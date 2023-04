Můj muž má teď „novou“ ženu, říká Irena. Shodila 57 kilogramů

„Naštěstí právě v té době běžel v televizi hubnoucí pořad s panem Havlíčkem, který mě velmi zaujal. Byla jsem nadšená z úžasných výsledků některých účastníků, kteří se pro mě stali obrovskou inspirací. Na vlastní oči jsem viděla, že je možné shodit tolik kil. Vždyť já sama jsem při sto šedesáti osmi centimetrech vážila sto třicet sedm kilo! Jsem tak důkazem, že člověk nemá předem nic vzdávat.“

Pár triků Jezte bílkoviny

Bílkoviny jsou královnami živin. Tělo k jejich trávení spotřebuje více energie, než je tomu u sacharidů a tuků. Pijte zelený čaj

Je plný antioxidantů, účinně podporuje spalování tuků a zvyšuje energetický výdej. A k tomu i báječně chutná.

„Na internetu jsem si vyhledala tabulky, kolik bych měla podle své váhy a výšky za den sníst kalorií, aby kila šla dolů. Začátky byly hodně složité. Výpisky, počítání, zapisování. Musela jsem se naučit dát si dohromady jídelníček, a díky tomu jsem přišla na to, jaká jídla chci vařit a jíst,“ vzpomíná Irena, která změnila životní styl a podařilo se jí shodit desítky kilogramů.

A aby na to nebyla sama, časem se přihlásila k výživové poradkyni Sabině Loduhové. Právě díky ní se o jídle dozvěděla ještě víc.

„Pomohla mi s jídelníčkem, vysvětlila spoustu věcí ohledně zdravotního stavu, poradila mi všude, kde jsem si nebyla jistá. A váha šla dolů dál, až jsem se dostala na osmdesát kilogramů. Začala jsem jíst víc čerstvou zeleninu, ovoce a sýry, vyřadila pečivo, knedlíky a sladkosti. Přidala jsem více vody a zeleného čaje. Sabinka mi taky doporučila úžasné tyčinky, smoothie a různé drinky, které si můžu dát, když mám chuť na sladké. Oblíbenou kávu piju každý den a kvalitní vínko jednou za čas,“ vypočítává sympatická dáma, které ke zhubnutí pomohl i pohyb.

Hýbala se celá rodina

„Každý den jsem po návratu z práce chodila na hodinovou procházku. Manžel mi domů pořídil orbitrek, na kterém jsem třikrát až pětkrát týdně cvičila. Díky tomu se začala daleko víc hýbat celá naše rodina. Koupila jsem si i hůlky na nordic walking a chodila s nimi. A kromě skvělého pocitu, že pro sebe a pro svoji postavu něco dělám, jsem si při pohybu vždycky perfektně vyčistila hlavu,“ svěřila se Irena, která měla největší oporu v manželovi a také ve svojí mamince. Za celou dobu naštěstí nepotkala nikoho, kdo by jí nevěřil nebo jí zeštíhlení nepřál.

„Můj muž, kterého jsem poznala před devětadvaceti lety v jednom rekreačním středisku, mě podporoval nejvíc. A pomáhá mi celoživotně. Je pro mě tím, o koho se můžu v životě opřít. Díky němu dnes vím, že se mi podařilo něco neuvěřitelného. Samozřejmě se mu teď líbím ještě víc, vždyť má doma úplně novou ženskou. Dává mi to patřičně znát, obletuje mě a mně je to moc příjemné,“ vyznává se žena narozená ve znamení Berana, která na jaře slaví narozeniny. A kde prožívala dětství?

„Vyrostla jsem v Praze, a když se mě ptáte na oblíbené jídlo, je to svíčková od tatínka. S rodiči jsme jezdili na dovolenou do přírody. V zimě na hory, v létě k vodě. Na základní škole jsem hrála basketbal, měla jsem třikrát týdně trénink a do toho zápasy a soustředění, takže volného času moc nebylo. A když byl čas, tak jsme spolu s bratrem rádi běhali a závodili, kdo bude rychlejší. Postavu jsem mívala sportovnější. A nebylo divu, vždyť jsem se hýbala každý den,“ ohlíží se zpět Irena, která má dvě dcery, Kristinu a Terezu, a právě v těhotenství začala nabírat kila.

Nový účes i oblečení

„Při každém těhotenství jsem přibrala v průměru dvacet kilo. Váha ani po jednom porodu bohužel nešla dolů, spíš naopak. Pomalu, ale jistě jsem kynula, až jsem to po padesátce dopracovala na těch sto třicet osm kilo. To už je ale minulost! Mám nové tělo a po dlouhé době je ze mě úplně jiný člověk. Život jsem začala brát ze zcela jiné stránky. Nebojím se něco podniknout, dokonce jsem dělala i modelku. Změnila jsem účes a samozřejmě kompletně vyměnila šatník.“

„Nikdo si neumí představit, co to obnáší dostat se z konfekční velikosti padesát osm na čtyřicet. Prostě se cítím úžasně, sama sobě se líbím, a to je asi to nejdůležitější. Taky už dneska vím, že když chce člověk něco dokázat, tak to dokáže,“ pobízí další ženy dnes již daleko štíhlejší Irena, která si užívá počátek jara.

„Hodně mě nabíjejí společné procházky s mým mužem. Rádi jezdíme do Špindlerova Mlýna, kde podnikáme dlouhé celodenní túry. Hory milujeme oba dva. Kromě toho máme velikou zahradu a s jarem zase začínají práce na ní. Pěstujeme ale jen základní a potřebnou zeleninu jako cibuli, rajčata, pórek, cukety nebo dýně. S oblibou grilujeme, hlavně maso se zeleninou. Moc času ale nemáme, protože jsme oba dost zaměstnaní. A ve volných dnech si zajedeme načerpat sílu do hor nebo do lázní na wellness.“