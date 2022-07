Ke zhubnutí jsem se prožrala, říká Petra, která shodila 20 kilogramů

„Byla jsem ve svých jednodílných plavkách nacpaná jako párek ve střívku. Při výletech zvládla většina mých kolegyň výšlap na sopku úplně v pohodě, tisíc schodů k vodopádu by klidně snad i vyběhly. Já se za nimi plazila jako had před umřením,“ vypráví Petra.

„Když jsem se vrátila z dovolené domů, svlékla jsem se do spodního prádla a při pohledu do zrcadla jsem se zhrozila. A to nebylo všechno! Bylo mi něco málo přes třicet a už se mi dělaly křečové žíly a při sebemenší zátěži mi bušilo srdce. Takhle už to dál nešlo, to mi bylo naprosto jasné,“ vzpomíná Petra na dobu, kdy se rozhodla shodit přebytečná kila.

A nebyla na to sama. S dalšími kolegyněmi z práce, které také trápilo nějaké to kilo navíc, založily společnou online skupinu a navzájem se hecovaly. Posílaly si tam recepty na zdravější, ale chutná jídla a videa, jak cvičí.

Pár triků Uberte kalorie

Abyste začali hubnout, je třeba dostat se do kalorického deficitu. Nejrychlejšího efektu dosáhnete snížením energetického denního příjmu o cca 25 až 30 procent. Jezte zdravé tuky

Rozhodně se nevzdávejte tuků, naše tělo je potřebuje. Pouze se zaměřte na ty zdravé, například v avokádu, mořských rybách, ořeších či dýňových semínkách.

„Taky jsme se přihlásily do skupiny Danča video. Po zhlédnutí dílu s názvem ‚Jak se rozběhat‘ jsem to zkusila. Napoprvé jsem už po dvou stech metrech umírala, ale nevzdala jsem se. Zkoušela jsem to pomalu znovu a znovu a ono se to zlomilo. Běh jsem si zamilovala a teď už zvládnu i čtrnáct kilometrů. Prudké kopce si vyšlápnu, zbytek běžím. A dokonce už u toho nevypadám, že za pár metrů padnu k zemi,“ vtipkuje mladá žena, která měla 108 kilogramů a dnes váží 88 kilogramů, což je při její výšce normální váha. A jak si poradila s jídlem?

Hlady jsem skoro neviděla

„Díky skvělým radám jsem zjistila, že v mém případě se k zhubnutí budu muset zkrátka ‚prožrat‘. Mou největší slabinou bylo to, že jsem kvůli práci designérky neměla čas se přes den v klidu najíst. Celý den jsem byla hladová a cestou z práce jsem hlady už ‚neviděla‘ a často to řešila různými nezdravými fast foody.“

„Tak s tím už je konec! Teď si jídlo do práce chystám pěkně do krabiček podle toho, na jak dlouho jedu. Když vím, že budu v práci celý den, mám s sebou snídani, svačinu, oběd i druhou svačinku a tu pauzu si prostě vždycky udělám. Některá jídla si ale ze života vyškrtnout nedokážu. Třeba lahodné větrníky, to je moje slabůstka a čas od času si je klidně dopřeju. Proč ne, když vím, že je zase v pohodě vysportuju,“ svěřila se Petra, která měla obrovskou podporu v internetové skupince Danči Hájkové a ve skupince s kolegyněmi.

„Moc mi pomohl i můj manžel, dokonce mi chystal jídlo na druhý den a pobízel mě ke sportovním výkonům. Když jsem šla běhat třeba deset kilometrů, byl na telefonu, kdyby mi tělo v půlce vypovědělo službu, aby ke mně přiběhl s banánem a galonem vody. Jsem moc ráda, že ho mám, bez něj by to nebylo tak snadné. A syn? Ten vždycky pěkně komentoval má shozená kila. Něco ve stylu: ‚Mamí, ty už nemáš tak velký zadek, co?‘“ směje se sympatická brunetka, která ráda zavzpomínala na léta, kdy byla sama dítětem.

S hrošicí už si mě nespletou

„Prázdniny jsem si nejvíc užívala u babičky a dědy. Babička byla a pořád je úžasná dáma. Učila mě vařit, péct a správně se chovat. Vděčím jí za hodně. S rodiči jsem jezdila kempovat a vymýšleli jsme bezva dobrodružství. A jídlo? Jednoznačně vedly špekáčky na ohni. No, může být něco lepšího?“ vybavuje si tu skvělou chuť Petra, která měla i jako slečna spíš ženskou postavu.

S manželem byli dlouho jen kamarádi, než jim došlo, že chtějí být také partneři.

„Jsme spolu už třináct let. Máme dvanáctiletého syčáka v počínající pubertě. Upřímně se teď bavíme tím, jaké ‚zrcadlo‘ našich povah nám doma roste před očima. Je přesně napůl já a napůl manžel. Takový temperamentní lenoch. Mám radost, že nám manželství klape, a teď po zhubnutí má muž moc rád, když si obléknu pěkné šaty a podpatky. A mě zase baví nakupovat. Není nad to zjistit, že to, co mi bylo před měsícem, už je mi zase volné. Mé tělo je zdravější a já se cítím fakt skvěle! S každým uběhnutým kilometrem a zhubnutým kilogramem jsem šťastnější a šťastnější. A taky aktivnější. Jsem zvědavá, kam až se s hubnutím dostanu, a třeba v létě konečně vyrazím na pláž v bikinách. Bez toho, abych měla chuť schovávat hlavu do písku,“ plánuje nadšeně Petra, která si v létě moc ráda užívá přírodu.

„Těším se ven a na houby s rodinou. Se sestrou vždy soupeříme, kdo jich najde víc. Taky se ráda starám o zahrádku, pomáhá mi moje báječná kamarádka. Milujeme jahody a borůvky, kterých je zahrádka plná. Na zahradě také grilujeme, to je naše rodinná vášeň. Nejvíc mi chutnají domácí hamburgery z kvalitního masa, steak s grilovanou zeleninou a plněný pečený hermelín se slaninou a červenou cibulkou,“ říká žena narozená ve znamení Raka, která plánuje letní dovolenou s rodinou a přáteli v Chorvatsku a další dovolenou s firmou, pro tentokrát na Madeiře.

„Těším se, že se už v bazénu nebudu muset schovávat někde v rohu a že už si mě nespletou s hrošicí,“ dodává se smíchem.