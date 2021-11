Vypadala jsem jako prasátko, vzpomíná o 37 kilo lehčí Erika

„Kdyby šlo jen o to zadýchávání. Nedovedete si představit, jak jsem sama sebe nesnášela na fotografiích. Když jsme byli na výletě v horách a přítelkyně mi ukazovala obrázky, nemohla jsem se na sebe podívat. Vypadala jsem jako to prasátko, tlustá a neforemná,“ přiznává Erika, kterou nadváha a obezita trápila celý život.

Nepamatuje se, že by někdy měla štíhlou postavu. Ani v dětství. „Už jako holčička jsem měla naducané tváře a bývala jsem oplácaná. V době puberty jsem se dívkám svého věku postavou moc nepodobala. Vždycky jsem tak trochu vyčnívala a byla jsem ‚ta vysoká a statná‘. Není divu, protože sport mě nikdy příliš nebavil a na gymnastiku nebo třeba krasobruslení, které se mi líbily, jsem se figurou zrovna moc nehodila.

Pořád jsem ale nebyla obézní! Váhu jsem měla průměrnou, to až s plnoletostí jsem pak začala kynout,“ vzpomíná mladá žena, která svou předchozí obezitu přičítá nezdravému stravování.

Vymazala jsem všechny fotky

„Jedla jsem totiž samé rychlé občerstvení, dorty, saláty s majonézou, pečivo a hranolky, k tomu jsem pila pivo a sladké limonády. Kouřila jsem. Žádný zdravý životní styl se zkrátka nekonal, dělala jsem si, co mě napadlo. Samozřejmě, že občas přišly výčitky a já se pustila do hubnutí.

Ani nespočítám, kolik jsem zkusila za svůj život diet. Vždycky jsem sice zhubla, ale váhu jsem si neudržela a následoval rychlý jojo efekt, kdy jsem měla ve finále ještě nějaké to kilčo navíc. A tak to šlo pořád dokola,“ vzpomíná Erika, která ale nejvíc přibrala po narození svého syna.

„Tenkrát jsem měla opravdu velkou obezitu, hmotnost mi lítala jak na horské dráze. Dokonce se mi jednou podařilo shodit na 70 kilo, ale tahle vysněná váha mi nevydržela. A kila zase přibývala, až jsem se vyšplhala na 112 kg. Neviděla jsem, jak vypadám, nebo jsem to nechtěla vidět. Všechny fotky jsem vymazala a dělala jsem, že to nejsem já,“ vzpomíná.

„Koupila jsem si nové oblečení a tvářila se, jakože se nic neděje. Podařilo se mi sice shodit na 101 kilo, ale i tak mi začalo haprovat zdraví. Když mi paní doktorka napsala léky na tlak, sdělila mi, že musím zhubnout. Špatně se mi dýchalo a pořád jsem kašlala,“ vybavuje si těžké chvíle čtyřiatřicetiletá žena, která se náhodou od kolegyně z práce dozvěděla o ketonové dietě, a tak se rozhodla vyzkoušet ji. Tato strava Erice naštěstí opravdu pomohla.

„Vybavuju si to jako dnes. Říkala jsem si, že to musím zkusit a hlavně vydržet. A stálo to za to! Začala jsem vnímat výsledky a s každým kilem dole mi bylo stále líp. Najednou jsem po půl roce vážila 75 kilo a nemohla jsem tomu uvěřit. Od té doby se cítím jako znovuzrozená. Konečně vyjdu kopec nebo schody bez zadýchání, dokonce jsem zahodila prášky na vysoký tlak,“ raduje se.

„Za to jsem moc ráda, ono užívat pilulky na tlak ve třiceti letech je fakt hodně brzy. Jsem teď taky sebevědomější a mám větší radost ze života. Moc se mi líbí (i když mé peněžence už méně), že oblečení nemusím hledat ve velikostech XXL, ale klidně se vejdu i do L nebo M. To je opravdu příjemné zjištění, protože mám daleko větší výběr. Třeba u šatů, které nosím ráda, si můžu dovolit i odvážnější střihy,“ pochvaluje si Erika a nadšená je i její přítelkyně.

Těším se na večery u krbu

„Moje partnerka mě má ráda jako člověka a váhu nijak neřeší. Poznaly jsme se spolu přes internet a hned při prvním setkání nám bylo jasné, že jsme stvořené jedna pro druhou. V té době jsem měla 101 kilo a jí to vůbec nevadilo, radost má hlavně z toho, že zhubnutí prospělo mému zdraví.

Jsme zasnoubené a uvažujeme o svatbě, takže mám motivaci zůstat štíhlá do šatů a ještě něco shodit. Moje vysněná váha je 72 kilo a věřím tomu, že ji brzy dosáhnu,“ plánuje Erika, která si v létě užívala krásné chvíle v Tunisu.



„Dietu jsem ale držela i tam a stravu jsem měla s sebou. Bylo to opravdu úžasné. Hodně jsem plavala v moři a čerpala sluneční paprsky. Další část léta jsem cestovala po České republice, podívala jsem se na Vysočinu, na Moravu a do jižních Čech.

Byla to nádhera, všude jsem našla zajímavé památky i přírodu a potkala prima lidi. No, a doma jsem celé léto pečovala o zahradu. Moc mě to baví. Já se spíš starám o květiny a přítelkyně o to, aby zahrádka byla pěkná, abychom se tam cítily dobře.

V současné době zahradu předěláváme, budeme tam mít nový krb a děsně se těšíme na společné večery u ohně. Věřím, že to stihneme ještě teď na podzim. Ze zimy a Vánoc strach nemám, rozhodně se nehodlám cpát nezdravými dobrotami. Ochutnám, ale všeho s mírou.“

Zajímavosti o Erice Odkud: Náchod Věk: 34 let Výška: 173 cm Znamení zvěrokruhu: Blíženci Zaměstnání: pracovnice v sociálních službách Koníčky: turistika, cestování, malování Oblíbené motto: „Neztrácej naději, zítřek tvoříš dnes a nemá nic společného se včerejškem.“ Oblíbené oblečení: šaty Oblíbené jídlo: pizza

Původní váha: 112 kg Současná váha: 75 kg Za pár let shodila 37 kg.



Pár triků

Neponocujte

Hladina hormonů, které ovlivňují metabolismus tuků a sacharidů, vzrůstá kolem 23. hodiny. Ale jen když spíte. Takže žádné ponocování.

Odneste mobil

Narušit spánek a trávení může i modré světlo, žádné chatování před spaním!