímala jsem ji a ani moje okolí mě na ni neupozorňovalo. Můj současný partner by si skutečně zasloužil metál. Byl tady pro mě pořád. V dobách, kdy jsem se vesele vyjedla do 131 kilo, i potom, když jsem ta kila házela dolů. Poznali jsme se před šesti lety a jsme spolu dodnes. A je prima, že už mě konečně nevidí jen v legínách a vytahaném triku,“ usmívá se Lucie, která si užívá nového, daleko menšího oblečení.

„A nejen to. Najednou se mi otevřela brána k novým koníčkům, kam patří běh a posilování. Po fyzické stránce se cítím výborně. Užívám si vycházky s pejskem a těším se na zimu, kterou mám spojenou s lyžováním. Letos bych ráda zařadila také běžky a sněžnice. No, uvidíme. Strach z toho, že teď na podzim a v zimě zase přiberu, nemám. Jsem na sebe hodně přísná a zároveň se stále snažím mít dostatek pohybu. Tady musím vyzdvihnout další výhodu své spolupráce s výživovou poradkyní, protože ač jsem dneska na váze 62 kilo, nadále ji navštěvuju, a mám tak svou váhu neustále pod kontrolou. A to mi vyhovuje.“

Pár triků

Vykliďte spíž

Zbavte se všech nezdravých laskomin, které by mohly ve slabé chvilce (a ta přijde) ohrozit vaše hubnutí.

Zařaďte zelí

Kysané zelí pročistí střeva, podpoří detoxikaci, a posílí tak imunitu, to je na podzim a v zimě velké plus.